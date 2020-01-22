Хоккеист «Лос-Анджелеса» рассказал о шоке команды после разрыва контракта Ковальчука

Источник: Известия

«Понятно, ситуация была накаленная. Но я думал, что будут обменивать (в другой клуб). Он же всё равно набирал очки. Но в один день пришли на тренировку, Илья собирается, одевается: “Всё, расторгли контракт”. Вся команда была в шоке. Не думаю, что кто-то ждал или тем более хотел его ухода, не говоря уже о разрыве контракта», — сказал Прохоркин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» в среду, 22 января.

Российский хоккеист заметил, что Ковальчук был «душой команды».

По крайней мере, ее важной частью, человеком, который всё время общался со всеми ребятами.

По словам форварда, никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова — и когда он был в команде, и когда ушел.

Не знаю, любили ли его, но уважение к нему в раздевалке было всегда — и от ветеранского костяка, и от молодых, к которым он тоже очень хорошо относился.

Прохоркин рассказал, что именно советы Ковальчука помогли ему освоиться в Северной Америке — как в хоккейном, так и в бытовом плане. Опытный форвард подсказывал соотечественнику по игре и содействовал его семье в поиске жилья и аренде машины в Лос-Анджелесе, рекомендовал риелтора и других специалистов.

«Я мог звонить ему в любое время по любому вопросу — при том что у него такая большая семья. И когда я реально оказывался в ступоре, всегда ему набирал. И он мне очень помогал», — сказал хоккеист.

26-летний Прохоркин выступает в НХЛ с лета 2019 года. До этого олимпийский чемпион — 2018 играл в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.