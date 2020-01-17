Ковальчук оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Филадельфии»

Гости победили во встрече со счетом 4:1. В составе канадского клуба Илья Ковальчук стал автором двух шайб. Ковальчук с 439 голами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ обошел Павла Буре и вышел на чистое четвертое место в списке лучших российских снайперов лиги.