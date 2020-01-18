«Америка — одна из лучших стран мира. Но и здесь свои неудобства». Интервью с Бобровским

Источник: AP 2020

Следя за снайперской охотой Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, которая должна закончиться примерно лет через пять, мы забываем о другом бомбическом хоккеисте из России. У Сергея Бобровского — владельца двух «Везин» (титула лучшего вратарю регулярки НХЛ) и статистически самого крутого вратаря современности — такой себе дебютный сезон во «Флориде». И это беспокоит прямо сейчас. Боб пропускает больше чем обычно, попадает под каток американской прессы за спорный, но финансово выгодный выбор в пользу южного клуба и эпизодически теряет место в старте.

Чтобы понять масштаб проблемы мы рванули на матч «Пантерз» с «Лос-Анджелес Кингз», где поговорили с фанатами, местными журналистами и самим Сергеем, который вновь не играл из-за повреждения.

«Боб — звезда»

Начнем с приятного. Хоккей в штате начинается с Бобровского. Именно его фото болельщики «Пантерз» видят первым на аллее у арены. Русский вратарь здесь смотрит на тебя с каждого третьего плаката.

Реклама через Бобровского особенно ценна для региона, где привлекать на матчи нужно лицами и результатами, а не обычнымналичиемкоманды НХЛ. Ведь если в каком-нибудь Массачусетсе хоккеем занимается 15000 детей, то на всем южном побережье, где в середине января +30 на суше и +25 в воде — интерес к шайбе на льду в 10 раз меньше.

Так вот в «Пантерз» сейчас решили собраться и откусить немного внимания у летних видов спорта, поэтому делают ставку на топов. Главная звезда и надежда клуба на данный момент — именно наш Боб.

Подтверждается это и в разговорах с нехоккейными людьми. Например, с американскими солдатами…

Впрочем, здесь позволяю себе небольшое патриотическое отступление. Помните же, как часть из нас ругается, наблюдая детей в пилотках и с игрушечным оружием на параде 9 мая? Мы бичуем и бичуем себя, винясь в излишней воинственности и с восхищением глядя на мирный запад, тогда как в США ни один из посещенных мной матчей НХЛ и НБА не обходился без армии.

На игре «Бруклин Нетс» награждали особо результативного героя ближневосточной кампании, «Рейнджерс» славил какие-то отличившиеся войска, «Вашингтон» пригласил мощнейшую боевую подругу, «Пантерз» под дикие овации зала выводили в прямой эфир ветерана второй мировой войны, а в то же самое время на матче «Никс» гимн исполнял хор геев полицейского департамента Нью-Йорка. Казалось, что русского человека сложно удивить военной тематикой, но в моем случае Америке это удалось.

Но вернемся к далеким от хоккея солдатам. Во Флориде они вновь поднимали флаги под гимн США, а после отвечали на вопросы.

— Вы хоккеем вообще интересуетесь?

— Нет, — смеются.

— Какой он по популярности для вас и для региона?

— Первый — футбол (американский, конечно). Дальше — НБА и бейсбол. А хоккей — четвертый, где-то рядом с соккером.

— Кого-то из игроков хотя бы знаете?

— Бобровского — он здесь самый знаменитый.

В общем, условия таковы, что в случае успехов «Пантерз», имя Бобровского может стать культовым в истории хоккея Флориды.

Правда на данный момент диспозиция другая — звёздный вратарь пока не оправдывает слишком больших ожиданий.

— Он делает много крутых сэйвов, но пропускает слишком много легких шайб, — говорят одни.

— Дайте ему хотя бы год на адаптацию! — тут же поправляют другие. — Он должен привыкнуть к новому месту, климату, атмосфере.

У арены удается встретить и болельщиков «Коламбуса». Они отдыхают в Майами, но идут на хоккей в джерси Бобровского, чтобы поддержать свою легенду.

— Сергей — лучший вратарь лиги, без вопросов. Просто у нас ему очень помогала оборона, а во «Флориде» пока нет того взаимопонимания. Команда просто должна сыграться.

То же мнение и у местных журналистов.

— У «Пантерз» крутое нападение — одно из мощнейших в лиге. Но взаимодействие в защите надо выстраивать. Мы уверены в том, что Боб — большая удача для клуба и как вратарь, и как личность.

В доказательство «Флорида», вроде бы уже раздавившая «Кингз» и побеждающая со счетом 4:0, пропускает три легкие шайбы в концовке и чудом спасает важные два очка для борьбы за зону плей-офф.

