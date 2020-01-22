Хоккеист «Лос-Анджелеса» рассказал о шоке команды после разрыва контракта Ковальчука

«Понятно, ситуация была накаленная. Но я думал, что будут обменивать (в другой клуб). Он же всё равно набирал очки. Но в один день пришли на тренировку, Илья собирается, одевается: “Всё, расторгли контракт”. Вся команда была в шоке. Не думаю, что кто-то ждал или тем более хотел его ухода, не говоря уже о разрыве контракта», — сказал Прохоркин в интервью изданию «Спорт-Экспресс» в среду, 22 января.
Российский хоккеист заметил, что Ковальчук был «душой команды».
По крайней мере, ее важной частью, человеком, который всё время общался со всеми ребятами.
По словам форварда, никто в «Кингз» не говорил о Ковальчуке ни одного плохого слова — и когда он был в команде, и когда ушел.
Не знаю, любили ли его, но уважение к нему в раздевалке было всегда — и от ветеранского костяка, и от молодых, к которым он тоже очень хорошо относился.
Прохоркин рассказал, что именно советы Ковальчука помогли ему освоиться в Северной Америке — как в хоккейном, так и в бытовом плане. Опытный форвард подсказывал соотечественнику по игре и содействовал его семье в поиске жилья и аренде машины в Лос-Анджелесе, рекомендовал риелтора и других специалистов.
«Я мог звонить ему в любое время по любому вопросу — при том что у него такая большая семья. И когда я реально оказывался в ступоре, всегда ему набирал. И он мне очень помогал», — сказал хоккеист.
26-летний Прохоркин выступает в НХЛ с лета 2019 года. До этого олимпийский чемпион — 2018 играл в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.
36-летний Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси» с 2001-го по 2013 год, после чего уехал в Россию и также стал олимпийским чемпионом-2018. Летом 2018-го форвард расстался со СКА, вернулся в Северную Америку и подписал с «Лос-Анджелесом» трехлетний контракт на общую сумму $18,75 млн. После разрыва договора с «Кингз» россиянин в начале 2020 года заключил годичное соглашение с «Монреалем» на сумму $700 тыс.