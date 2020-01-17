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09:48 (мск), источник: Матч ТВ

Ковальчук оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Филадельфии»

«Филадельфия Флайерз» на своем льду уступила «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AFP 2020

Гости победили во встрече со счетом 4:1. В составе канадского клуба Илья Ковальчук стал автором двух шайб. Ковальчук с 439 голами в рамках регулярных чемпионатов НХЛ обошел Павла Буре и вышел на чистое четвертое место в списке лучших российских снайперов лиги.

Лидером по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 689 голами. Второе место занимает Сергей Федоров (483), третье — Александр Могильный (473).

Защитник хозяев Иван Проворов завершил матч с показателем полезности «-2». «Флайерз» проиграли впервые за последние три матча. НХЛ.

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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Филадельфия Флайерз
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоКлод Жюльен
Вратари
Алекс ЛионКэри Прайс
1-й период
05:21Николя Обе-Кубель
18:47Джоэл Фэраби(Тайлер Питлик, Коннор Буннамэн)
19:05Томаш Татар(Филлип Дано, Бен Чиаро)
2-й период
20:55Кевин Хэйс
22:08Илья Ковальчук(Ши Уэбер, Ник Казинс)
22:19Арттури Лехконен(Филлип Дано, Томаш Татар)
25:17Дэйл Уис
29:07Коннор Буннамэн
36:45Марко Сканделла
3-й период
41:47Роберт Хегг
41:47Еспери Котканиеми
41:47Еспери Котканиеми
41:47Еспери Котканиеми
46:03Филлип Дано
51:13Илья Ковальчук(Филлип Дано, Томаш Татар)
Лучшие игроки матча
Кэри Прайс (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Филлип Дано (Монреаль Канадиенс)
Статистика
11Штрафное время23
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия Флайерз
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