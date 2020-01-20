Панарин обидно проиграл бывшему клубу. «Коламбус» — уже в зоне плей-офф, а «Рейнджерс» до нее далеко
«Блю Джекетс» вырвали победу на последней минуте матча.
«Блю Джекетс» вырвали победу на последней минуте матча.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Коламбус» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Шей — 7 (Труба), 18:23 — 1:0. Бьоркстранд — 13, 46:08 — 1:1. Бьоркстранд — 14 (Дюбуа, Джонс), 59:33 — 1:2.
Вратари: Шестеркин (59:51) — Кивлениекс. Штраф: 2 — 0. Броски: 32 (11+7+14) — 31 (9+8+14).
Наши: Бучневич (15.50/0/0), Панарин (19.10/4/-1) — Гавриков (19.17/0/+1).
20 января.
Во второй раз после ухода из «Коламбуса» в «Рейнджерс» Артемий Панарин сыграл против своей бывшей команды. И если в первом случае ньюйоркцы победили 3:2, то в этот раз матч получился еще менее результативным. На протяжении всей игры команды показывали примерно равную игру. Но даже фактор домашней арены не сыграл в пользу «Рейнджерс».
В отличие от матча в декабре, Панарин бывшей команде не забил. Все помнят, как в прошлой встрече с «Коламбусом» Панарину удалось переиграть бывшего тренера: форвард раздавал эффектные передачи и даже забросил победную шайбу. В этот раз Джон Торторелла, прекрасно зная все хитрости Артемия, сумел объяснить «Блю Джекетс», как нейтрализовать россиянина.
Единственный гол в первые два периода забил Брейди Шей. Сразу же после своего удаления защитник вышел на лед, ворвался в зону, подкараулил шайбу и первым же касанием зарядил в дальнюю девятку.
Матч против «Блю Джекетс» стал третьим для Игоря Шестеркина. Работы у голкипера было не так много, но одержать третью победу россиянину все равно не удалось. Главный вопрос, который волнует болельщиков «Рейнджерс» — займет ли Шестеркин место Георгиева на постоянной основе? Журналист Даррен Дрегер предположил, что Александр может перейти в «Торонто». Конечно, неплохо было бы оставить в системе
Несмотря на внушительное количество травмированных, «Коламбусу» удалось подняться в таблице и закрепиться в зоне
В матче против «Рейнджерс» команда Тортореллы играла осторожно и надежно. Молодой латвийский вратарь Матисс Кивлениекс несколько раз совершил блестящие сэйвы, пропустив лишь одну шайбу в первом периоде.
Счет резким броском сравнял вернувшийся после травмы Оливер Бьоркстранд.
«Коламбус» долго ждал ошибки «Рейнджерс» и дотерпел. За 26 секунд до конца основного времени тот же Бьоркстранд оформил дубль и вырвал важнейшую победу для «Джекетс». Матч завершился со счетом 2:1.
«Рейнджерс» продолжают отставать от зоны
Алена Гребенькова
|Дэвид Куинн
|Джон Торторелла
|Игорь Шестеркин
|Матисс Кивлениекс
|16:15
|Брэди Шей
|18:23
|Брэди Шей(Джейкоб Труба)
|46:08
|Оливер Бьоркстранд
|59:33
|Оливер Бьоркстранд(Пьер-Люк Дюбуа, Сет Джонс)
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Матисс Кивлениекс (Коламбус Блю Джэкетс), Игорь Шестеркин (Нью-Йорк Рейнджерс)
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0