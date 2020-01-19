Анисимов и Наместников помогли «Оттаве» прервать девятиматчевую серию поражений в НХЛ
ТАСС, 19 января. «Оттава» обыграла «Калгари» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Оттава» обыграла «Калгари» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и российский форвард Владислав Наместников (57). У проигравших отличились Марк Янковски (55) и Ноа Ханфин (59).
Наместников к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 21 очко (10 шайб + 11 передач). Его партнер по команде форвард Артем Анисимов отметился пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (8+3). Защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.
«Оттава» одержала первую победу в последних 10 матчах, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 48 матчах. «Калгари» идет пятым на Западе с 57 очками в 50 играх.
В следующей встрече «Оттава» 28 января примет «Нью-Джерси», «Калагри» днем позднее дома сыграет с «Сент-Луисом».
|Ди Джей Смит
|Джефф Уорд
|Маркус Хегберг
|Давид Риттих(Давид Риттих)
|07:15
|Брэди Ткачак(Артем Анисимов, Энтони Дюклер)
|22:49
|Дилан Демело
|26:51
|Колин Уайт
|31:04
|Крис Тирни(Владислав Наместников, Коннор Браун)
|35:16
|Милан Лучич
|36:53
|Коннор Браун(Брэди Ткачак, Майк Райлли)
|38:43
|Крис Тирни
|45:30
|Колин Уайт(Тайлер Эннис, Миккель Бедкер)
|54:09
|Марк Янковски(Микаэль Баклунд, Марк Джиордано)
|56:46
|Владислав Наместников
|58:02
|Ноа Хэнифин(Трэвис Хэмоник)
Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Коннор Браун (Оттава Сенаторз)
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0