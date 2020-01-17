Две шайбы Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Миннесоты»
ТАСС, 17 января. «Тампа-Бэй» уступила на выезде «Миннесоте» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:3.
ТАСС, 17 января. «Тампа-Бэй» уступила на выезде «Миннесоте» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:3.
В составе проигравших дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров (28-я и 50-я минуты). Защитник команды Михаил Сергачев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом. В активе Кучерова теперь 52 (20 шайб + 32 передачи) очка, у Сергачева — 24 (7+17).
У проигравших голами отметились Зак Паризе (15), Джоэл Эрикссон (33) и Райан Сутер (35). Лучшим игроком встречи стал Сутер. Второй звездой был признан голкипер «Миннесоты» Алекс Стэйлок, третьей — Кучеров.
В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:3. Форвард гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, теперь у него в активе 68 (26+42) очков. Россиянин делит третью строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Давидов Пастрняком («Бостон») и Натаном Маккинноном («Колорадо»).
«Оттава» дома проиграла «Вегасу» — 2:4. Нападающий хозяев Владислав Наместников забросил одну из шайб своей команды. В регулярном чемпионате он набрал уже 19 (9+10) очков.
|Брюс Будро
|Джон Купер
|Алекс Стэлок
|Кертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
|08:47
|Ян Рутта
|12:20
|Брэйден Пойнт
|14:17
|Зак Паризе(Джаред Сперджен, Эрик Стаал)
|27:42
|Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Ондржей Палат)
|32:32
|Юэль Эрикссон Эк(Люк Канин, Маркус Фолиньо)
|34:43
|Райан Сутер(Джордан Гринуэй)
|35:46
|Александр I Волков
|41:24
|Микко Койву
|47:43
|Мэтью Дамба
|49:32
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли)
|51:43
|Стивен Стэмкос
Райан Сутер (Миннесота Уайлд), Алекс Стэлок (Миннесота Уайлд), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0