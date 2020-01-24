Овечкина назвали лучшим пивным собутыльником НХЛ. Самая необычная победа Александра Великого
Так решили хоккеисты лучшей лиги мира.
Так решили хоккеисты лучшей лиги мира.
В Национальной хоккейной лиге пауза перед затяжным рывком, который для большинства закончится в начале апреля, а для лучших — в первых числах июня. Пять десятков хоккеистов отправились в
Журналисты издания провели анонимный опрос среди игроков НХЛ, задав им всего один вопрос: «С кем из хоккеистов лиги вы бы хотели выпить пива?» Пятерка лучших собутыльников сильнейшей лиги планеты — перед вами.
Надо ли удивляться победе Овечкина в этом необычном голосовании? Вряд ли. После лета-2018, ставшего для русского форварда и его «Вашингтона» чемпионским, такие результаты выглядят вполне предсказуемо. После решающей победы в финале
«Что скажу фанатам? Мы это сделали. Бегите за пивом, возьмите еще
Позже болельщики сами поили его пивом из серебряной чашки. Предварительно перевернув вниз головой.
Привезя главный трофей НХЛ в Москву, Овечкин поделился секретом, как долго носить тяжелый трофей в руках и не уставать:
Было сложно физически, руки до сих пор немного трясутся. Хотя после пары пива мне стало получше.
В марте 2019-го фанаты назвали пиво одним из ингредиентов «секретной диеты» Ови. Его жена опубликовала видео из супермаркета, а фанаты провели «расследование» и, помимо мороженого, воды, чипсов и крекеров, обнаружили в тележке хоккеиста 8 бутылок пива.
Позже Овечкина замечали пьющим пиво на вечеринке по поводу дня рождения партнера Дмитрия Орлова.
На чемпионате мира в Братиславе. Впрочем, там в пивной вечеринке поучаствовала вся сборная России.
И в Китае, куда русский снайпер летал в качестве амбассадора НХЛ.
А ведь была еще и нашумевшая история, как Ови грустил под пиво во время финала сочинской Олимпиады. В общем, итоги голосования игроков НХЛ выглядят вполне логично.
Осталось добавить, что кроме Овечкина хоккеисты НХЛ в качестве лучшего пивного собутыльника называли имена двух российских хоккеистов — Александра Радулова и Артемия Панарина. Каникулы в НХЛ продолжаются!