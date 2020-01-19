Ковальчук заслужил новый контракт? Сражался на пятачке, забил и ярко праздновал победу

«Монреаль» находится на пороге больших перемен. Команда, проигравшая три матча из предыдущих шести, имеет не самые большие шансы на попадание в
Одним из героев таких слухов является Илья Ковальчук, который после перехода в стан «Монреаля» принялся активно зарабатывать себе спрос на трансферном рынке. Уверенная игра россиянина уже привлекла внимание болельщиков и специалистов, а поскольку компенсация за Илью будет минимальная (поздний раунд драфта), то находящийся в хорошей форме Ковальчук способен помочь практически любому претенденту на Кубок Стэнли.
Помимо Ковальчука «на выданье» могут пойти защитник Джефф Питри, на которого уже «облизываются» многие клубы, а также форварды Томаш Татар, Брендан Галлахер и Филипп Дано. Есть и «термоядерный» вариант с обменом 34-летнего капитана «Монреаля» Ши Уэбера, у которого ещё шесть лет действующего контракта. Чтобы притормозить вал этой информации, у «канадцев» был лишь один вариант — начать поскорее выигрывать, и в матче с «Вегасом» Ковальчуку и компании удалось выполнить поставленную задачу, а сам россиянин снова играл одну из главных ролей.
На этот раз россиянин не стал делать «милых», как он сам выразился, передач, а доработал момент на пятачке, первым успев на добивание в окружении двух соперников. Теперь у Ковальчука в 8 матчах за «Монреаль» 8 (4+4) очков.
«Это же Илья Голвальчук! Не могу поверить, что Ковальчук не попал на Матч всех звёзд», — не то в шутку, не то всерьёз прокомментировал игру россиянина монреальский обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. Впрочем, он же до игры в своей авторской колонке был настроен по отношению к Илье очень доброжелательно.
«Прямо сейчас Ковальчук выглядит как игрок, которого стоит подписать после окончания сезона, если не получится его обменять. Но наилучшим способом было бы выставить 36-летнего форварда на трансфер, пока никто не взбесился», — отметил Энгелс.
К сожалению для поклонников «хабов», спокойно довести встречу до такой нужной победы «Монреаль» не смог. Во второй половине игры «канадцев» словно выключили, а кульминацией неумения хозяев дотерпеть до сирены стали два пропущенных гола в концовке.
Макс Пасиоретти забил за две минуты до конца и сократил отставание «Вегаса» до минимума, а Райлли Смит подправил выстрел Поля Штястны и стал спасителем «рыцарей», забросив шайбу за 8 секунд до окончания основного времени.
Дело дошло до серии штрафных бросков, где Ковальчук, бивший первым, реализовал свою попытку, а решающим стал буллит Томаша Татара, огорчившего своих бывших одноклубников. После того как Райлли Смит не забил последний бросок «Вегаса», голкипер хозяев Кэри Прайс и Ковальчук устроили обнимашки, ярко празднуя победу.
«Глядя на то, как Прайс и Ковальчук празднуют победу по буллитам, становится понятно, что эта команда собирается биться до последнего», — резюмировал обозреватель TSN Даррен Дрегер.
Максим Замятин
|Клод Жюльен
|Питер Дебур
|Кэри Прайс
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери, Марк-Андре Флери)
|05:51
|Ник Казинс(Дэйл Уис)
|06:23
|Вильям Каррье
|12:33
|Илья Ковальчук(Филлип Дано)
|15:14
|Еспери Котканиеми
|18:05
|Джоэль Армиа(Бретт Кулак, Макс Доми)
|29:08
|Джонатан Маршессо(Ши Теодор, Райлли Смит)
|34:47
|Пол Штястны
|49:40
|Ник Казинс(Дэйл Уис)
|52:15
|Ши Уэбер
|58:02
|Макс Пачоретти(Ши Теодор)
|59:52
|Райлли Смит(Пол Штястны, Ши Теодор)
|победный бросок: Томаш Татар(Монреаль Канадиенс)
Томаш Татар (Монреаль Канадиенс), Ник Казинс (Монреаль Канадиенс), Пол Штястны (Вегас Голден Найтс)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0