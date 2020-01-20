Бучневич может покинуть «Рейнджерс»

Источник: AFP 2020

В текущем сезоне 24-летний российский нападающий набрал 25 (7+18) очков в 47 матчах. При этом в 23 последних матчах он забросил лишь две шайбы. В «Рейнджерс» он в общей сложности проводит четвёртый сезон. Всего в НХЛ Бучневич провёл 231 матч и набрал 127 очков.

Источник не сообщает, в какой клуб может перейти российский форвард. Дедлайн на обмены в НХЛ в этом году наступит 24 февраля.