Редкое достижение Овечкина. Впервые в карьере он забил больше 1 гола в 3 матчах подряд
18 января в
18 января в
Из шести голов гостей три на счету российского нападающего Александра Овечкина. В первом периоде Овечкин отличился после передачи Никласа Бэкстрема, а в третьей двадцатиминутке сперва забил с паса Джона Карлсона, а затем завершил комбинацию с участием Дмитрия Орлова и Ти Джея Оши.
Овечкин забрасывает не менее двух шайб в третьем матче подряд, ранее такой серии в его заокеанской карьере не случалось, сообщает твиттер NHL Public Relations. 16 января Александр оформил
В целом подобная голевая серия — большая редкость для НХЛ.
|Барри Тротц
|Тодд Рирден
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
|06:05
|Джордан Эберле
|06:40
|Александр Овечкин
|10:22
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|13:11
|Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
|13:11
|Командный штраф
|13:34
|Карл Хагелин
|15:49
|Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Радко Гудас
|28:27
|Брендан Лейпсик
|29:31
|Джордан Эберле(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
|31:11
|Леонид Комаров
|34:37
|Ник Ледди
|37:25
|Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
|42:33
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Ник Дженсен)
|45:18
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|54:32
|Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
|57:30
|Якуб Врана
|59:04
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0