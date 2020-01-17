Георгиев может перейти в «Торонто»

Источник: AP 2020

«Лифс» — одна из команд, которые интересовались голкипером «Рейнджерс» Георгиевым, — написал Дрегер в «Твиттере».

При этом, как поясняет источник, канадский клуб пока не контактировал с «Рейнджерс» по поводу перехода голкипера.

В текущем сезоне Георгиев принял участие в 22 матчах и одержал 12 побед, отражая 91,3% бросков.