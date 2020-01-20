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12:16 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн набрал 1000-е очко в НХЛ

ТАСС, 20 января. Американский нападающий «Чикаго» Патрик Кейн набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В ночь на понедельник «Чикаго» дома победил «Виннипег» со счетом 5:2. 31-летний Кейн в матче отметился результативной передачей.

Всего Кейн провел в регулярных чемпионатах НХЛ 953 матча, в которых набрал 1000 очков (380 шайб + 620 передач). Он стал десятым американцем и 90-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь данной отметки. Лидером по набранным очкам в НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков.

Официальный сайт НХЛ

Кейн был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2007 года под первым общим номером. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, серебряным призером Олимпийских игр 2010 года. Кейн — первый американец, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (106 очков в сезоне-2015/16). Он является обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона), «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), «Тед Линсей Эворд» (приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

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Хоккей, НХЛ, Неделя 1820.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)United Center
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02:51Александр Нюландер(Коннор Мерфи, Эрик I Густафссон)
08:27Доминик Кубалик
08:27Дмитрий Куликов
14:11Эрик I Густафссон(Александр Нюландер, Мэттью Хаймор)
19:44Дрейк Каджула
2-й период
24:20Дрейк Каджула
24:20Дрейк Каджула
32:13Энтони Битетто
34:16Дрейк Каджула
38:17Марк Шайфли(Николай Элерс, Лука Сбиса)
3-й период
49:29Давид Кемпф(Кирби Дак, Алекс Дебринкэт)
50:33Марк Шайфли
54:14Брэндон Саад(Патрик Кейн, Райан Карпентер)
57:51Патрик Лайне(Блэйк Уилер, Нил Пионк)
58:26Доминик Кубалик(Коннор Мерфи, Джонатан Тэйвз)
59:23Олли Мяяття
Лучшие игроки матча
Патрик Кейн (Чикаго Блэкхокс), Робин Ленер (Чикаго Блэкхокс), Александр Нюландер (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
12Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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