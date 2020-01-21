«Он ворует деньги». Бобровский победил третий раз подряд, но снова попал под огонь фанатов «Флориды»

На матч против «Миннесоты», который оказался единственным в календаре НХЛ на понедельник, «Флорида» выходила с серией из четырех побед за плечами. Такого отрезка с «Пантерз» в этом сезоне ранее не случалось. Вернулся после небольшого повреждения в строй вратарь Сергей Бобровский, который сходу выдал очень крутой матч в Детройте. Меньше 4 шайб по ходу победной серии команда из солнечного штата не забрасывала.

В общем, казалось, что жизнь у «Флориды» налаживается и клуб всерьез намерен взяться за задачу по первому за четыре года попаданию в плей-офф.

Немного смущал лишь очередной соперник — «Миннесота» идет на 11-м месте в Западной конференции, вот только в двух последних матчах смогла всех сильно удивить. Сначала хлопнула набирающую ход «Тампу», а двое суток спустя не оставила камня на камне от «Далласа» — 7:0. Впрочем, начало матча на арене «Эксел Энерджи-центр» должно было настроить поклонников «Пантерз» на позитив. Уже на 5-й минуте резвая контратака гостей закончилась шикарной передачей у Майка Хоффмана и завершением от Кита Йэндла.

Вот только первый период хоккеисты «Уайлд» с точки зрения игрового преимуществ забрали вчистую и в его концовке совершенно заслуженно счет сравняли. После выигранного вбрасывания в чужой зоне и броска от синей забивать должен был Эрик Стаал, но Бобровский успел переместиться из угла в угол и поставить на пути канадца щиток, а вот с добиванием Джареда Сперджена справиться он не смог — рикошетом от русского кипера шайба влетела в ворота.

Сценарий «Флорида» выходит вперед — «Миннесота» отыгрывается так полнравился обоим соперникам, что они повторили его еще дважды. Во втором периоде на выход «один в ноль» в исполнении Александра Баркова ответил Люк Канин — к Бобровскому опять не должно быть особых вопросов, он едва не спас команду в очень непростой ситуации, но шайба в итоге заползла за линию.

При этом, перед вторым перерывом Боб по-настоящему выручил «Пантерз», сохранив на табло равенство.

Через пару минут после паузы в игре гости в третий раз получили минимальное преимущество — Евгений Дадонов подставил клюшку под бросок Йэндла в большинстве. Но «Миннесота» также оперативно отыгралась — Бобровский отбил шайбу перед собой после не самого сложного броска, а Зак Паризе забрал добивание.

В этот момент хозяева поняли, что им надоело отыгрываться и решили сами попробовать на вкус лидерство. Защитники «Флориды» позволили Канину расстрелять своего вратаря с дальнего пятака, Боб снова потрогал хоккейный снаряд, но остановить его не сумел.

Удивительно, но североамериканские болельщики в социальных сетях в очередной раз набросились на российского вратаря. Некоторые из них готовы были повесить на него всего 4 гола «Миннесоты».

Другие называли его игру ужасной.

Но абсолютное большинство снова высказывалось о контракте Сергея с «Флоридой», по которому он получает $10 млн в год. «Он ворует деньги» — как вам такое заявление?

Трудно представить, что писали о Бобровском в случае поражения «Пантерз», но россиянина спасли партнеры. Винсент Трочек нашел свободное расстояние между щитков голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока, а Ноэль Аччари за 6 (!) секунд до конца основного времени очень своевременно подставился под шайбу на пятаке.