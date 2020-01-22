Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (25-я минута) и Фрэнк Ватрано (27, 31, 40). У проигравших отличились Кирби Дак (34), Дрэйк Каджула (45) и Патрик Кейн (59).

Дадонов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

«Флорида» одержала шестую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко в 49 матчах. «Чикаго» идет 10-м на Западе с 54 очками в 51 игре. В следующей встрече «Флорида» 1 феврали в гостях сыграет с «Монреалем». «Чикаго» днем позже на выезде встретится с «Аризоной».