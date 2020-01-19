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23:28 (мск), источник: ТАСС

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Бостоном» в матче НХЛ

ТАСС, 19 января. «Питтсбург» на домашней площадке победил «Бостон» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

«Питтсбург» по ходу первого периода уступал со счетом 0:3, но сумел переломить ход матча и одержать победу. В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (17-я минута), Тедди Блюгер (21), Джек Джонсон (42) и Брайан Раст (53). У «Бостона» отличились Патрис Бержерон (1), Андерс Бьорк (3) и Давид Пастрняк (16).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Раста, 33-летний россиянин преодолел отметку в 50 (15 шайб + 35 передач) очков в текущем сезоне.

Пастрняк забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги. Второе место по этому показателю занимает российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, вошедший в субботу в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, в активе россиянина 34 шайбы в 49 матчах текущего сезона. Всего 23-летний Пастрняк в нынешнем регулярном чемпионате набрал 69 (37+32) очков в 50 матчах.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 49 матчах. «Бостон» идет вторым на Востоке, имея в активе 68 очков после 50 встреч.

В следующем матче «Питтсбург» 22 января в гостях встретится с «Филадельфией», «Бостон» на домашней площадке примет «Вегас». Обе встречи пройдут 22 января.

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12 декабря 2019© Ньюстюб
Питтсбург Пингвинз
4:3
1:3, 1:0, 2:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1719.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанБрюс Кэссиди
Вратари
Мэттью МюррейЯрослав Галак(Ярослав Галак)
1-й период
00:11Патрис Бержерон(Давид Пастрняк, Брэд Маршан)
02:02Андерс Бьорк(Джейк Дебраск, Чарли Койл)
15:07Давид Пастрняк
16:34Доминик Симон(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
18:23Теодорс Блюгерс
2-й период
20:33Теодорс Блюгерс(Крис Летанг, Сидни Кросби)
32:09Крис Вагнер
33:00Крис Летанг
33:00Брэд Маршан
3-й период
40:20Крис Летанг
41:41Джек Джонсон(Брэндон Танев)
52:35Брайан Раст(Евгений Малкин)
59:04Мэтт Гржельчик
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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