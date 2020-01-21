«Он ворует деньги». Бобровский победил третий раз подряд, но снова попал под огонь фанатов «Флориды»
Они снова говорят о его огромном контракте.
Они снова говорят о его огромном контракте.
На матч против «Миннесоты», который оказался единственным в календаре НХЛ на понедельник, «Флорида» выходила с серией из четырех побед за плечами. Такого отрезка с «Пантерз» в этом сезоне ранее не случалось. Вернулся после небольшого повреждения в строй вратарь Сергей Бобровский, который сходу выдал очень крутой матч в Детройте. Меньше 4 шайб по ходу победной серии команда из солнечного штата не забрасывала.
Немного смущал лишь очередной соперник — «Миннесота» идет на 11-м месте в Западной конференции, вот только в двух последних матчах смогла всех сильно удивить. Сначала хлопнула набирающую ход «Тампу», а двое суток спустя не оставила камня на камне от «Далласа» — 7:0. Впрочем, начало матча на арене «Эксел Энерджи-центр» должно было настроить поклонников «Пантерз» на позитив. Уже на 5-й минуте резвая контратака гостей закончилась шикарной передачей у Майка Хоффмана и завершением от Кита Йэндла.
Вот только первый период хоккеисты «Уайлд» с точки зрения игрового преимуществ забрали вчистую и в его концовке совершенно заслуженно счет сравняли. После выигранного вбрасывания в чужой зоне и броска от синей забивать должен был Эрик Стаал, но Бобровский успел переместиться из угла в угол и поставить на пути канадца щиток, а вот с добиванием Джареда Сперджена справиться он не смог — рикошетом от русского кипера шайба влетела в ворота.
Сценарий «Флорида» выходит вперед — «Миннесота» отыгрывается так полнравился обоим соперникам, что они повторили его еще дважды. Во втором периоде на выход «один в ноль» в исполнении Александра Баркова ответил Люк Канин — к Бобровскому опять не должно быть особых вопросов, он едва не спас команду в очень непростой ситуации, но шайба в итоге заползла за линию.
При этом, перед вторым перерывом Боб
Через пару минут после паузы в игре гости в третий раз получили минимальное преимущество — Евгений Дадонов подставил клюшку под бросок Йэндла в большинстве. Но «Миннесота» также оперативно отыгралась — Бобровский отбил шайбу перед собой после не самого сложного броска, а Зак Паризе забрал добивание.
В этот момент хозяева поняли, что им надоело отыгрываться и решили сами попробовать на вкус лидерство. Защитники «Флориды» позволили Канину расстрелять своего вратаря с дальнего пятака, Боб снова потрогал хоккейный снаряд, но остановить его не сумел.
Удивительно, но североамериканские болельщики в социальных сетях в очередной раз набросились на российского вратаря. Некоторые из них готовы были повесить на него всего 4 гола «Миннесоты».
Другие называли его игру ужасной.
Но абсолютное большинство снова высказывалось о контракте Сергея с «Флоридой», по которому он получает $10 млн в год. «Он ворует деньги» — как вам такое заявление?
Трудно представить, что писали о Бобровском в случае поражения «Пантерз», но россиянина спасли партнеры. Винсент Трочек нашел свободное расстояние между щитков голкипера «Уайлд» Алекса Стэлока, а Ноэль Аччари за 6 (!) секунд до конца основного времени очень своевременно подставился под шайбу на пятаке.
«Флорида» побеждает в 5-й раз подряд и поднимается на 7-е место в Восточной конференции, ну, а Бобровскому, выигравшему 3 раза кряду, остается пожелать только терпения. Подписав огромный контракт он сам обрек себя на сегодняшнюю ситуации — критиковать его не будут только в случае
|Брюс Будро
|Джоэль Кенневилль
|Алекс Стэлок
|Сергей Бобровский
|04:01
|Кит Яндл(Майк I Хоффман, Фрэнк Ватрано)
|06:29
|Джош Браун
|19:24
|Антон Строльман
|19:43
|Джаред Сперджен(Эрик Стаал, Райан Сутер)
|27:28
|Александр Барков(Кит Яндл, Джош Браун)
|29:34
|Виктор Раск
|30:59
|Люк Канин(Юнас Бродин, Юэль Эрикссон Эк)
|40:50
|Кевин Фиала
|42:02
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Кит Яндл)
|44:11
|Майкл Матесон
|44:19
|Зак Паризе(Райан Сутер, Джаред Сперджен)
|47:06
|Люк Канин(Юэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо)
|52:37
|Фрэнк Ватрано
|55:52
|Винс Трочек(Антон Строльман, Кит Яндл)
|59:54
|Ноэль Аккьяри(Аарон Экблад, Марк Пайсик)
Ноэль Аккьяри (Флорида Пантерз), Люк Канин (Миннесота Уайлд), Джаред Сперджен (Миннесота Уайлд)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0