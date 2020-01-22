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11:45 (мск), источник: ТАСС

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 22 января. «Чикаго» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (25-я минута) и Фрэнк Ватрано (27, 31, 40). У проигравших отличились Кирби Дак (34), Дрэйк Каджула (45) и Патрик Кейн (59).

Дадонов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

Официальный сайт НХЛ

«Флорида» одержала шестую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко в 49 матчах. «Чикаго» идет 10-м на Западе с 54 очками в 51 игре. В следующей встрече «Флорида» 1 феврали в гостях сыграет с «Монреалем». «Чикаго» днем позже на выезде встретится с «Аризоной».

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3:4
0:0, 1:4, 2:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1822.01.2020, 04:30 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжоэль Кенневилль
Вратари
Робин Ленер(Робин Ленер, Робин Ленер)Сергей Бобровский
1-й период
15:01Адам Боквист
2-й период
24:43Евгений Дадонов(Александр Барков, Майкл Матесон)
26:14Фрэнк Ватрано(Доминик Тонинато, Майк I Хоффман)
27:54Аарон Экблад
30:04Фрэнк Ватрано(Брайан Бойл, Аарон Экблад)
33:33Кирби Дак(Слэйтер Куккук, Алекс Дебринкэт)
38:23Алекс Дебринкэт
39:23Фрэнк Ватрано(Майк I Хоффман, Джонатан Юбердо)
3-й период
42:04Кит Яндл
44:00Дрейк Каджула(Эрик I Густафссон, Данкан Кит)
46:08Ноэль Аккьяри
54:59Майк I Хоффман
58:45Патрик Кейн(Эрик I Густафссон, Кирби Дак)
59:28Джонатан Тэйвз
Лучшие игроки матча
Фрэнк Ватрано (Флорида Пантерз), Кирби Дак (Чикаго Блэкхокс), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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