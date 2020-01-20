Российский форвард Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

На прошлой неделе Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах он оформил хет-трик. Во встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), которая прошла в субботу, он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, войдя в десятку лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом.