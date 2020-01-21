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10:30 (мск), источник: Sport24

«Он ворует деньги». Бобровский победил третий раз подряд, но снова попал под огонь фанатов «Флориды»

Они снова говорят о его огромном контракте.

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На матч против «Миннесоты», который оказался единственным в календаре НХЛ на понедельник, «Флорида» выходила с серией из четырех побед за плечами. Такого отрезка с «Пантерз» в этом сезоне ранее не случалось. Вернулся после небольшого повреждения в строй вратарь Сергей Бобровский, который сходу выдал очень крутой матч в Детройте. Меньше 4 шайб по ходу победной серии команда из солнечного штата не забрасывала.

В общем, казалось, что жизнь у «Флориды» налаживается и клуб всерьез намерен взяться за задачу по первому за четыре года попаданию в плей-офф.

Немного смущал лишь очередной соперник — «Миннесота» идет на 11-м месте в Западной конференции, вот только в двух последних матчах смогла всех сильно удивить. Сначала хлопнула набирающую ход «Тампу», а двое суток спустя не оставила камня на камне от «Далласа» — 7:0. Впрочем, начало матча на арене «Эксел Энерджи-центр» должно было настроить поклонников «Пантерз» на позитив. Уже на 5-й минуте резвая контратака гостей закончилась шикарной передачей у Майка Хоффмана и завершением от Кита Йэндла.

Вот только первый период хоккеисты «Уайлд» с точки зрения игрового преимуществ забрали вчистую и в его концовке совершенно заслуженно счет сравняли. После выигранного вбрасывания в чужой зоне и броска от синей забивать должен был Эрик Стаал, но Бобровский успел переместиться из угла в угол и поставить на пути канадца щиток, а вот с добиванием Джареда Сперджена справиться он не смог — рикошетом от русского кипера шайба влетела в ворота.

Сценарий «Флорида» выходит вперед — «Миннесота» отыгрывается так полнравился обоим соперникам, что они повторили его еще дважды. Во втором периоде на выход «один в ноль» в исполнении Александра Баркова ответил Люк Канин — к Бобровскому опять не должно быть особых вопросов, он едва не спас команду в очень непростой ситуации, но шайба в итоге заползла за линию.

При этом, перед вторым перерывом Боб по-настоящему выручил «Пантерз», сохранив на табло равенство.

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Через пару минут после паузы в игре гости в третий раз получили минимальное преимущество — Евгений Дадонов подставил клюшку под бросок Йэндла в большинстве. Но «Миннесота» также оперативно отыгралась — Бобровский отбил шайбу перед собой после не самого сложного броска, а Зак Паризе забрал добивание.

В этот момент хозяева поняли, что им надоело отыгрываться и решили сами попробовать на вкус лидерство. Защитники «Флориды» позволили Канину расстрелять своего вратаря с дальнего пятака, Боб снова потрогал хоккейный снаряд, но остановить его не сумел.

Удивительно, но североамериканские болельщики в социальных сетях в очередной раз набросились на российского вратаря. Некоторые из них готовы были повесить на него всего 4 гола «Миннесоты».

Другие называли его игру ужасной.

Но абсолютное большинство снова высказывалось о контракте Сергея с «Флоридой», по которому он получает $10 млн в год. «Он ворует деньги» — как вам такое заявление?

Во время загрузки произошла ошибка.

Трудно представить, что писали о Бобровском в случае поражения «Пантерз», но россиянина спасли партнеры. Винсент Трочек нашел свободное расстояние между щитков голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока, а Ноэль Аччари за 6 (!) секунд до конца основного времени очень своевременно подставился под шайбу на пятаке.

«Флорида» побеждает в 5-й раз подряд и поднимается на 7-е место в Восточной конференции, ну, а Бобровскому, выигравшему 3 раза кряду, остается пожелать только терпения. Подписав огромный контракт он сам обрек себя на сегодняшнюю ситуации — критиковать его не будут только в случае по-настоящему выдающейся игры. Пока Сергей в форме «Пантерз» выдает ее не очень часто, а потому к эмоциям фанатов должен относиться с пониманием.

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Миннесота Уайлд
4:5
1:1, 1:1, 2:3
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1821.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс БудроДжоэль Кенневилль
Вратари
Алекс СтэлокСергей Бобровский
1-й период
04:01Кит Яндл(Майк I Хоффман, Фрэнк Ватрано)
06:29Джош Браун
19:24Антон Строльман
19:43Джаред Сперджен(Эрик Стаал, Райан Сутер)
2-й период
27:28Александр Барков(Кит Яндл, Джош Браун)
29:34Виктор Раск
30:59Люк Канин(Юнас Бродин, Юэль Эрикссон Эк)
3-й период
40:50Кевин Фиала
42:02Евгений Дадонов(Александр Барков, Кит Яндл)
44:11Майкл Матесон
44:19Зак Паризе(Райан Сутер, Джаред Сперджен)
47:06Люк Канин(Юэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо)
52:37Фрэнк Ватрано
55:52Винс Трочек(Антон Строльман, Кит Яндл)
59:54Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Марк Пайсик)
Лучшие игроки матча
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Люк Канин (Миннесота Уайлд), Джаред Сперджен (Миннесота Уайлд)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота Уайлд
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