Гол Ничушкина и передача Каменева помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Ещё по разу отличились Кейл Макар, Райан Грейвз и Мэтт Калверт. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей.
«Колорадо» одержал первую победу после четырёх поражений кряду. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд.
В другом матче «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
|Джаред Беднар
|Боб Бугнер
|Филипп Грубауэр
|Мартин Джонс
|00:45
|Валерий Ничушкин(Андре Бураковски)
|12:17
|Марк-Эдуард Власик
|19:57
|Кейл Макар(Назем Кадри)
|29:59
|Райан Грэйвс(Владислав Каменев)
|31:53
|Микко Рантанен
|32:42
|Мэттью Колверт(Пьер-Эдуард Белльмар)
|39:35
|Ян Коул
|51:38
|Габриэль Ландескуг
|51:38
|Тимо Майер
|53:33
|Бренден Диллон
|55:43
|Габриэль Ландескуг
|55:43
|Назем Кадри
|55:43
|Стефан Ноесен
|55:43
|Тимо Майер
|56:43
|Эвандер Кейн
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш), Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш)
|18
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0