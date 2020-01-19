Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Бостоном» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

«Питтсбург» по ходу первого периода уступал со счетом 0:3, но сумел переломить ход матча и одержать победу. В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (17-я минута), Тедди Блюгер (21), Джек Джонсон (42) и Брайан Раст (53). У «Бостона» отличились Патрис Бержерон (1), Андерс Бьорк (3) и Давид Пастрняк (16).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Раста, 33-летний россиянин преодолел отметку в 50 (15 шайб + 35 передач) очков в текущем сезоне.

Пастрняк забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги. Второе место по этому показателю занимает российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, вошедший в субботу в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, в активе россиянина 34 шайбы в 49 матчах текущего сезона. Всего 23-летний Пастрняк в нынешнем регулярном чемпионате набрал 69 (37+32) очков в 50 матчах.

«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 49 матчах. «Бостон» идет вторым на Востоке, имея в активе 68 очков после 50 встреч.