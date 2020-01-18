Малкин спас «Питтсбург» от позора и обогнал Овечкина. Две голевые Джино — просто сказка!
«Пингвинз» едва не слились худшей команде сезона.
«Пингвинз» едва не слились худшей команде сезона.
В начале нынешней недели «Детройт» и его вратарь Джимми Ховард пережил настоящий кошмар в
Тренерский штаб хозяев этим вечером решил дать Ховарду шанс на реабилитацию, впрочем, место в основе в данном случае можно рассматривать и как подставу,
На протяжении двух периодов встречи с «Питтсбургом» Ховард и доказывал. Да, гости не перегружали его работой, 18 бросков за 40 минут нельзя назвать запредельной нагрузкой. Но с теми задачами, которые они ставили, Джимми справлялся идеально. Отразил 5 выстрелов от самого активного «пингвина» Евгения Малкина, спас команду в сложнейшем эпизоде, когда канадец Джаред Макканн добивал, казалось, наверняка.
Не сказать, что игра вратаря сильно вдохновила его партнеров, но на одну шайбу за две трети матча они
На период номер три «Пингвинз» выходили с понятной задачей во что бы то ни стало вытащить матч, очень своевременно им подвернулось удаление Даррена Хелма. Малкин на пару с Сидни Кросби досатавил шайбу в зону «Детройта», вскоре получил передачу от Криса Летанга и начертил идеальный пас в направлении Брайана Раста. У американца было время прицелиться, попал он в итоге в ловушку Ховарду, но рикошетом от нее шайба зашла под перекладину.
В итоге «Детройт»
Джино вышел на чистое второе место в рейтинге лучших русских ассистентов сезона — с 32 передачами он уступает только невероятному Артемию Панарину. Кроме того, он ворвался в тройку главных российских бомбардиров чемпионата (49 очков), обогнав Александра Овечкина. Ну, а «Пингвинз» продолжили преследование «Бостона» и «Вашингтона» в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидеров прямо сейчас составляет 3 и 4 балла, но есть, что команда из Пенсильвании хочет непременно его отыграть —
|Джефф Блэшилл
|Майк Салливан
|Джимми Ховард
|Мэттью Мюррей
|06:31
|Франс Нильсен
|06:36
|Сидни Кросби
|11:14
|Даррен Хелм
|21:59
|Зак Астон-Ризе
|23:29
|Филип Задина(Франс Нильсен, Тревор Дэйли)
|29:35
|Маркус Петтерссон
|43:07
|Даррен Хелм
|43:36
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Крис Летанг)
|48:05
|Маркус Петтерссон
|61:12
|Люк Гленденинг
|61:33
|Сидни Кросби(Евгений Малкин, Брайан Раст)
Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Джимми Ховард (Детройт Ред Уингз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0