Гол Ничушкина и передача Каменева помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»

Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Ещё по разу отличились Кейл Макар, Райан Грейвз и Мэтт Калверт. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей.

Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Колорадо» одержал первую победу после четырёх поражений кряду. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд.

В другом матче «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.