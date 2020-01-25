Чумовой сэйв Василевского, буллит Бибера, сенсационная неудача Макдэвида. Весь огонь мастер-шоу НХЛ
А еще «пушка» Уэбера, броски с трибуны и женский хоккей.
А еще «пушка» Уэбера, броски с трибуны и женский хоккей.
Для российских болельщиков Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги резко перестал быть интересным (если вообще был таковым) после двух событий. Александр Овечкин самостоятельно отказался лететь в
«Разве я — единственный русский здесь? Да, было бы классно побыть в компании русских ребят. Но, видимо, парни решили побольше отдохнуть и залечить болячки. Я уважаю их выбор. Ну ладно, останусь тут единственным русским». («Матч ТВ»).
Звездный уикенд стартовал в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, с
Начнем с единственного конкурса, в котором был шанс на победу русского хоккеиста. Василевский сделал многое для того, чтобы порадовать болельщиков в России и Тампе — отразил 9 буллитов подряд, а еще повторил феноменальное спасение, которым однажды удивил всю Америку в официальном матче. Вот так в феврале 2019-го Андрей зачехлил словенца Анже Копитара.
А вот так на Матче всех звезд канадца Мэтью Барзэла. Красотища!
Увы, выиграть конкурс Василевскому все это не помогло — вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон на родном для себя льду выдал серию из 10 сэйвов подряд. Наслаждайтесь!
Скрытым героем этого конкурса стал чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который перед исполнением буллита в ворота Биннингтона натянул на лицо маску певца Джастина Бибера.
Барзэл, которому нарвался на Василевского в серии буллитов, перед этим сам зажег не слабо. Форвард «Айлендерс» преподнес главную сенсацию
Но Мэттью сказал: «Хватит», пронесся по кругу за 13,175 секунды и оставил любимчика всей Канады без победного покера.
Два года подряд главными «пушками» лиги становились хоккеисты «Вашингтона» — в январе 2018-го этот конкурс выиграл Александр Овечкин, признавшийся, что готовился к нему все лето, а в 2019-м его наследником стал защитник Джон Карлсон, запустивший шайбу со скоростью 164,15 км/ч.
Эта серия тоже прервалась. Карлсон все понял, когда оборонец «Монреаля» Ши Уэбер придал хоккейному снаряду скорость 168,98 км/ч.
Но канадцу этого было мало, и он улучшил свой результат до 170,59 км/ч. Уэбер уделал и финского защитника «Сибири» Юрки Йокипакку, который на недавнем Матче звезд КХЛ показал результат 164,15 км/ч.
Национальная хоккейная лига самостоятельно лишила этот конкурс главной интриги, не заявив на него форварда «Бостона» Давида Пастрняка. Главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за «Морис Ришар Трофи"-2020 год назад закрыл 4 мишени в воротах за 11 с небольшим секунд, став самым точным хоккеистом лиги.
Впрочем, сегодня претендовать на победу ему было бы трудно — защитник «Каролины» Джейкоб Слэвин справился с непростой задачей за 9,505 секунды. Как говорится, без вариантов.
Лучшая лига мира решила обновить программу
Победил же здесь форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который решающим броском выбил 2 балла и обошел коллегу из «Торонто» Митча Марнера.
Еще одна фишка первого дня звездной тусовки в
Как и на Матче звезд КХЛ-2019, в
Ну, а это перепасовка защитника «Тампы» Виктора Хедмана с сыном оборонца «Питтсбурга» Криса Летанга. Возможно, ничего лучше во время звездного уикенда уже не случится.