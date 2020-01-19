Редкое достижение Овечкина. Впервые в карьере он забил больше 1 гола в 3 матчах подряд

Из шести голов гостей три на счету российского нападающего Александра Овечкина. В первом периоде Овечкин отличился после передачи Никласа Бэкстрема, а в третьей двадцатиминутке сперва забил с паса Джона Карлсона, а затем завершил комбинацию с участием Дмитрия Орлова и Ти Джея Оши.