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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Ничушкина и передача Каменева помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сан-Хосе Шаркс».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол. Ещё по разу отличились Кейл Макар, Райан Грейвз и Мэтт Калверт. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей.

Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Колорадо» одержал первую победу после четырёх поражений кряду. «Сан-Хосе» потерпел второе поражение подряд.

В другом матче «Даллас Старз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

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Колорадо Эвеланш
4:0
2:0, 2:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 05:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарБоб Бугнер
Вратари
Филипп ГрубауэрМартин Джонс
1-й период
00:45Валерий Ничушкин(Андре Бураковски)
12:17Марк-Эдуард Власик
19:57Кейл Макар(Назем Кадри)
2-й период
29:59Райан Грэйвс(Владислав Каменев)
31:53Микко Рантанен
32:42Мэттью Колверт(Пьер-Эдуард Белльмар)
39:35Ян Коул
3-й период
51:38Габриэль Ландескуг
51:38Тимо Майер
53:33Бренден Диллон
55:43Габриэль Ландескуг
55:43Назем Кадри
55:43Стефан Ноесен
55:43Тимо Майер
56:43Эвандер Кейн
Лучшие игроки матча
Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш), Мэттью Колверт (Колорадо Эвеланш)
Статистика
18Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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