Письмо Овечкину. Обиженный мальчик вырос, стал игроком НХЛ и мстит кумиру
Тринадцать лет назад юный Майлз Вуд хотел карточку с автографом Овечкина. Теперь американец разбивает ему лицо в кровь подлым приемом.
Тринадцать лет назад юный Майлз Вуд хотел карточку с автографом Овечкина. Теперь американец разбивает ему лицо в кровь подлым приемом.
Интересный сюжет развивается в настоящее время в НХЛ. Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал объектом преследования со стороны своего обиженного фаната. Нюанс в том, что фанат в настоящее время тоже является игроком НХЛ.
Тринадцать лет тому назад 11-летний сын хоккеиста Рэнди Вуда Майлз написал письмо своему любимому игроку Александру Овечкину.
«Он послал хоккейную карточку Александру Овечкину. Написал он так: “Если вы не подпишете карточку и не вернёте её мне, то, когда я окажусь в НХЛ, вас будет ждать очень жёсткий силовой приём”», — рассказывал в интервью журналистам
Репортеры организовали Овечкину и Вуду встречу накануне матча их команд 30 декабря 2016 года. Россиянин пояснил, что не хотел обижать своего маленького поклонника, а разобрать всю почту, приходящую от фанатов, он просто не в состоянии. В качестве компенсации Александр подарил своему теперь уже коллеге фотографию с автографом и пожеланием: «Майлзу. Полегче сегодня!».
Вуд написал в своем Instagram: «Сегодня я буду играть против своего кумира детства. Спасибо, Александр Овечкин, великая восьмёрка!» Тот матч, кстати, закончился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов, но ни россиянин, ни американец не сумели отличиться.
Нападающий «Нью-Джерси» после игры рассказал журналистам: «Это потрясающе. Это очень мило с его стороны. Конечно, я смотрел на своего папу в НХЛ, но смотрел за игрой Овечкина и
На этом бы истории закончиться. Но Вуд, к удивлению многих, стал целенаправленно искать возможности задеть Овечкина.
Но тут, в нарушение всех неписанных норм, Вуд влез в этот поединок третьим, прыгнув на россиянина со спины. Удивленный Коулман, который не собирался участвовать в драке «двое на одного», отошел в сторону, и Овечкин переключился на молодого, но дерзкого противника.
Известно, что Овечкина кулачными боями на льду не испугать. Однако полноценного поединка не получилось — оставшись с россиянином один на один, Вуд сник и драться не стал.
В официальном аккаунте «Вашингтона» в Twitter после этого появилась запись: «Смешно. Майлз Вуд задирается на Ови. А
Ситуация, произошедшая во встрече, состоявшейся 16 января 2020 года, оказалась значительно хуже. На 6-й минуте встречи Вуд, отправляясь на скамейку запасных, попросту ткнул клюшкой в лицо Овечкина. На повторе видно, что американец успел посмотреть на российского игрока, а значит, весьма вероятно, что удар был умышленным. Вуд даже не обернулся в сторону упавшего Ови. Судьи этот момент, что называется, прозевали, а звезде понадобилась медицинская помощь, поскольку лицо Овечкина было в крови.
Подобные атаки в НХЛ не прощают, и уже в следующей смене защитник «Вашингтона» Радко Гудас вызвал Майлза Вуда на бой, но тот уклонился от поединка. Александр не из тех парней, кого можно запугать. Уже через несколько минут после оперативного «приема у врача» он вернулся на лед, чтобы устроить «дьяволам» из
Ответил Овечкин так, как подобает одному из лучших снайперов за 100-летнюю историю НХЛ. Уже концу первого периода он забил две шайбы, а в третьем оформил второй в сезоне и 25-й в карьере
«Вашингтон» одержал победу со счетом 5:2.
«Что я думаю о поступке Вуда? Я получил клюшкой в лицо, но свистка не последовало, — рассказал Овечкин в послематчевом интервью. Я не думаю, что это было сделано намеренно, но арбитры это не заметили. После этого я немного обезумел и сам наказал соперника, нашёл, что ответить. С самим Вудом не разговаривал».
Можно констатировать, что 24-летний американец ничего, кроме вреда, своим поступком команде не принес. Да и в целом симпатии любителей хоккея к Вуду явно поубавились — откровенное хамство в отношении легенд североамериканские зрители не приветствуют. Ко всему прочему, лига может вынести дисквалификацию Майлзу на основании видеозаписи.
В общем, мальчику пора уже расстаться с детскими обидами и повзрослеть. Ибо имя Овечкина останется в истории мирового хоккея навсегда, а Майлз рискует запомниться только как «тот парень, который обижался на Ови».
|Тодд Рирден
|Ален Насреддин
|Илья Самсонов
|Луи Доминге(Кори Шнайдер)
|10:42
|Том Уилсон
|13:39
|Трэвис Зэйджак
|15:12
|Джон Хейден
|15:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|19:08
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|20:16
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Ларс Эллер)
|21:08
|Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
|23:16
|Рихард Паник
|33:56
|Рихард Паник
|34:36
|Сами Ватанен
|34:36
|Сами Ватанен
|42:11
|Уилл Батчер
|43:34
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
|46:42
|Якуб Врана
|48:06
|Никлас II Бэкстрем
|55:42
|Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1