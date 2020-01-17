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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин: После удара клюшкой в лицо немного обезумел и сам наказал соперника

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

34-летний россиянин оформил хет-трик в этой встрече.

— Хет-трик — это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого, — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба. — Это все командные усилия, и это очень круто. Я на один гол отстаю от Марио Лемье — это просто великолепно. Марио был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. Да и вообще это все легендарные имена. Быть рядом с ними — это впечатляет.

Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашел, что ответить. С самим Вудом не разговаривал.

Вашингтон Кэпиталз
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденАлен Насреддин
Вратари
Илья СамсоновЛуи Доминге(Кори Шнайдер)
1-й период
10:42Том Уилсон
13:39Трэвис Зэйджак
15:12Джон Хейден
15:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
19:08Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
2-й период
20:16Карл Хагелин(Ларс Эллер, Рихард Паник)
21:08Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
23:16Рихард Паник
33:56Рихард Паник
34:36Сами Ватанен
34:36Сами Ватанен
3-й период
42:11Уилл Батчер
43:34Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
46:42Якуб Врана
48:06Никлас II Бэкстрем
55:42Александр Овечкин(Джон Карлсон, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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