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20 января, источник: Чемпионат.com

Бучневич может покинуть «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может сменить команду в ближайшее время, сообщает The New York Post.

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Источник: AFP 2020

В текущем сезоне 24-летний российский нападающий набрал 25 (7+18) очков в 47 матчах. При этом в 23 последних матчах он забросил лишь две шайбы. В «Рейнджерс» он в общей сложности проводит четвёртый сезон. Всего в НХЛ Бучневич провёл 231 матч и набрал 127 очков.

Источник не сообщает, в какой клуб может перейти российский форвард. Дедлайн на обмены в НХЛ в этом году наступит 24 февраля.

«Рейнджерс» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 13-е место. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Айлендерс». Этот матч состоится в ночь с 21 на 22 января по московскому времени.

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