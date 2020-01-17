Александр Овечкин: После удара клюшкой в лицо немного обезумел и сам наказал соперника

— Хет-трик — это замечательно, но без моих партнеров по команде я бы никогда не достиг этого, — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба. — Это все командные усилия, и это очень круто. Я на один гол отстаю от Марио Лемье — это просто великолепно. Марио был одним из моих самых любимых игроков, когда я рос. Да и вообще это все легендарные имена. Быть рядом с ними — это впечатляет.