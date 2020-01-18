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11:14 (мск), источник: Sport24

Ошибка Свечникова похоронила «Каролину» в игре с аутсайдером. У русского таланта не задался 2020-й

Он почти не набирает очков, а его команда рискует проехать мимо плей-офф.

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Начала 2020-го у Андрея Свечникова не задалось. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в статистику. В 8 матчах года русский вундеркинд забросил всего 1 шайбу и отдал 3 результативных ассиста, при этом, 5 раз он покидал лед без набранных очков. Восхищения Свечниковым, которые сопровождали всю первую часть сезона Национальной хоккейной лиги, поутихли, но это не самое страшное. Вместе с 19-летним нападающим загрустила и его команда — по состоянию на вечер пятницы «Каролина» победила лишь в 5 из 12 последних встреч, поставив под угрозу свое пребывание в кубковой восьмерке.

Отрыв «Харрикейнз» от мечтающих о зоне плей-офф «Филадельфии» и «Пантерз» перед домашней игрой с «Анахаймом» составлял 1 и 2 очка соответственно.

Увеличить этот отрыв не удалось, хотя в соперниках у «Ураганов» была одна из худших команд регулярного чемпионата, а сами они начали матч образцово-показательно. Уже на 4-й минуте выигранное вбрасывание в чужой зоне закончилось набросом Джоэла Эдмондсона и подправлением Себастьяна Ахо. Понеслась?

Не понеслась. Увы, серьезно виноват в этом и российский форвард «Каролины». Свечников провел очередной невзрачный матч, количество хитов за 17 минут игрового времени превысило количество бросков в створ, а 4 потери стали худшим показателем среди всех участников матча. Андрея находился на площадке, когда «Дакс» сравнивали счет в концовке первого периода, впрочем, по этому эпизоду вопросов к нему нет — Андрей следил за своим защитником, а подключение Эрика Гудбрансона проспали его партнеры.

На протяжении следующих двух периодов «Анахайм» неожиданно смотрелся бодрее хозяев — гости в 2,5 раза чаще соперника и, пожалуй, заслуживали победы в основное время. Если бы не уверенная игра Джеймса Раймера, «Каролина» вообще осталась бы без набранных очков. Этого удалось избежать, но в овертайме справедливость все-таки восторжествовала. Случилось это, «благодаря» Свечникову. На 2-й минуте дополнительного времени партнеры доверили ему право завезти шайбу в зону «Анахайма», но русский вундеркинд просто подарил ее защитникам гостей. Последовал вертикальный пас на Сэма Стила и тот уверенно разобрался с Раймером, упаковав шайбу в девятку.

Неприятное поражение «Каролины», которое снова заставило усомниться в перспективах команды в нынешнем сезоне. Если так пойдет и дальше, «Харрикейнз» вполне могут пролететь мимо разборок за Кубок Стэнли, а этого очень не хотелось бы. Вспоминая прошлый апрель и их победы в сериях с «Вашингтоном» и «Айлендерс», кажется, что они снова могли бы пошуметь в плей-офф. Для этого Свечникову и компании нужно срочно приходить в себя и убегать от преследователей.

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Каролина Харрикейнз
1:2ОТ
1:1, 0:0, 0:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморДаллас Икинс
Вратари
Джеймс РаймерРайан Миллер
1-й период
03:59Себастьян Ахо(Джоэль Эдмундсон, Теуво Терявяйнен)
08:51Рикард Ракелль
18:18Эрик Гудбрэнсон(Райан Гецлаф, Корбиниан Хольцер)
2-й период
20:59Джордан Стаал
27:30Райан Гецлаф
39:45Джоэль Эдмундсон
Овертайм
61:36Сэм Стил(Якоб Сильверберг, Хампус Линдхольм)
Лучшие игроки матча
Сэм Стил (Анахайм Дакс), Райан Миллер (Анахайм Дакс), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина Харрикейнз
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