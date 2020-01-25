Матч звезд НХЛ 2021 года пройдет во Флориде
ТАСС, 25 января. Город Санрайз (штат Флорида) примет Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Об этом сообщает
ТАСС, 25 января. Город Санрайз (штат Флорида) примет Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Об этом сообщает
Звездный
«Клуб “Флорида” будет счастлив приветствовать хоккейных болельщиков со всего мира в Южной Флориде на звездном
Флорида второй раз примет Матч звезд. Впервые это произошло в 2003 году. Комиссар НХЛ Гэри Бетмэн анонсировал, что звездный
«Мы ведем переговоры с Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы придать в следующем году Матчу звезд особый международный колорит. Однако более подробная информация появится позже», — сказал Бетмэн.