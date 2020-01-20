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21:35 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 20 января. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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На прошлой неделе Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах он оформил хет-трик. Во встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4), которая прошла в субботу, он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, войдя в десятку лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом.

Второй звездой недели стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. В трех матчах прошедшей недели он помог своей команде одержать три победы, причем в двух встречах ему удалось оформить шатаут. Третьей звездой признан форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, набравший 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах.

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19 января© Ньюстюб
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