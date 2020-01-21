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10:45 (мск), источник: Sport24

Молодой русский уничтожил двух канадцев за полминуты. Он исполнил «мельницу» и нокдаун

Мощная смена Никиты Охотюка в матче юниорской лиги Онтарио.

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Российские болельщики вряд ли бы обратили внимание на матч юниорской лиги Онтарио между командами «Ошава Дженералз» и «Оттава 67», но эту ситуацию решил изменить 19-летний защитник Никита Охотюк. Во-первых, в середине третьего периода он голевым ассистом поучаствовал в победной шайбе гостей. Именно россиянин от души приложился по воротам «Ошавы», после чего его партнеры заковыряли шайбу в ворота с пятака.

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Во-вторых, в концовке первой двадцатиминутки Охотюк провел удивительную смену, заставив говорить о себе североамериканские СМИ. Для начала он исполнил «мельницу» на канадском форварде «Дженералз» Доусоне Маккини. Получилось очень симпатично, а самое главное — чисто.

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И тут же Никита провел очень качественный бой с другим канадцем Джованни Валлатти, который захотел вступиться за партнера. Впрочем, не стоит прятаться за формулировками, откровенно говоря, российский оборонец попросту избил своего спарринг-партнера. Валлатти заканчивал бой в нокдауне.

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Валлатти, как инициатор драки, получил семь минут штрафа, Охотюк — пять и хорошую прессу. Вот что пишет о нем сайт HockeyFeed:

«Давайте посмотрим правде в глаза… Поклонникам «Нью-Джерси Девилз» не помешали бы хорошие новости в этом сезоне. Их команда — отстой, их тренер был уволен, Тэйлор Холл обменян, вратарь Кори выставлен на драфт отказов.

Что же, взбодритесь, поклонники «дьяволов». В этом сезоне ваш проспект Никита Охотюк и его «Оттава 67″ полностью доминируют в юниорской лиге Онтарио. Выбранный во втором раунде драфта НХЛ-2019 защитник (88 кг, 185 сантиметров) набрал 11 очков в 19 играх чемпионата, но, что более важно, он уничтожает соперников».

Ниже прилагается еще одно видео с красивым силовым приемом россиянина.

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Охотюк — воспитанник челябинского хоккея. Уехал за океан летом 2017-го, в первом сезоне в составе «Оттавы» набрал 12 очков за 58 матчей, в следующем выбил 19 баллов за 74 игры и дошел со своей командой до финала Мемориального кубка, где «67-е» уступили «Гельф Шторм». На драфте НХЛ «Нью-Джерси» выбрал Никиту под 61-м номером, за 10 раундов до другого русского защитника Даниила Мисюля. Оба оборонца — хоккеисты достаточно габаритные, кажется, генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро решил сделать ставку на русскую силу, и пока Мисюль продолжает играть на родине, Охотюк ожидания боссов клуба НХЛ оправдывает.

После драфта челябинец был приглашен в лагерь развития «дьяволов», а позже — в состав молодежной сборной России на матч Суперсерии. После поражения от сборной юниорской лиги Онтарио со счетом 1:4 Валерию Брагину задали вопрос о Никите и форварде «Виндзора» Егоре Афанасьеве:

«Мы увидели все, что нужно. Они возвращаются в свои клубы, будем следить за ними. У нас впереди выходной, после него продолжим подготовку к следующей игре серии», — ответил коуч.

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Приглашения на молодежный ЧМ Охотюк в итоге не получил, зато в тот момент, когда его сверстники шли за серебром первенства планеты, подписал с «Нью-Джерси» трехлетний контракт новичка. Скауты в своих отчетах отмечают неплохое катание Никиты, его бросок, атакующий потенциал, ну и, конечно, физическую мощь. Пользоваться ею он любит и умеет.

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