Кстати, лучшее спасение в матче, где не играл Бобровский, делает форвард «Кингз» Николай Прохоркин, коньком выбивший шайбу с линии ворот. Особенно этот эпизод нравится футбольным фанатам из России, который чуть поправили посещаемость полупустой арены в Санрайзе.

Один из них — Николай — приехал на турнир «Флорида Cup», где должен был играть «Спартак». В отличие от любимой команды, визу он получил без проблем и заранее.

— Это очень плохо, так нельзя делать, — говорит он. — Это в РПЛ мы привыкли, что матчи могут перенести в любой момент и деньги за билеты можно будет выкидывать, но я даже подумать не мог, что такая история случится с поездкой в США.

Разочарован житель Майами Александр, который владеет абонементом на «Открытие Арену» и специально летает на домашние матчи «Спартака» из США. На этот раз он надеялся поближе познакомить своих детей с кумирами. Не удалось. Что же, теперь его ребята, занимающиеся хоккеем во Флориде, продолжат следить не за футболом, а за «Пантерз» и Бобровским, которого я встречаю уже после матча.

«Без Панары немножечко скучно. Но он счастлив в Нью-Йорке, а я здесь»

Сергей приходит в раздевалку в костюме, улыбается и с первых слов убеждает — волноваться не стоит, все у него во «Флориде» хорошо.

— Как ощущения от «Флориды», как здесь обживаетесь?

— В целом во Флориде все классно — жизнь вне хоккея, организация солидная, ребята хорошие. Я доволен и рад. С другой стороны, всё равно какое-то время уйдёт на адаптацию. Как бы классно всё ни было, всё равно это немного другой ритм, другая картинка вокруг тебя, на это уходит время. Но мы работаем и тренируемся, стоит цель попасть в плей-офф, все работаем на благо этой цели.

— А что с травмой?

— Характер ее нельзя раскрывать, — смеётся Сергей. — Но ничего серьёзного, надо просто немного позаботиться о здоровье в эти пару матчей. Все будет в порядке в ближайшее время.

— Не смотря на проблемы, есть чувство, что сделали правильное решение, подписав контракт с «Флоридой»?

— В целом — да. Считаю, у нас хорошая команда и есть все шансы на успех. Всё зависит от нас. Есть нюансы, которые нужно доработать, но это процесс. У нас хорошие тренеры, хорошая организация, люди профессиональные, всё будет развиваться.

— Только, наверное, без Панарина тут скучно.

— Конечно, без Панары немножечко скучно. Но ничего страшного, мы созваниваемся, общаемся. Думаю, он счастлив в Нью-Йорке, я счастлив здесь, так что всё хорошо (улыбается).

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B47jU9VgD5v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-16T14:58:12+00:00">16 Ноя 2019 в 6:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не сказал бы, что пропускал много лёгких шайб, но статистика может быть лучше»

— В этом сезоне вас порой критиковали, и болельщики говорят, что вы многовато пропускаете лёгких шайб. Это тоже из-за адаптации или, может быть, из-за изменений в экипировке?

— Не хочу ни на что сваливать — ни на экипировку, ни на адаптацию. Да и не сказал бы, что пропускал много лёгких шайб, но согласен, что статистика может быть лучше. Работаем в этом направлении, чтобы побольше отбивать и поменьше пропускать.

— В этом году «Везина» от вас убегает, хотя мы все ждём от вас хет-трика. Чувствуете, что «Флорида» — та команда, где можно и Кубок Стэнли выиграть в ближайшие годы, и ещё одну «Везину» взять?

— Для меня главное — не личные рекорды, а команда. Фокусируюсь на том, чтобы брать два очка в каждом матче, попадать в плей-офф, а там уже биться за самый главный трофей. Вся радость побед, всё счастье от игры в хоккей идёт рука об руку с командным успехом. Для индивидуальной награды надо, чтобы сложились все нюансы, — чтобы ребята здорово помогали, чтобы ты постоянно был на подъёме. Тут много тонкостей.

— Панарин говорил, что Матч звёзд — это шляпа, но сам туда едет. Вы в этом году не едете. Обидно или все равно, потому что событие себя изживает, учитывая отказ того же Овечкина?

— Я смотрю на это так — попал — хорошо, это признательность, это здорово. Не попал, значит, можно взять время на отдых перед главной частью сезона, потому что в конце и график тяжёлый, интенсивный, и каждое очко на вес золота. Оно и так и так позитивно.

«В Новокузнецке есть бедные районы, но они есть в каждом городе»

— У вас есть связь с родным Новокузнецком — как там с хоккеем?

— Общаемся с отцом, отец по возможности там помогает. У нас там свой фонд, финансируем поездки. Если честно, не в курсе последних новостей, что там происходит.

— То есть в его словах, например, про наркоманию и серость — нет правды?

— Правда везде есть, грязь можно найти в любом городе. Это зависит от того, на что смотришь. Конечно, в Новокузнецке есть проблемы, есть бедные районы, но такие районы есть в каждом городе, каким бы большим он ни был. Там также живут и хорошие, добрые люди, которые делают добро для города.

— Если в Новокузнецке не будет хоккея в нынешнем виде, это будет огромной трагедией для его жителей?

— Думаю, да. Хоккей для города был отдушиной, монументальной вещью. Люди ходили, болели, выплёскивали энергию, поддерживали команду, любили хоккей. Для маленьких ребятишек это было мотивацией, хоккей был стилем жизни, где ты можешь себя дисциплинировать, вместе с другими ребятами всегда быть в спорте, в движении. Хоккей воспитывает хороших мужиков, а не только профессионалов для большого спорта. Хоккей даёт мечту и надежду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7aRUz5CuP1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7aRUz5CuP1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7aRUz5CuP1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Егоров (@edim_sport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-17T06:20:09+00:00">16 Янв 2020 в 10:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«То, что сразу бросается в глаза — это толерантность или терпение»

— Следите за политической ситуацией в России сейчас?

— Не особо, честно говоря. А что там?

— Ушёл Медведев, сменились практически все министры, пришёл Мишустин, который связан с хоккеем и входил в попечительский совет ЦСКА. Если бы можно было новому премьеру что-то сказать о Новокузнецке, что бы пожелал?

— Сложно так сказать. Думаю, попросил бы оставить хоккей, поддерживать и развивать его. Чтобы хоккей жил в Новокузнецке, здесь не надо углубляться, хотя бы просто уделить внимание хоккею. И самому городу тоже.

— А что там проблемное — дороги???

— Дороги, в принципе, там неплохие. Но, опять же, я этим летом не был в Новокузнецке, внимание всегда хорошо. Всегда есть, что улучшить.

— В Америке нет ощущения, что это мир, где есть деньги и люди живут очень хорошо, а у нас — другой полюс?

— Америка, безусловно, одна из лучших стран мира. Сильная экономика. Отлаженная система и много богатых и финансово преуспевающих людей, но и здесь есть свои неудобства. Я вообще не сторонник сравнивать, что здесь хорошо, а там плохо. Везде есть свои плюсы и минусы. Здесь мне живётся классно и комфортно, моя семья здесь счастлива. Я считаю, что в каждом городе, в каждой стране есть свои достопримечательности и свои недостатки.

— Что вам больше всего нравятся в США?

— Это глубокий разговор, на три вещи пальцем не ткнуть, надо разворачивать каждый ответ. То, что сразу бросается в глаза — это толерантность или терпение. Люди терпимо относятся, если ты, например, по-английски не очень хорошо говоришь. Они стараются тебя понять и тебе помочь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2aQ0wMABLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2aQ0wMABLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2aQ0wMABLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Olya Bobrovsky (@olyabobrovsky)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-14T23:38:48+00:00">14 Сен 2019 в 4:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А толерантность в том смысле, что сегодня перед одним матчем НБА гимн исполнял хор геев Департамента полиции США?

— Да, здесь это разные вещи. Всякое бывает, — Сергей воздерживается от комментария.

— Вам вообще нравится жаркий климат Флориды, часто ли удаётся выбираться на море?

— В этом плане вообще классно. Море, климат. Сейчас январь, а за окном 24−25 градусов тепла и ты ходишь в шортах и сланцах. Конечно, это круто.

— Смотрели ли МЧМ и какое у вас мнение об итогах?

— Парни здорово играли. Когда не получалось смотреть матч полностью, смотрел хайлайты. Когда был матч с Канадой, у нас была игра с «Питтсбургом». Смотрел матч, потом ушёл на собрание, мы как раз забили третий гол и вели 3:1. Пришёл с собрания, а канадцы четвёртой шайбе радуются. Огорчился очень сильно, но парни играли здорово.