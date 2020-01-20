Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе хозяев шайбу в основное время забросил российский форвард Андрей Свечников (6-я минута), победный буллит реализовал 38-летний Джастин Уильямс, подписавший контракт с клубом в начале января и проведший первую игру в сезоне. У гостей отличился Андерс Ли (40).

Свечников забросил 19-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 24 результативные передачи. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов участие в матче не принимал.

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«Каролина» прервала трехматчевую серию поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 49 матчах. «Айлендерс» располагаются строчкой выше с 61 очком в 48 играх.

В следующем матче «Каролина» 22 января примет «Виннипег», «Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».