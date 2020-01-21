Молодой русский уничтожил двух канадцев за полминуты. Он исполнил «мельницу» и нокдаун
Мощная смена Никиты Охотюка в матче юниорской лиги Онтарио.
Мощная смена Никиты Охотюка в матче юниорской лиги Онтарио.
Российские болельщики вряд ли бы обратили внимание на матч юниорской лиги Онтарио между командами «Ошава Дженералз» и «Оттава 67», но эту ситуацию решил изменить 19-летний защитник Никита Охотюк.
И тут же Никита провел очень качественный бой с другим канадцем Джованни Валлатти, который захотел вступиться за партнера. Впрочем, не стоит прятаться за формулировками, откровенно говоря, российский оборонец попросту избил своего
Валлатти, как инициатор драки, получил семь минут штрафа, Охотюк — пять и хорошую прессу. Вот что пишет о нем сайт HockeyFeed:
«Давайте посмотрим правде в глаза… Поклонникам «Нью-Джерси Девилз» не помешали бы хорошие новости в этом сезоне. Их команда — отстой, их тренер был уволен, Тэйлор Холл обменян, вратарь Кори выставлен на драфт отказов.
Что же, взбодритесь, поклонники «дьяволов». В этом сезоне ваш проспект Никита Охотюк и его «Оттава 67″ полностью доминируют в юниорской лиге Онтарио. Выбранный во втором раунде драфта НХЛ-2019 защитник (88 кг, 185 сантиметров) набрал 11 очков в 19 играх чемпионата, но, что более важно, он уничтожает соперников».
Ниже прилагается еще одно видео с красивым силовым приемом россиянина.
Охотюк — воспитанник челябинского хоккея. Уехал за океан летом 2017-го, в первом сезоне в составе «Оттавы» набрал 12 очков за 58 матчей, в следующем выбил 19 баллов за 74 игры и дошел со своей командой до финала Мемориального кубка, где «67-е» уступили «Гельф Шторм». На драфте НХЛ «Нью-Джерси» выбрал Никиту под 61-м номером, за 10 раундов до другого русского защитника Даниила Мисюля. Оба оборонца — хоккеисты достаточно габаритные, кажется, генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро решил сделать ставку на русскую силу, и пока Мисюль продолжает играть на родине, Охотюк ожидания боссов клуба НХЛ оправдывает.
После драфта челябинец был приглашен в лагерь развития «дьяволов», а позже — в состав молодежной сборной России на матч Суперсерии. После поражения от сборной юниорской лиги Онтарио со счетом 1:4 Валерию Брагину задали вопрос о Никите и форварде «Виндзора» Егоре Афанасьеве:
«Мы увидели все, что нужно. Они возвращаются в свои клубы, будем следить за ними. У нас впереди выходной, после него продолжим подготовку к следующей игре серии», — ответил коуч.
Приглашения на молодежный ЧМ Охотюк в итоге не получил, зато в тот момент, когда его сверстники шли за серебром первенства планеты, подписал с «Нью-Джерси» трехлетний контракт новичка. Скауты в своих отчетах отмечают неплохое катание Никиты, его бросок, атакующий потенциал, ну и, конечно, физическую мощь. Пользоваться ею он любит и умеет.