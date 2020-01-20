Российский форвард Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 20 января. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 20 января. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
На прошлой неделе Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах он оформил
Второй звездой недели стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. В трех матчах прошедшей недели он помог своей команде одержать три победы, причем в двух встречах ему удалось оформить шатаут. Третьей звездой признан форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз, набравший 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах.