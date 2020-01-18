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20:07 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь НХЛ снизил цену на квартиру в Коламбусе. Бобровский купил шикарный дом во Флориде

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский снизил цену на квартиру в Коламбусе, сообщает sports.ru. Россиянин перешел в команду в межсезонье-2019/20. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус».

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Источник: AP 2020

Квартиру выставили на продажу в мае, по цене в 3,2 миллиона долларов и сейчас стоимость снизили до 2,95 млн. Она расположена на 19-м этаже кондоминиума, из окон открывается вид на реку, Хантингтон Парк и на Nationwide Arena — домашний дворец Коламбуса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во Флориде хоккеист купил большой дом в городке Форт-Лодердейл, расположенном между Майами и Вест-Палм-Бич. Площадь дома — около 620 квадратных метров. В нем пять спален, шесть ванных комнат, винный зал, комната для развлечений (в случае с Сергеем, скорее всего — качалка, ну или танцпол). Снаружи — бассейн и участок площадью примерно в 0,25 акра (1000 кв. м.).

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