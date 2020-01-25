Овечкин вошел в первую команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия

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Вместе с российским нападающим в команду вошли форварды Сидни Кросби («Питтсбург») и Патрик Кейн («Чикаго»), защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес») и Данкан Кит («Чикаго»), а также голкипер Марк-Андре Флери («Вегас»). Шесть хоккеистов выбирала группа, состоящая из генеральных менеджеров и главных тренеров клубов НХЛ, журналистов официального сайта НХЛ, а также работников телеканалов NBC, TVA Sports и портала Sportsnet.

Во вторую команду десятилетия был включен российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Вместе с ним в сборную вошли форварды Патрис Бержерон («Бостон») и Стивен Стэмкос («Тампа»), защитники Эрик Карлссон («Сан-Хосе») и Здено Хара («Бостон»), а также голкипер Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Овечкин является лучшим снайпером десятилетия, в активе форварда 437 заброшенных шайб. В списке бомбардиров он занял третье место с 780 (437 голов + 343 передачи) очками, отстав только от Кросби (788) и Кейна (802). В 2018 году нападающий выиграл вместе с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Россиянин с 2005 года выступает за «Вашингтон», он семь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру форвард трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов, а также трижды завоевал «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ — прим. ТАСС). Овечкин занимает девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 692 шайбы. В первой восьмерке нет хоккеистов, которые в настоящее время выступают в НХЛ — лидирует по количеству голов Уэйн Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).