Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов (18-я минута), Марк Пысик (19), Александр Барков (54) и Денис Малгин (59). У проигравших отличился Дилан Ларкин (26).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a82e365972c0bcbd4d61" data-vnd="a82e365972c0bcbd4d61" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a82e365972c0bcbd4d61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дадонов забросил 21-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков в 47 матчах. «Детройт» идет последним с 28 очками в 49 играх.

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В следующей встрече «Флорида» 21 января в гостях сыграет с «Миннесотой», «Детройт» днем ранее на выезде сразится с «Колорадо».

В другом матче игрового дня «Коламбус» дома разгромил «Нью-Джерси» со счетом 5:0. Защитник победителей Владислав Гавриков записал на свой счет результативную передачу. Латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин оформил третий шатаут в последних четырех матчах.

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