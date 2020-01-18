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09:52 (мск), источник: Sport24

Малкин спас «Питтсбург» от позора и обогнал Овечкина. Две голевые Джино — просто сказка!

«Пингвинз» едва не слились худшей команде сезона.

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В начале нынешней недели «Детройт» и его вратарь Джимми Ховард пережил настоящий кошмар в Нью-Йорке. Во вторник «Ред Уингз» были разбиты «Айлендерс» со счетом 2:8, а американец не продержался на льду и 8 минут. Получил 3 шайбы и уступил место Кэлвину Пикарду. Впрочем, удивительным такой провал назвать было нельзя. Клуб из «города моторов» — безоговорочно худший в Национальной хоккейной лиги в нынешнем сезоне, шансов подняться с последней строчки к концу регулярки у него, кажется нет. Ховард же — самый слабый вратарь чемпионата из тех, что сыграли хотя бы 10 матчей, коэффициент надежности 4.26 выглядит просто ужасно.

В пятницу «Детройт» ждало не менее серьезное испытание. «Красные Крылья» на своем льду принимали «Пингвинз» — команду, проигравшую лишь в 5 из последних 20 матчей.

Тренерский штаб хозяев этим вечером решил дать Ховарду шанс на реабилитацию, впрочем, место в основе в данном случае можно рассматривать и как подставу, все-таки «Пенс» идут в топ-7 самых забивающих команд лиги. Но у Джимми нет выбора: контрактный сезон 35-летнего кипера мчится к своему завершению, доказывать свое право на новое соглашение нужно здесь и сейчас.

На протяжении двух периодов встречи с «Питтсбургом» Ховард и доказывал. Да, гости не перегружали его работой, 18 бросков за 40 минут нельзя назвать запредельной нагрузкой. Но с теми задачами, которые они ставили, Джимми справлялся идеально. Отразил 5 выстрелов от самого активного «пингвина» Евгения Малкина, спас команду в сложнейшем эпизоде, когда канадец Джаред Макканн добивал, казалось, наверняка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не сказать, что игра вратаря сильно вдохновила его партнеров, но на одну шайбу за две трети матча они все-таки сподобились. Для этого потребовалось большинство, не самая удобная передача от Франса Нильсена и не самый сильный бросок от Филипа Задина. С учетом трафика перед воротами Мэтту Мюррею хватило и этого, чтобы не успеть своевременно сомкнуть щитки.

На период номер три «Пингвинз» выходили с понятной задачей во что бы то ни стало вытащить матч, очень своевременно им подвернулось удаление Даррена Хелма. Малкин на пару с Сидни Кросби досатавил шайбу в зону «Детройта», вскоре получил передачу от Криса Летанга и начертил идеальный пас в направлении Брайана Раста. У американца было время прицелиться, попал он в итоге в ловушку Ховарду, но рикошетом от нее шайба зашла под перекладину.

В итоге «Детройт» все-таки дотерпел до первого за три матча очка, но в овертайме «Пингвинз» взял свое, избежав позора. По-другому оценить поражение от главного неудачника сезона было бы сложно. Хозяева снова помогли «Пенс» собственным удалением, а Евгений Малкин нарисовал еще один гениальный ассист — теперь на Кросби. Русский гигант от души замахнулся и вложил шайбу в клюшку капитану — красота!

Джино вышел на чистое второе место в рейтинге лучших русских ассистентов сезона — с 32 передачами он уступает только невероятному Артемию Панарину. Кроме того, он ворвался в тройку главных российских бомбардиров чемпионата (49 очков), обогнав Александра Овечкина. Ну, а «Пингвинз» продолжили преследование «Бостона» и «Вашингтона» в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидеров прямо сейчас составляет 3 и 4 балла, но есть, что команда из Пенсильвании хочет непременно его отыграть — где-где, а в «Питтсбурге» знают, в какой части сезона выигрывается его главный трофей.

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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Детройт Ред Уингз
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф БлэшиллМайк Салливан
Вратари
Джимми ХовардМэттью Мюррей
1-й период
06:31Франс Нильсен
06:36Сидни Кросби
11:14Даррен Хелм
2-й период
21:59Зак Астон-Ризе
23:29Филип Задина(Франс Нильсен, Тревор Дэйли)
29:35Маркус Петтерссон
3-й период
43:07Даррен Хелм
43:36Брайан Раст(Евгений Малкин, Крис Летанг)
48:05Маркус Петтерссон
Овертайм
61:12Люк Гленденинг
61:33Сидни Кросби(Евгений Малкин, Брайан Раст)
Лучшие игроки матча
Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Джимми Ховард (Детройт Ред Уингз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Детройт Ред Уингз
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