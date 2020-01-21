Россияне не входят в топ-5 игроков НХЛ по мнению хоккеистов лиги

Источник: AP 2020

В ежегодном опросе, который проводит издание The Athletic, приняли участие 392 игрока из 31 клуба. Макдэвид набрал 63% голосов. Вторым стал канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (17%), третье место занял еще один канадец, нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (15%).

В пятерку лучших также вошли чех Давид Пастрняк («Бостон») и американец Джек Айкел («Баффало»), набравшие по 1% голосов.

Капитан «Вашингтона» россиянин Александр Овечкин набрал менее 1%. Но в этом же опросе 14% хоккеистов (лучший результат) выбрали Овечкина, отвечая на вопрос «С кем бы из хоккеистов вы хотели выпить пива?».