Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — 2-й
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного
Россиянин сделал 9 сэйвов подряд. Победу одержал Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), отразивший 10 бросков подряд.
Также участие в конкурсе приняли участие Давид Риттих («Калгари»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Фредерик Андерсен («Торонто»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).