Анисимов и Наместников помогли «Оттаве» прервать девятиматчевую серию поражений в НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и российский форвард Владислав Наместников (57). У проигравших отличились Марк Янковски (55) и Ноа Ханфин (59).

Наместников к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 21 очко (10 шайб + 11 передач). Его партнер по команде форвард Артем Анисимов отметился пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (8+3). Защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

«Оттава» одержала первую победу в последних 10 матчах, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 48 матчах. «Калгари» идет пятым на Западе с 57 очками в 50 играх.