Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» на 11-й минуте встречи, открыв счет в игре.

Благодаря заброшенной шайбе Овечкин догнал в списке лучших снайперов в истории НХЛ канадца Марио Лемье и теперь делит с ним десятое место. Всего в активе 34-летнего россиянина 1259 очков (690 шайб + 569 передач) в 1133 матчах в НХЛ (38-й результат в истории лиги).