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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — 2-й

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин сделал 9 сэйвов подряд. Победу одержал Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), отразивший 10 бросков подряд.

Также участие в конкурсе приняли участие Давид Риттих («Калгари»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Фредерик Андерсен («Торонто»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

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