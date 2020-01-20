Форвард «Чикаго» Патрик Кейн набрал 1000-е очко в НХЛ
ТАСС, 20 января. Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 20 января. Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на понедельник «Чикаго» дома победил «Виннипег» со счетом 5:2. 31-летний Кейн в матче отметился результативной передачей.
Всего Кейн провел в регулярных чемпионатах НХЛ 953 матча, в которых набрал 1000 очков (380 шайб + 620 передач). Он стал десятым американцем и 90-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь данной отметки. Лидером по набранным очкам в НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков.
Кейн был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2007 года под первым общим номером. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, серебряным призером Олимпийских игр 2010 года. Кейн — первый американец, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (106 очков в сезоне-2015/16). Он является обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона), «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), «Тед Линсей Эворд» (приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).
|Джереми Коллитон
|Пол Морис
|Робин Ленер
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк, Коннор Хеллебайк)
|02:51
|Александр Нюландер(Коннор Мерфи, Эрик I Густафссон)
|08:27
|Доминик Кубалик
|08:27
|Дмитрий Куликов
|14:11
|Эрик I Густафссон(Александр Нюландер, Мэттью Хаймор)
|19:44
|Дрейк Каджула
|24:20
|Дрейк Каджула
|24:20
|Дрейк Каджула
|32:13
|Энтони Битетто
|34:16
|Дрейк Каджула
|38:17
|Марк Шайфли(Николай Элерс, Лука Сбиса)
|49:29
|Давид Кемпф(Кирби Дак, Алекс Дебринкэт)
|50:33
|Марк Шайфли
|54:14
|Брэндон Саад(Патрик Кейн, Райан Карпентер)
|57:51
|Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Нил Пионк)
|58:26
|Доминик Кубалик(Коннор Мерфи, Джонатан Тэйвз)
|59:23
|Олли Мяяття
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Робин Ленер (Чикаго Блэкхокс), Александр Нюландер (Чикаго Блэкхокс)
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0