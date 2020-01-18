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21:40 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

ТАСС, 18 января. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин достиг отметки в 690 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги.

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16
фотографий
16
фотографий

Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» на 11-й минуте встречи, открыв счет в игре.

Благодаря заброшенной шайбе Овечкин догнал в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадца Марио Лемье и теперь делит с ним десятое место. Всего в активе 34-летнего россиянина 1259 очков (690 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).

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