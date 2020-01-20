Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
ТАСС, 20 января. «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 января. «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбу в основное время забросил российский форвард Андрей Свечников (6-я минута), победный буллит реализовал 38-летний Джастин Уильямс, подписавший контракт с клубом в начале января и проведший первую игру в сезоне. У гостей отличился Андерс Ли (40).
Свечников забросил 19-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 24 результативные передачи. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов участие в матче не принимал.
«Каролина» прервала трехматчевую серию поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 49 матчах. «Айлендерс» располагаются строчкой выше с 61 очком в 48 играх.
В следующем матче «Каролина» 22 января примет «Виннипег», «Айлендерс» в этот же день в гостях сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».