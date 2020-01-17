Ковальчук оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Филадельфии»
«Филадельфия Флайерз» на своем льду уступила «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Филадельфия Флайерз» на своем льду уступила «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гости победили во встрече со счетом 4:1. В составе канадского клуба Илья Ковальчук стал автором двух шайб. Ковальчук с 439 голами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ обошел Павла Буре и вышел на чистое четвертое место в списке лучших российских снайперов лиги.
Лидером по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 689 голами. Второе место занимает Сергей Федоров (483), третье — Александр Могильный (473).
Защитник хозяев Иван Проворов завершил матч с показателем полезности «-2». «Флайерз» проиграли впервые за последние три матча. НХЛ.
|Ален Виньо
|Клод Жюльен
|Алекс Лион
|Кэри Прайс
|05:21
|Николя Обе-Кубель
|18:47
|Джоэл Фэраби(Тайлер Питлик, Коннор Буннамэн)
|19:05
|Томаш Татар(Филлип Дано, Бен Чиаро)
|20:55
|Кевин Хэйс
|22:08
|Илья Ковальчук(Ши Уэбер, Ник Казинс)
|22:19
|Арттури Лехконен(Филлип Дано, Томаш Татар)
|25:17
|Дэйл Уис
|29:07
|Коннор Буннамэн
|36:45
|Марко Сканделла
|41:47
|Роберт Хегг
|41:47
|Еспери Котканиеми
|41:47
|Еспери Котканиеми
|41:47
|Еспери Котканиеми
|46:03
|Филлип Дано
|51:13
|Илья Ковальчук(Филлип Дано, Томаш Татар)
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Филлип Дано (Монреаль Канадиенс)
|11
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0