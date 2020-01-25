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11:12 (мск), источник: Sport24

Чумовой сэйв Василевского, буллит Бибера, сенсационная неудача Макдэвида. Весь огонь мастер-шоу НХЛ

А еще «пушка» Уэбера, броски с трибуны и женский хоккей.

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Для российских болельщиков Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги резко перестал быть интересным (если вообще был таковым) после двух событий. Александр Овечкин самостоятельно отказался лететь в Сент-Луис, предпочтя ему отдых в Мексике, а Артемий Панарин не смог принять участие в первом для себя Матче звезд лучшей лиги мира из-за травмы. В итоге, отдуваться за всех русских звезд пришлось Андрею Василевскому, который на правах вратаря немного почудил перед началом звездной тусовки, искренне удивившись, что окажется на ней единственным представителем нашей страны:

«Разве я — единственный русский здесь? Да, было бы классно побыть в компании русских ребят. Но, видимо, парни решили побольше отдохнуть и залечить болячки. Я уважаю их выбор. Ну ладно, останусь тут единственным русским». («Матч ТВ»).

Звездный уикенд стартовал в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, с мастер-шоу.

«Серия вратарских сэйвов»

Начнем с единственного конкурса, в котором был шанс на победу русского хоккеиста. Василевский сделал многое для того, чтобы порадовать болельщиков в России и Тампе — отразил 9 буллитов подряд, а еще повторил феноменальное спасение, которым однажды удивил всю Америку в официальном матче. Вот так в феврале 2019-го Андрей зачехлил словенца Анже Копитара.

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А вот так на Матче всех звезд канадца Мэтью Барзэла. Красотища!

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Увы, выиграть конкурс Василевскому все это не помогло — вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон на родном для себя льду выдал серию из 10 сэйвов подряд. Наслаждайтесь!

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Скрытым героем этого конкурса стал чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который перед исполнением буллита в ворота Биннингтона натянул на лицо маску певца Джастина Бибера.

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Конкурс на скорость

Барзэл, которому нарвался на Василевского в серии буллитов, перед этим сам зажег не слабо. Форвард «Айлендерс» преподнес главную сенсацию мастер-шоу, обыграв выиграв конкурс на скорость. Его фаворитом был нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который становился самым быстрым хоккеистом на трех предыдущих Матчах звезд.

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Но Мэттью сказал: «Хватит», пронесся по кругу за 13,175 секунды и оставил любимчика всей Канады без победного покера.

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Конкурс на силу броска

Два года подряд главными «пушками» лиги становились хоккеисты «Вашингтона» — в январе 2018-го этот конкурс выиграл Александр Овечкин, признавшийся, что готовился к нему все лето, а в 2019-м его наследником стал защитник Джон Карлсон, запустивший шайбу со скоростью 164,15 км/ч.

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Эта серия тоже прервалась. Карлсон все понял, когда оборонец «Монреаля» Ши Уэбер придал хоккейному снаряду скорость 168,98 км/ч.

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Но канадцу этого было мало, и он улучшил свой результат до 170,59 км/ч. Уэбер уделал и финского защитника «Сибири» Юрки Йокипакку, который на недавнем Матче звезд КХЛ показал результат 164,15 км/ч.

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Броски на точность

Национальная хоккейная лига самостоятельно лишила этот конкурс главной интриги, не заявив на него форварда «Бостона» Давида Пастрняка. Главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за «Морис Ришар Трофи"-2020 год назад закрыл 4 мишени в воротах за 11 с небольшим секунд, став самым точным хоккеистом лиги.

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Впрочем, сегодня претендовать на победу ему было бы трудно — защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин справился с непростой задачей за 9,505 секунды. Как говорится, без вариантов.

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«Бросающие звезды НХЛ»

Лучшая лига мира решила обновить программу мастер-шоу, сняв с хоккеистов коньки, подняв их на трибуну и предложив оттуда бросать по воротам не самой обычной формы. Попробовать себя в этом конкурсе решил даже легендарный Бретт Халл — правда, из эксперимента не вышло ничего хорошего.

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Победил же здесь форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который решающим броском выбил 2 балла и обошел коллегу из «Торонто» Митча Марнера.

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Женский матч «3 на 3»

Еще одна фишка первого дня звездной тусовки в Сент-Луисе — матч между женскими сборными Канады и США в формате «3 на 3». Что вам нужно знать об этой игре? Канадки победили со счетом 2:1, ну и хайлайты посмотрите для разнообразия.

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Милота дня

Как и на Матче звезд КХЛ-2019, в Сент-Луисе за это отвечали дети. Вы только посмотрите на многодетного папу Алекса Пьетранжело!

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Ну, а это перепасовка защитника «Тампы» Виктора Хедмана с сыном оборонца «Питтсбурга» Криса Летанга. Возможно, ничего лучше во время звездного уикенда уже не случится.

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