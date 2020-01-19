Овечкин ворвался в топ-9 величайших снайперов в истории НХЛ. Ови наколотил уже 692 шайбы
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил
Теперь на счету Овечкина 692 заброшенные шайбы за карьеру.
В игре против «Айлендерс» Овечкин сначала сравнялся с
Теперь Овечкин делит с Айзерманом 9-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
В топ-8 по голам в истории НХЛ входят Марк Мессье (694 шайбы), Майк Гартнер (708), Фил Эспозито (717), Марсель Дионн (731), Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
|Барри Тротц
|Тодд Рирден
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
|06:05
|Джордан Эберле
|06:40
|Александр Овечкин
|10:22
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|13:11
|Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
|13:11
|Командный штраф
|13:34
|Карл Хагелин
|15:49
|Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Радко Гудас
|28:27
|Брендан Лейпсик
|29:31
|Джордан Эберле(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
|31:11
|Леонид Комаров
|34:37
|Ник Ледди
|37:25
|Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
|42:33
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Ник Дженсен)
|45:18
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|54:32
|Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
|57:30
|Якуб Врана
|59:04
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0