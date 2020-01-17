Российский вратарь обновил рекорд «Вашингтона», державшийся 35 лет

Российский вратарь сделал 32 сейва и позволил своей команде одержать победу со счетом 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Самсонов обновил рекорд «Вашингтона» по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Предыдущее достижение клуба установил американский вратарь Боб Мэйсон, одержавший восемь побед подряд в своем первом сезоне за «Кэпиталз» в 1985 году.

Самсонов также стал десятым среди голкиперов в истории НХЛ, кому удалось одержать девять побед кряду в регулярном чемпионате.

Хет-триком в матче с «Нью-Джерси» отметился капитан команды Александр Овечкин, преодолевший планку в 30 голов за сезон в 15 раз.