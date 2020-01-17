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10:43 (мск), источник: ТАСС

Две шайбы Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Миннесоты»

ТАСС, 17 января. «Тампа-Бэй» уступила на выезде «Миннесоте» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:3.

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Источник: AP 2020

В составе проигравших дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров (28-я и 50-я минуты). Защитник команды Михаил Сергачев выступил ассистентом в эпизоде с первым голом. В активе Кучерова теперь 52 (20 шайб + 32 передачи) очка, у Сергачева — 24 (7+17).

У проигравших голами отметились Зак Паризе (15), Джоэл Эрикссон (33) и Райан Сутер (35). Лучшим игроком встречи стал Сутер. Второй звездой был признан голкипер «Миннесоты» Алекс Стэйлок, третьей — Кучеров.

«Тампа» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков после 47 матчей. «Миннесота» располагается на 12-й строчке Запада, набрав 48 очков в 47 встречах.

В другом матче дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:3. Форвард гостей Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, теперь у него в активе 68 (26+42) очков. Россиянин делит третью строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Давидов Пастрняком («Бостон») и Натаном Маккинноном («Колорадо»).

«Оттава» дома проиграла «Вегасу» — 2:4. Нападающий хозяев Владислав Наместников забросил одну из шайб своей команды. В регулярном чемпионате он набрал уже 19 (9+10) очков.

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3:2
1:0, 2:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроДжон Купер
Вратари
Алекс СтэлокКертис Макэлхинни(Кертис Макэлхинни)
1-й период
08:47Ян Рутта
12:20Брэйден Пойнт
14:17Зак Паризе(Джаред Сперджен, Эрик Стаал)
2-й период
27:42Никита Кучеров(Михаил Сергачев, Ондржей Палат)
32:32Юэль Эрикссон Эк(Люк Канин, Маркус Фолиньо)
34:43Райан Сутер(Джордан Гринуэй)
35:46Александр I Волков
3-й период
41:24Микко Койву
47:43Мэтью Дамба
49:32Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли)
51:43Стивен Стэмкос
Лучшие игроки матча
Райан Сутер (Миннесота Уайлд), Алекс Стэлок (Миннесота Уайлд), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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