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13:39 (мск), источник: ТАСС

Анисимов и Наместников помогли «Оттаве» прервать девятиматчевую серию поражений в НХЛ

ТАСС, 19 января. «Оттава» обыграла «Калгари» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук (8-я минута), Крис Тёрни (32), Коннор Браун (37), Колин Уайт (46) и российский форвард Владислав Наместников (57). У проигравших отличились Марк Янковски (55) и Ноа Ханфин (59).

Наместников к заброшенной шайбе добавил результативную передачу, всего на его счету в текущем сезоне 21 очко (10 шайб + 11 передач). Его партнер по команде форвард Артем Анисимов отметился пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 11 (8+3). Защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

«Оттава» одержала первую победу в последних 10 матчах, команда занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка в 48 матчах. «Калгари» идет пятым на Западе с 57 очками в 50 играх.

В следующей встрече «Оттава» 28 января примет «Нью-Джерси», «Калагри» днем позднее дома сыграет с «Сент-Луисом».

Оттава Сенаторз
5:2
1:0, 2:0, 2:2
Калгари Флэймз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 23:59 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre, 17671 зритель
Главные тренеры
Ди Джей СмитДжефф Уорд
Вратари
Маркус ХегбергДавид Риттих(Давид Риттих)
1-й период
07:15Брэди Ткачак(Артем Анисимов, Энтони Дюклер)
2-й период
22:49Дилан Демело
26:51Колин Уайт
31:04Крис Тирни(Владислав Наместников, Коннор Браун)
35:16Милан Лучич
36:53Коннор Браун(Брэди Ткачак, Майк Райлли)
38:43Крис Тирни
3-й период
45:30Колин Уайт(Тайлер Эннис, Миккель Бедкер)
54:09Марк Янковски(Микаэль Баклунд, Марк Джиордано)
56:46Владислав Наместников
58:02Ноа Хэнифин(Трэвис Хэмоник)
Лучшие игроки матча
Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз), Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Коннор Браун (Оттава Сенаторз)
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава Сенаторз
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