НХЛ назвала лучшим голом десятилетия точный бросок Кейна в финале Кубка Стэнли — 2010
В преддверии определения лучших команд десятилетия в НХЛ, которое состоится 24 января, НХЛ выбирает лучшие моменты, события, тренеров и команды прошедшей декады.
В преддверии определения лучших команд десятилетия в НХЛ, которое состоится 24 января, НХЛ выбирает лучшие моменты, события, тренеров и команды прошедшей декады.
Главным голом десятилетия выбран точный бросок нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в финальной серии Кубка Стэнли 2010 года с «Филадельфией Флайерз». Кейн забросил решающую шайбу всей серии в овертайме на 65-й минуте (4:3 ОТ). «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли впервые с 1961 года.
Ранее главным событием десятилетия стал матч «Зимней классики» между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б), который прошёл на стадионе Мичиган в