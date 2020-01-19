«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Запада НХЛ. Задоров отметился передачей
ТАСС, 19 января. «Колорадо» победил «Сент-Луис» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Колорадо» победил «Сент-Луис» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28), Кейл Макар (37), Андре Бураковски (37) и Габриэль Ландескуг (60). У гостей отличились Давид Перрон (19), Оскар Сундквист (22) и Алекс Пьетранджело (48).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Форварды хозяев Владислав Каменев и Валерий Ничушкин, а также нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 60 очков в 48 матчах. «Сент-Луис» идет первым с 68 очками в 49 играх. В следующей встрече «Колорадо» 20 января примет «Детройт», «Сент-Луис» 28 января в гостях сыграет с «Ванкувером».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» дома обыграл «Аризону» со счетом 7:3.
|Джаред Беднар
|Крэйг Беруби
|Филипп Грубауэр
|Джордан Биннингтон(Джейк Аллен, Джейк Аллен)
|03:41
|Натан Маккиннон(Микко Рантанен, Самуэль Жирар)
|16:54
|Назем Кадри
|18:04
|Дэвид Перрон(Райан О`Райлли, Алекс Пьетранджело)
|21:06
|Оскар Сундквист(Закари Сэнфорд, Райан О`Райлли)
|23:41
|Кейл Макар
|24:50
|Джейден Шворц
|27:48
|Тайсон Жост(Андре Бураковски, Ян Коул)
|29:13
|Дэвид Перрон
|33:24
|Никита Задоров
|36:26
|Кейл Макар
|36:48
|Андре Бураковски(Никита Задоров, Ян Коул)
|38:07
|Джейден Шворц
|39:00
|Иван Барбашев
|44:33
|Никита Задоров
|47:23
|Алекс Пьетранджело(Дэвид Перрон, Закари Сэнфорд)
|59:58
|Габриэль Ландескуг(Натан Маккиннон, Пьер-Эдуард Белльмар)
Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш), Филипп Грубауэр (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0