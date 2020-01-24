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12:35 (мск), источник: Sport24

Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ. Самая необычная победа Александра Великого

Так решили хоккеисты лучшей лиги мира.

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16
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В Национальной хоккейной лиге пауза перед затяжным рывком, который для большинства закончится в начале апреля, а для лучших — в первых числах июня. Пять десятков хоккеистов отправились в Сент-Луис, где примут участие в мероприятиях Матча звезд, а остальные разъехались по курортам, отдыхают дома или занимаются собственным здоровьем. В виду дефицита инфоповодов североамериканские журналисты в последние дни занимаются составлением различных рейтингов, называя лучших игроков сезона, претендентов на индивидуальные награды и так далее. Но самый неожиданный топ выкатил сайт The Athletic.

Журналисты издания провели анонимный опрос среди игроков НХЛ, задав им всего один вопрос: «С кем из хоккеистов лиги вы бы хотели выпить пива?» Пятерка лучших собутыльников сильнейшей лиги планеты — перед вами.

Надо ли удивляться победе Овечкина в этом необычном голосовании? Вряд ли. После лета-2018, ставшего для русского форварда и его «Вашингтона» чемпионским, такие результаты выглядят вполне предсказуемо. После решающей победы в финале плей-офф над «Вегасом» Ови обратился к фанатам «Кэпиталз» с призывом бежать за пивом:

«Что скажу фанатам? Мы это сделали. Бегите за пивом, возьмите еще что-нибудь и начинайте уже праздновать! “Вашингтон” — чемпион, детка!».

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Позже болельщики сами поили его пивом из серебряной чашки. Предварительно перевернув вниз головой.

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Привезя главный трофей НХЛ в Москву, Овечкин поделился секретом, как долго носить тяжелый трофей в руках и не уставать:

Было сложно физически, руки до сих пор немного трясутся. Хотя после пары пива мне стало получше.

В марте 2019-го фанаты назвали пиво одним из ингредиентов «секретной диеты» Ови. Его жена опубликовала видео из супермаркета, а фанаты провели «расследование» и, помимо мороженого, воды, чипсов и крекеров, обнаружили в тележке хоккеиста 8 бутылок пива.

Позже Овечкина замечали пьющим пиво на вечеринке по поводу дня рождения партнера Дмитрия Орлова.

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На чемпионате мира в Братиславе. Впрочем, там в пивной вечеринке поучаствовала вся сборная России.

И в Китае, куда русский снайпер летал в качестве амбассадора НХЛ.

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А ведь была еще и нашумевшая история, как Ови грустил под пиво во время финала сочинской Олимпиады. В общем, итоги голосования игроков НХЛ выглядят вполне логично.

Осталось добавить, что кроме Овечкина хоккеисты НХЛ в качестве лучшего пивного собутыльника называли имена двух российских хоккеистов — Александра Радулова и Артемия Панарина. Каникулы в НХЛ продолжаются!

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