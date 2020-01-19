«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче лидеров Запада НХЛ. Задоров отметился передачей

Источник: AP 2020

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (28), Кейл Макар (37), Андре Бураковски (37) и Габриэль Ландескуг (60). У гостей отличились Давид Перрон (19), Оскар Сундквист (22) и Алекс Пьетранджело (48).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 7 очков (2 шайбы + 5 передач). Форварды хозяев Владислав Каменев и Валерий Ничушкин, а также нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 60 очков в 48 матчах. «Сент-Луис» идет первым с 68 очками в 49 играх. В следующей встрече «Колорадо» 20 января примет «Детройт», «Сент-Луис» 28 января в гостях сыграет с «Ванкувером».