Малкин спас «Питтсбург» от позора и обогнал Овечкина. Две голевые Джино — просто сказка!

В начале нынешней недели «Детройт» и его вратарь Джимми Ховард пережил настоящий кошмар в Нью-Йорке. Во вторник «Ред Уингз» были разбиты «Айлендерс» со счетом 2:8, а американец не продержался на льду и 8 минут. Получил 3 шайбы и уступил место Кэлвину Пикарду. Впрочем, удивительным такой провал назвать было нельзя. Клуб из «города моторов» — безоговорочно худший в Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, шансов подняться с последней строчки к концу регулярки у него, кажется нет. Ховард же — самый слабый вратарь чемпионата из тех, что сыграли хотя бы 10 матчей, коэффициент надежности 4.26 выглядит просто ужасно.

В пятницу «Детройт» ждало не менее серьезное испытание. «Красные Крылья» на своем льду принимали «Пингвинз» — команду, проигравшую лишь в 5 из последних 20 матчей.

Тренерский штаб хозяев этим вечером решил дать Ховарду шанс на реабилитацию, впрочем, место в основе в данном случае можно рассматривать и как подставу, все-таки «Пенс» идут в топ-7 самых забивающих команд лиги. Но у Джимми нет выбора: контрактный сезон 35-летнего кипера мчится к своему завершению, доказывать свое право на новое соглашение нужно здесь и сейчас.

На протяжении двух периодов встречи с «Питтсбургом» Ховард и доказывал. Да, гости не перегружали его работой, 18 бросков за 40 минут нельзя назвать запредельной нагрузкой. Но с теми задачами, которые они ставили, Джимми справлялся идеально. Отразил 5 выстрелов от самого активного «пингвина» Евгения Малкина, спас команду в сложнейшем эпизоде, когда канадец Джаред Макканн добивал, казалось, наверняка.

Не сказать, что игра вратаря сильно вдохновила его партнеров, но на одну шайбу за две трети матча они все-таки сподобились. Для этого потребовалось большинство, не самая удобная передача от Франса Нильсена и не самый сильный бросок от Филипа Задина. С учетом трафика перед воротами Мэтту Мюррею хватило и этого, чтобы не успеть своевременно сомкнуть щитки.

На период номер три «Пингвинз» выходили с понятной задачей во что бы то ни стало вытащить матч, очень своевременно им подвернулось удаление Даррена Хелма. Малкин на пару с Сидни Кросби досатавил шайбу в зону «Детройта», вскоре получил передачу от Криса Летанга и начертил идеальный пас в направлении Брайана Раста. У американца было время прицелиться, попал он в итоге в ловушку Ховарду, но рикошетом от нее шайба зашла под перекладину.

В итоге «Детройт» все-таки дотерпел до первого за три матча очка, но в овертайме «Пингвинз» взял свое, избежав позора. По-другому оценить поражение от главного неудачника сезона было бы сложно. Хозяева снова помогли «Пенс» собственным удалением, а Евгений Малкин нарисовал еще один гениальный ассист — теперь на Кросби. Русский гигант от души замахнулся и вложил шайбу в клюшку капитану — красота!

Джино вышел на чистое второе место в рейтинге лучших русских ассистентов сезона — с 32 передачами он уступает только невероятному Артемию Панарину. Кроме того, он ворвался в тройку главных российских бомбардиров чемпионата (49 очков), обогнав Александра Овечкина. Ну, а «Пингвинз» продолжили преследование «Бостона» и «Вашингтона» в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидеров прямо сейчас составляет 3 и 4 балла, но есть, что команда из Пенсильвании хочет непременно его отыграть — где-где, а в «Питтсбурге» знают, в какой части сезона выигрывается его главный трофей.