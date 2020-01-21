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16:15 (мск), источник: ТАСС

Россияне не входят в топ-5 игроков НХЛ по мнению хоккеистов лиги

ТАСС, 21 января. Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид является лучшим хоккеистом мира на данный момент, по мнению хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россияне не вошли в топ-5.

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Источник: AP 2020

В ежегодном опросе, который проводит издание The Athletic, приняли участие 392 игрока из 31 клуба. Макдэвид набрал 63% голосов. Вторым стал канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (17%), третье место занял еще один канадец, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (15%).

В пятерку лучших также вошли чех Давид Пастрняк («Бостон») и американец Джек Айкел («Баффало»), набравшие по 1% голосов.

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин набрал менее 1%. Но в этом же опросе 14% хоккеистов (лучший результат) выбрали Овечкина, отвечая на вопрос «С кем бы из хоккеистов вы хотели выпить пива?».

Макдэвид — лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ, он набрал 76 очков (27 шайб + 49 голевых передач) в 49 матчах.

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