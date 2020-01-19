Овечкин ворвался в топ-9 величайших снайперов в истории НХЛ. Ови наколотил уже 692 шайбы

В игре против «Айлендерс» Овечкин сначала сравнялся с экс-нападающим «Питтсбурга» Марио Лемье по голам за карьеру (690), затем обошел его и вышел на единоличное 10-е место с 691 голами, а в концовке забросил третью шайбу, которая позволила ему догнать Стива Айзермана (692).