Ошибка Свечникова похоронила «Каролину» в игре с аутсайдером. У русского таланта не задался 2020-й

Начала 2020-го у Андрея Свечникова не задалось. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в статистику. В 8 матчах года русский вундеркинд забросил всего 1 шайбу и отдал 3 результативных ассиста, при этом, 5 раз он покидал лед без набранных очков. Восхищения Свечниковым, которые сопровождали всю первую часть сезона Национальной хоккейной лиги, поутихли, но это не самое страшное. Вместе с 19-летним нападающим загрустила и его команда — по состоянию на вечер пятницы «Каролина» победила лишь в 5 из 12 последних встреч, поставив под угрозу свое пребывание в кубковой восьмерке.

Отрыв «Харрикейнз» от мечтающих о зоне плей-офф «Филадельфии» и «Пантерз» перед домашней игрой с «Анахаймом» составлял 1 и 2 очка соответственно.

Увеличить этот отрыв не удалось, хотя в соперниках у «Ураганов» была одна из худших команд регулярного чемпионата, а сами они начали матч образцово-показательно. Уже на 4-й минуте выигранное вбрасывание в чужой зоне закончилось набросом Джоэла Эдмондсона и подправлением Себастьяна Ахо. Понеслась?

Не понеслась. Увы, серьезно виноват в этом и российский форвард «Каролины». Свечников провел очередной невзрачный матч, количество хитов за 17 минут игрового времени превысило количество бросков в створ, а 4 потери стали худшим показателем среди всех участников матча. Андрея находился на площадке, когда «Дакс» сравнивали счет в концовке первого периода, впрочем, по этому эпизоду вопросов к нему нет — Андрей следил за своим защитником, а подключение Эрика Гудбрансона проспали его партнеры.

На протяжении следующих двух периодов «Анахайм» неожиданно смотрелся бодрее хозяев — гости в 2,5 раза чаще соперника и, пожалуй, заслуживали победы в основное время. Если бы не уверенная игра Джеймса Раймера, «Каролина» вообще осталась бы без набранных очков. Этого удалось избежать, но в овертайме справедливость все-таки восторжествовала. Случилось это, «благодаря» Свечникову. На 2-й минуте дополнительного времени партнеры доверили ему право завезти шайбу в зону «Анахайма», но русский вундеркинд просто подарил ее защитникам гостей. Последовал вертикальный пас на Сэма Стила и тот уверенно разобрался с Раймером, упаковав шайбу в девятку.