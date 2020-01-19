Передача Малкина помогла «Питтсбургу» одержать волевую победу над «Бостоном» в матче НХЛ
ТАСС, 19 января. «Питтсбург» на домашней площадке победил «Бостон» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 19 января. «Питтсбург» на домашней площадке победил «Бостон» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» по ходу первого периода уступал со счетом 0:3, но сумел переломить ход матча и одержать победу. В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (17-я минута), Тедди Блюгер (21), Джек Джонсон (42) и Брайан Раст (53). У «Бостона» отличились Патрис Бержерон (1), Андерс Бьорк (3) и Давид Пастрняк (16).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Раста, 33-летний россиянин преодолел отметку в 50 (15 шайб + 35 передач) очков в текущем сезоне.
Пастрняк забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги. Второе место по этому показателю занимает российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, вошедший в субботу в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, в активе россиянина 34 шайбы в 49 матчах текущего сезона. Всего 23-летний Пастрняк в нынешнем регулярном чемпионате набрал 69 (37+32) очков в 50 матчах.
В следующем матче «Питтсбург» 22 января в гостях встретится с «Филадельфией», «Бостон» на домашней площадке примет «Вегас». Обе встречи пройдут 22 января.
|Майк Салливан
|Брюс Кэссиди
|Мэттью Мюррей
|Ярослав Галак(Ярослав Галак)
|00:11
|Патрис Бержерон(Давид Пастрняк, Брэд Маршан)
|02:02
|Андерс Бьорк(Джейк Дебраск, Чарли Койл)
|15:07
|Давид Пастрняк
|16:34
|Доминик Симон(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
|18:23
|Теодорс Блюгерс
|20:33
|Теодорс Блюгерс(Крис Летанг, Сидни Кросби)
|32:09
|Крис Вагнер
|33:00
|Крис Летанг
|33:00
|Брэд Маршан
|40:20
|Крис Летанг
|41:41
|Джек Джонсон(Брэндон Танев)
|52:35
|Брайан Раст(Евгений Малкин)
|59:04
|Мэтт Гржельчик
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0