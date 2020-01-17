Нигде не ненавидят Ковальчука так, как на родине. В России его ругают яростнее, чем в Америке
Он снова заткнул хейтеров.
Он снова заткнул хейтеров.
Ненависть, как и любовь, чувство иррациональное. Бесить до дрожи может даже самый правильный человек. Илья Ковальчук к таким, конечно, не относится. Однако всенародный хейт в его сторону искренне удивляет. В то время, пока он коротал время в запасе «Лос-Анджелеса», крест на его карьере ставили в России, а вовсе не в Калифорнии. На родине из Ковальчука лепили чуть ли не демона, смертельно токсичного для хоккейной раздевалки. Тогда как все, кого не спроси в «Кингз», отзывались о нем как о профессионале, с которым никогда не было проблем.
В истории российского хоккея были и более ненавистные личности. Да только никто из грязных игроков и провокаторов не сделал столько для страны, как Ковальчук. «Капитаном Россия» по сей день называют Алексея Яшина. Главный патриот, если судить по Putin Team, играет в столице США. Однако долгожданного чемпионства в Квебеке спустя 15 лет без золота не было бы без двух шайб Кови в ворота сборной Канады. Как не было и защиты титула через год в Берне, где он на
Когда мы представляем Ковальчука как героя Квебека, то добровольно позволяем ему выезжать на старом багаже. Но если вспомнить Олимпиаду в Сочи, которую, несомненно, хочется навсегда забыть, то там звено Ковальчук — Дацюк — Радулов было чуть ли не единственным, кого не хотелось заклеймить позором. Спустя четыре года в Пхенчхане Илья не ворчал, когда выходил на лед с чекерами, втыкался во все живое, не забывал периодически забивать, а в чемпионской раздевалке выглядел самым счастливым человеком на Земле.
Даже на последнем чемпионате мира, где сборная России разбилась о финский шлагбаум, Кови был на своем месте. Коллеги считали его обрезы и потери, но каждый, кто хоть немного был осведомлен о положении дел внутри команды, знали, насколько органичен он в роли капитана. Илья не тянул на себя одеяло, не воевал за власть, а склеивал клеем «момент» молодежь со звездами НХЛ. Кажется, что такого игрока на родине должны носить на руках. Вместо этого уровень скепсиса в отношении заокеанских перспектив Ковальчука зашкаливал.
Раннего Ковальчука тоже не все любили. Прежде всего, за хоккейный эгоизм, который принес ему единственный в карьере «Морис Ришар». Это был чистый снайпер, который мог не замечать партнеров и забивать на оборону. Многое изменилось с переходом в «Нью-Джерси» и тем самым финалом. После Квебека Илья повзрослел, став куда более командным игроком. Сегодня Ковальчука не любят вовсе не за игровые качества. Водоразделом стал побег из Ньюарка в Петербург.
В том, что игрока, решившего бросить все в Америке и вернуться в Россию, готовы были чуть ли не закидать камнями, парадокс нашего общества. Мы настолько не ценим свое, что убеждены: выбрать КХЛ может только рвач, для которого деньги стали окончательно стали важнее спорта. Плюемся от родной лиги, но продолжаем ее смотреть. При этом больше всего сомнений в том, что местные звезды могут быть востребованы в НХЛ, высказывают как раз российские болельщики. В тот момент, когда Никита Гусев сидел в запасе «Нью-Джерси», концентрация восторженных «Я же говорил!» в комментариях зашкаливала.
«Иуда», «предатель» и другие эпитеты летели в сторону Ковальчука, когда летом 2013 года он «завершил карьеру в НХЛ». Кавычки здесь необходимы для понимания того, что это было лишь прикрытие. Формальная процедура для того, чтобы не отрабатывать контракт с «Нью-Джерси» до 2025 года и подписаться со СКА. Как говорил сам Ковальчук, он проникся Питером и клубной организацией за полгода локаута. Как говорят цифры, питерские $10 миллионов с российскими налогами чуть привлекательнее $11 миллионов с американскими, но не настолько, чтобы говорить, что Ковальчук продал душу «Газпрому».
Можно было понять гнев фанатов «Девилз», которых Ковальчук оставил у разбитого в дребезги корыта. Этот «Титаник» из пригорода
Насчет зарплаты Ковальчука в СКА ходит много слухов. Якобы те самые $10 миллионов не ужались для Илья даже после скачка курса и «Газпром» своей главной звезде все компенсировал. Но разве
Пытаясь объяснить ненависть к Ковальчуку, вспоминаются удары по ногам Радулову и прочие поступки, которые он делал с покрасневшим лицом. Эмоции не раз подводили Илью, но они же делают его настоящим. Искренний он и в том, что не скрывает: деньги и условия жизни для семьи для него не менее важны, чем победы. Многие спортсмены думают также, но боятся говорить об этом вслух. Ковальчук никогда не боялся высказывать свое мнение, даже в лицо собственным боссам. За что и пострадал в 2016-м, когда во разгар
Сегодня Ковальчук — лучший игрок «Монреаля». Пусть на коротком отрезке, да и команда у «Канадиенс» не самая сильная. Но слушая комплименты в адрес Ильи от североамериканских экспертов и тренеров, особенно контрастно выглядят настроения, которые до недавнего времени царили в нашей стране. В России, кажется, до сих пор не верят, что давно списанный 35-летний Ковальчук может не просто классно играть в хоккей, но и делать это за несчастные $700 тысяч. Как не верили в том, что после КХЛ в НХЛ может вернуться Яромир Ягр. Да не просто вернуться, а провести еще неплохие семь сезонов. Кажется, всем нам не помешало бы поучиться ценить свое. Находить объекты для ненависти мы уже научились.