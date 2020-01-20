Панарин обидно проиграл бывшему клубу. «Коламбус» — уже в зоне плей-офф, а «Рейнджерс» до нее далеко

Источник: AP 2020

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Шей — 7 (Труба), 18:23 — 1:0. Бьоркстранд — 13, 46:08 — 1:1. Бьоркстранд — 14 (Дюбуа, Джонс), 59:33 — 1:2.

Вратари: Шестеркин (59:51) — Кивлениекс. Штраф: 2 — 0. Броски: 32 (11+7+14) — 31 (9+8+14).

Наши: Бучневич (15.50/0/0), Панарин (19.10/4/-1) — Гавриков (19.17/0/+1).

20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Панарин не смог забить Торторелле

Во второй раз после ухода из «Коламбуса» в «Рейнджерс» Артемий Панарин сыграл против своей бывшей команды. И если в первом случае ньюйоркцы победили 3:2, то в этот раз матч получился еще менее результативным. На протяжении всей игры команды показывали примерно равную игру. Но даже фактор домашней арены не сыграл в пользу «Рейнджерс».

В отличие от матча в декабре, Панарин бывшей команде не забил. Все помнят, как в прошлой встрече с «Коламбусом» Панарину удалось переиграть бывшего тренера: форвард раздавал эффектные передачи и даже забросил победную шайбу. В этот раз Джон Торторелла, прекрасно зная все хитрости Артемия, сумел объяснить «Блю Джекетс», как нейтрализовать россиянина.

Единственный гол в первые два периода забил Брейди Шей. Сразу же после своего удаления защитник вышел на лед, ворвался в зону, подкараулил шайбу и первым же касанием зарядил в дальнюю девятку.

Шестеркин или Георгиев?

Матч против «Блю Джекетс» стал третьим для Игоря Шестеркина. Работы у голкипера было не так много, но одержать третью победу россиянину все равно не удалось. Главный вопрос, который волнует болельщиков «Рейнджерс» — займет ли Шестеркин место Георгиева на постоянной основе? Журналист Даррен Дрегер предположил, что Александр может перейти в «Торонто». Конечно, неплохо было бы оставить в системе нью-йоркской команды обоих россиян, ведь Хенрик Лундквист уже немолод. Однако, судя по всему, в «Рейнджерс» останется только один из наших вратарей.

Дубль Бьоркстранда

Несмотря на внушительное количество травмированных, «Коламбусу» удалось подняться в таблице и закрепиться в зоне плей-офф.

В матче против «Рейнджерс» команда Тортореллы играла осторожно и надежно. Молодой латвийский вратарь Матисс Кивлениекс несколько раз совершил блестящие сэйвы, пропустив лишь одну шайбу в первом периоде.

Счет резким броском сравнял вернувшийся после травмы Оливер Бьоркстранд.

«Коламбус» долго ждал ошибки «Рейнджерс» и дотерпел. За 26 секунд до конца основного времени тот же Бьоркстранд оформил дубль и вырвал важнейшую победу для «Джекетс». Матч завершился со счетом 2:1.

«Рейнджерс» продолжают отставать от зоны плей-офф (от «Каролины»? уже девять очков), а вот «Коламбус» пытается закрепиться в кубковой восьмерке.