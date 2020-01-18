Ошибка Свечникова похоронила «Каролину» в игре с аутсайдером. У русского таланта не задался 2020-й
Он почти не набирает очков, а его команда рискует проехать мимо
Он почти не набирает очков, а его команда рискует проехать мимо
Начала 2020-го у Андрея Свечникова не задалось. Чтобы понять это, достаточно заглянуть в статистику. В 8 матчах года русский вундеркинд забросил всего 1 шайбу и отдал 3 результативных ассиста, при этом, 5 раз он покидал лед без набранных очков. Восхищения Свечниковым, которые сопровождали всю первую часть сезона Национальной хоккейной лиги, поутихли, но это не самое страшное. Вместе с 19-летним нападающим загрустила и его команда — по состоянию на вечер пятницы «Каролина» победила лишь в 5 из 12 последних встреч, поставив под угрозу свое пребывание в кубковой восьмерке.
Увеличить этот отрыв не удалось, хотя в соперниках у «Ураганов» была одна из худших команд регулярного чемпионата, а сами они начали матч
Не понеслась. Увы, серьезно виноват в этом и российский форвард «Каролины». Свечников провел очередной невзрачный матч, количество хитов за 17 минут игрового времени превысило количество бросков в створ, а 4 потери стали худшим показателем среди всех участников матча. Андрея находился на площадке, когда «Дакс» сравнивали счет в концовке первого периода, впрочем, по этому эпизоду вопросов к нему нет — Андрей следил за своим защитником, а подключение Эрика Гудбрансона проспали его партнеры.
На протяжении следующих двух периодов «Анахайм» неожиданно смотрелся бодрее хозяев — гости в 2,5 раза чаще соперника и, пожалуй, заслуживали победы в основное время. Если бы не уверенная игра Джеймса Раймера, «Каролина» вообще осталась бы без набранных очков. Этого удалось избежать, но в овертайме справедливость
Неприятное поражение «Каролины», которое снова заставило усомниться в перспективах команды в нынешнем сезоне. Если так пойдет и дальше, «Харрикейнз» вполне могут пролететь мимо разборок за Кубок Стэнли, а этого очень не хотелось бы. Вспоминая прошлый апрель и их победы в сериях с «Вашингтоном» и «Айлендерс», кажется, что они снова могли бы пошуметь в
|Род Бриндамор
|Даллас Икинс
|Джеймс Раймер
|Райан Миллер
|03:59
|Себастьян Ахо(Джоэль Эдмундсон, Теуво Терявяйнен)
|08:51
|Рикард Ракелль
|18:18
|Эрик Гудбрэнсон(Райан Гецлаф, Корбиниан Хольцер)
|20:59
|Джордан Стаал
|27:30
|Райан Гецлаф
|39:45
|Джоэль Эдмундсон
|61:36
|Сэм Стил(Якоб Сильверберг, Хампус Линдхольм)
Сэм Стил (Анахайм Дакс), Райан Миллер (Анахайм Дакс), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0