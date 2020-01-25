Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
10:48 (мск), источник: ТАСС

Матч звезд НХЛ 2021 года пройдет во Флориде

ТАСС, 25 января. Город Санрайз (штат Флорида) примет Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наверх

Звездный уик-энд снова включит в себя мастер-шоу игроков НХЛ (30 января) и мини-турнир между командами четырех дивизионов (31 января). Мероприятия Матча звезд пройдут на арене BB&T Center. В 2020 году лучших хоккеистов лиги встретил Сент-Луис.

«Клуб “Флорида” будет счастлив приветствовать хоккейных болельщиков со всего мира в Южной Флориде на звездном уик-энде, — сказал президент и генеральный директор команды Мэтт Колдуэлл. — Для лиги это одно из главных мероприятий, мы очень горды тем, что проведем его в своем дворе».

Флорида второй раз примет Матч звезд. Впервые это произошло в 2003 году. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн анонсировал, что звездный уик-энд ждут некоторые изменения.

«Мы ведем переговоры с Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы придать в следующем году Матчу звезд особый международный колорит. Однако более подробная информация появится позже», — сказал Бетмэн.

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
Один из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания
ЧЕ: Косторная — лидер, Трусова и Щербакова решили свои задачи
Овечкин вошел в команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Чумовой сэйв Василевского и буллит Бибера. Огонь мастер-шоу НХЛ
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Россия выиграла 5 медалей из 6 на ЧЕ по фигурному катанию
Футболист «Боруссии» установил рекорд чемпионата Германии
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь