Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 22 января. «Чикаго» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.
ТАСС, 22 января. «Чикаго» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.
В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (25-я минута) и Фрэнк Ватрано (27, 31, 40). У проигравших отличились Кирби Дак (34), Дрэйк Каджула (45) и Патрик Кейн (59).
Дадонов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.
«Флорида» одержала шестую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко в 49 матчах. «Чикаго» идет 10-м на Западе с 54 очками в 51 игре. В следующей встрече «Флорида» 1 феврали в гостях сыграет с «Монреалем». «Чикаго» днем позже на выезде встретится с «Аризоной».
|Джереми Коллитон
|Джоэль Кенневилль
|Робин Ленер(Робин Ленер, Робин Ленер)
|Сергей Бобровский
|15:01
|Адам Боквист
|24:43
|Евгений Дадонов(Александр Барков, Майкл Матесон)
|26:14
|Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Майк I Хоффман)
|27:54
|Аарон Экблад
|30:04
|Фрэнк Ватрано(Брайан Бойл, Аарон Экблад)
|33:33
|Кирби Дак(Слэйтер Куккук, Алекс Дебринкэт)
|38:23
|Алекс Дебринкэт
|39:23
|Фрэнк Ватрано(Майк I Хоффман, Джонатан Юбердо)
|42:04
|Кит Яндл
|44:00
|Дрейк Каджула(Эрик I Густафссон, Данкан Кит)
|46:08
|Ноэль Аккьяри
|54:59
|Майк I Хоффман
|58:45
|Патрик Кейн(Эрик I Густафссон, Кирби Дак)
|59:28
|Джонатан Тэйвз
Фрэнк Ватрано (Флорида Пантерз), Кирби Дак (Чикаго Блэкхокс), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0