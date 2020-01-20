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09:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник не увидел шайбу после «слепой» передачи Малкина! «Питтсбург» выиграл матч с 0:3

«Питтсбург» стал второй командой за 10 лет, кто победил «Бостон» в основное время, уступая в три шайбы.

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«Видимо, у русских три глаза вместо двух, а один из них — на затылке», — с восхищением говорил нападающий «Пингвинз» Брайан Раст, когда недавно его команда крупно обыграла «Миннесоту», а Евгений Малкин отдал Расту потрясающий «слепой» пас.

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В домашнем матче с «Бостоном» история повторилась, но на этот раз похожей передачей отметился не только россиянин, но и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал потрясающую форму после травмы.

Впрочем, до того как начать свои подвиги, «пингвины» в лучших традициях сами загнали себя в яму.

За 15 минут первого периода «Питтсбург» пропустил три шайбы, причём третий гол был забит хозяевами в собственные ворота — отличился защитник Джек Джонсон, крайне неудачно действовавший на своём пятачке.

Шайбу записали на лучшего снайпера регулярного чемпионата Давида Пастрняка, чем вряд ли обрадовали поклонников Александра Овечкина, который стремительно догонял чеха в последних матчах.

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Не бывать «возвращению» «Питтсбурга» в этом матче, если бы не героический Сидни Кросби. Спустя полторы минуты после «гола имени Джонсона» капитан «Пингвинз» показал, как нужно применять форчекинг за чужими воротами, и сделал прекрасную передачу на Доминика Симона, который в касание пробил в ближний угол.

А едва стартовал второй период, как Кросби продемонстрировал свой «третий глаз» и выдал эффектный пас за спину на Тедди Блюгерса. В четырёх матчах после травмы Сидни набрал уже 8 (3+5) очков, а следующая игра в Филадельфии может ещё сильнее упрочить уверенность Кросби в своих силах, поскольку в пенсильванском дерби он всегда действовал очень удачно.

Официальный сайт НХЛ

На старте третьего периода Джек Джонсон исправил свою ошибку и сравнял счёт в меньшинстве, мощным броском пробив Ярослава Галака. «Бостон» неожиданно «поплыл», чем воспользовался набравший потрясающую форму Евгений Малкин, организовавший победный гол. Оттеснив от шайбы за чужими воротами Чарли Макэвоя, россиянин выдал фирменную передачу не глядя на пятачок, где снова в полной боевой готовности дежурил Брайан Раст. «Питтсбург» стал второй командой за последние 10 лет, кто смог обыграть «Брюинз» в основное время, уступая со счётом 0:3, а «Бостон» второй раз за неделю умудрился упустить такое серьёзное преимущество.

Официальный сайт НХЛ

«Мы вылезали из таких дыр и раньше, так что знаем, что для этого требуется. Нужно было просто играть немного умнее. Что касается передачи от Малкина, то это был момент из разряда, когда Джино здорово действует в отборе. Он забрал шайбу, это было здорово. Я просто катился на пятачок и пытался быть готовым к броску — шайба пришла ко мне прямо на крюк», — снова восхитился партнёром Раст, и это было вполне оправданно. В последних 30 матчах на счету Евгения 31 голевая передача, и магнитогорец явно не собирается останавливаться.

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«Действительно, Малкин очень круто сыграл в этом моменте, он забрал шайбу в отборе, прессингуя соперника. Это отличный рабочий гол. Когда ваши лучшие хоккеисты делают такой шаг вперёд, это говорит о готовности проявить свои лидерские качества», — отметил Малкина главный тренер Майк Салливан.

А вот его визави Брюс Кэссиди был ожидаемо недоволен действиями своей команды и мощно раскритиковал подопечных.

«В матче с “Филадельфией” мы увидели плохую защиту и плохую игру вратаря. Сегодня, если быть честным, было то же самое. Не могу винить во всём голкипера, шайбы были нормальными, но вратарь должен выручать, а защитники — нормально общаться между собой. Нельзя терять шайбу в таких ситуациях. Парни, которые могут забить, должны с большим усилием отрабатывать сзади. Мы должны быть мобильными, должны быть в состоянии перемещать шайбу. Мы допустили неисправимые ошибки в матче с очень хорошей командой. Что это, недостаток внимания? Мы потеряли свою концентрацию? мы просто сделали сопернику несколько хороших подарков», — сказал Кэссиди, но не назвал ни одну конкретную фамилию.

Максим Замятин

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Питтсбург Пингвинз
4:3
1:3, 1:0, 2:0
Бостон Брюинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1719.01.2020, 20:30 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena, 18655 зрителей
Главные тренеры
Майк СалливанБрюс Кэссиди
Вратари
Мэттью МюррейЯрослав Галак(Ярослав Галак)
1-й период
00:11Патрис Бержерон(Давид Пастрняк, Брэндон Карло)
02:02Андерс Бьорк(Джейк Дебраск, Чарли Койл)
15:07Давид Пастрняк(Тори Краг, Брэд Маршан)
16:34Доминик Симон(Сидни Кросби, Патрик Хернквист)
18:23Теодорс Блюгерс
2-й период
20:33Теодорс Блюгерс(Крис Летанг, Сидни Кросби)
32:09Крис Вагнер
33:00Крис Летанг
33:00Брэд Маршан
3-й период
40:20Крис Летанг
41:41Джек Джонсон(Брэндон Танев)
52:35Брайан Раст(Евгений Малкин)
59:04Мэтт Гржельчик
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Давид Пастрняк (Бостон Брюинз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург Пингвинз
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