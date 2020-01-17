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17:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгиев может перейти в «Торонто»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может продолжить карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

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Источник: AP 2020

«Лифс» — одна из команд, которые интересовались голкипером «Рейнджерс» Георгиевым, — написал Дрегер в «Твиттере».

При этом, как поясняет источник, канадский клуб пока не контактировал с «Рейнджерс» по поводу перехода голкипера.

В текущем сезоне Георгиев принял участие в 22 матчах и одержал 12 побед, отражая 91,3% бросков.

Ранее обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что болельщики «Торонто» требуют, чтобы клуб оформил обмен форварда Джереми Бранко на Георгиева. Упомянутый 22-летний Джереми Бракко не сыграл в НХЛ ни одного матча, а в нынешнем сезоне набрал 29 (3+26) очков в 37 матчах за фарм-клуб.

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