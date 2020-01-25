Матч звезд НХЛ 2021 года пройдет во Флориде

Звездный уик-энд снова включит в себя мастер-шоу игроков НХЛ (30 января) и мини-турнир между командами четырех дивизионов (31 января). Мероприятия Матча звезд пройдут на арене BB&T Center. В 2020 году лучших хоккеистов лиги встретил Сент-Луис.

«Клуб “Флорида” будет счастлив приветствовать хоккейных болельщиков со всего мира в Южной Флориде на звездном уик-энде, — сказал президент и генеральный директор команды Мэтт Колдуэлл. — Для лиги это одно из главных мероприятий, мы очень горды тем, что проведем его в своем дворе».

Флорида второй раз примет Матч звезд. Впервые это произошло в 2003 году. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн анонсировал, что звездный уик-энд ждут некоторые изменения.