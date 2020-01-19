Овечкин догнал легендарнейшего канадского снайпера. У русской звезды — 26 хет-триков в НХЛ

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Этот хет-трик стал для Овечкина 26-м в карьере.

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По этому показателю 34-летний россиянин опередил Си Деннени (25) и вышел на восьмое место в истории лиги, разделив позицию с легендарным Морисом Ришаром, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге. Овечкин является восьмикратным обладателем трофея имени Мориса Ришара.

Стоит отметить, что Овечкин забросил три шайбы во втором матче подряд.

Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку замыкает Майк Босси (39). В топ-5 также входят Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32). По 28 хет-триков у Марселя Дионна и Бобби Халла.

Среди действующих хоккеистов Овечкин по числу хет-триков является явным лидером.

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Второе-третье места делят Мариан Габорик, который формально числится игроком «Оттавы Сенаторз», и форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (по 14).