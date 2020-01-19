Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
ТАСС, 19 января. «Детройт» проиграл «Флориде» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Детройт» проиграл «Флориде» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (18-я минута), Марк Пысик (19), Александр Барков (54) и Денис Малгин (59). У проигравших отличился Дилан Ларкин (26).
Дадонов забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.
«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков в 47 матчах. «Детройт» идет последним с 28 очками в 49 играх.
В следующей встрече «Флорида» 21 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Детройт» днем ранее на выезде сразится с «Колорадо».
В другом матче игрового дня «Коламбус» дома разгромил «Нью-Джерси» со счетом 5:0. Защитник победителей Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу. Латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин оформил третий шатаут в последних четырех матчах.