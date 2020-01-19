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13:37 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Запада НХЛ. Задоров отметился передачей

ТАСС, 19 января. «Колорадо» победил «Сент-Луис» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28), Кейл Макар (37), Андре Бураковски (37) и Габриэль Ландескуг (60). У гостей отличились Давид Перрон (19), Оскар Сундквист (22) и Алекс Пьетранджело (48).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Форварды хозяев Владислав Каменев и Валерий Ничушкин, а также нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 60 очков в 48 матчах. «Сент-Луис» идет первым с 68 очками в 49 играх. В следующей встрече «Колорадо» 20 января примет «Детройт», «Сент-Луис» 28 января в гостях сыграет с «Ванкувером».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» дома обыграл «Аризону» со счетом 7:3.

Колорадо Эвеланш
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Pepsi Center, 18132 зрителя
Главные тренеры
Джаред БеднарКрэйг Беруби
Вратари
Филипп ГрубауэрДжордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен)
1-й период
03:41Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Самуэль Жирар)
16:54Назем Кадри
18:04Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
2-й период
21:06Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд, Райан О`Райлли)
23:41Кейл Макар
24:50Джейден Шворц
27:48Тайсон Жост(Андре Бураковски, Ян Коул)
29:13Дэвид Перрон
33:24Никита Задоров
36:26Кейл Макар
36:48Андре Бураковски(Никита Задоров, Ян Коул)
38:07Джейден Шворц
39:00Иван Барбашев
3-й период
44:33Никита Задоров
47:23Алекс Пьетранджело(Дэвид Перрон, Закари Сэнфорд)
59:58Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Пьер-Эдуард Белльмар)
Лучшие игроки матча
Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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