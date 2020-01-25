Овечкин вошел в первую команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
ТАСС, 25 января. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был включен в первую пятерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам десятилетия. Об этом сообщает
ТАСС, 25 января. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был включен в первую пятерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам десятилетия. Об этом сообщает
Вместе с российским нападающим в команду вошли форварды Сидни Кросби («Питтсбург») и Патрик Кейн («Чикаго»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес») и Данкан Кит («Чикаго»), а также голкипер
Во вторую команду десятилетия был включен российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Вместе с ним в сборную вошли форварды Патрис Бержерон («Бостон») и Стивен Стэмкос («Тампа»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Здено Хара («Бостон»), а также голкипер Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Россиянин с 2005 года выступает за «Вашингтон», он семь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру форвард трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов, а также трижды завоевал «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ — прим. ТАСС). Овечкин занимает девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 692 шайбы. В первой восьмерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ — лидирует по количеству голов Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды становился победителем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Россиянин дважды набирал больше всех очков в сезоне (2008/2009, 2011/2012), по одному разу был удостоен «Харт Трофи» (лучший игрок регулярного чемпионата) и «Тед Линдсей Эворд». Всего в НХЛ Малкин провел 889 матчей и набрал 1052 (406+646) очка.