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00:51 (мск), источник: Sport24

Овечкин догнал легендарнейшего канадского снайпера. У русской звезды — 26 хет-триков в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», чем помог своей команде отыграться со счета 1:4 и в итоге победить — 6:4.

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фотографий

Этот хет-трик стал для Овечкина 26-м в карьере.

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По этому показателю 34-летний россиянин опередил Си Деннени (25) и вышел на восьмое место в истории лиги, разделив позицию с легендарным Морисом Ришаром, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге. Овечкин является восьмикратным обладателем трофея имени Мориса Ришара.

Стоит отметить, что Овечкин забросил три шайбы во втором матче подряд.

Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку замыкает Майк Босси (39). В топ-5 также входят Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32). По 28 хет-триков у Марселя Дионна и Бобби Халла.

Среди действующих хоккеистов Овечкин по числу хет-триков является явным лидером.

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Второе-третье места делят Мариан Габорик, который формально числится игроком «Оттавы Сенаторз», и форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (по 14).

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Нью-Йорк Айлендерс
4:6
2:1, 2:0, 0:5
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцТодд Рирден
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
1-й период
06:05Джордан Эберле
06:40Александр Овечкин
10:22Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
13:11Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
13:11Командный штраф
13:34Карл Хагелин
15:49Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
2-й период
24:49Мэтт Мартин
24:49Мэтт Мартин
24:49Радко Гудас
28:27Брендан Лейпсик
29:31Джордан Эберле(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
31:11Леонид Комаров
34:37Ник Ледди
37:25Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
3-й период
42:33Карл Хагелин(Рихард Паник, Ник Дженсен)
45:18Александр Овечкин(Джон Карлсон)
54:32Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
57:30Якуб Врана
59:04Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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