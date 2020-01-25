НХЛ тянет с решением, но, кажется, не поедет на Олимпиаду. Беттмэну плевать на мечты звезд

В день финала молодежного чемпионата мира по хоккею президента ИИХФ Рене Фазеля в очередной раз спросили о том, примут ли игроки НХЛ участие в Олимпиаде-2022. Ответа у швейцарца, естественно, не нашлось, зато он озвучил срок, до которого Международная федерация хоккея должна получить ответ от лучшей лиги мира:

«Мы сразу после праздников созвонились с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном, но пока никакого решения нет. В Пхенчхане у нас уже был опыт, когда НХЛ очень поздно отказалась от Олимпиады. Сейчас мы хотим получить ответ от профсоюза игроков лиги заранее. Последние команды квалифицируются на Олимпиаду в сентябре, мы должны знать о решении НХЛ до этого времени».

Увы, в пятницу выяснилось, что у Национальной хоккейной лиги другие планы — перед началом звездного уикенда в Сент-Луисе Беттмэн пообщался с журналистами и дал понять: сроки его организация будет устанавливать себе самостоятельно:

«Прошлым летом Фазель говорил, что хочет получить ответ к декабрю, но не получил его. Я действительно думаю, что реальный дедлайн случится позже, чем тот крайний срок, который мы должны установить с точки зрения логистики. Я думаю, что если мы в какой-то момент скажем, что хотим поехать и справимся со сроками, то и ИИХФ тоже справится.

Это не значит, что я не воспринимаю Рене всерьез, но он уже ставил перед нами один крайний срок, который наступил и прошел.

Я не знаю, когда наступит дедлайн для нас. Я узнаю это, когда увижу, в какие сроки нам нужно туда приехать. Очевидно, что это в первую очередь связано с календарем, верно? Одним или другим придется поменять правила игры.

Очевидно, что босс НХЛ хочет отложить решение вопроса до лета 2021-го, когда лига должна будет опубликовать календарь на сезон-21/22. Но еще одна цитата Беттмэна недвусмысленно намекнула — участие игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине маловероятно.

«Я знаю, что Ассоциация игроков по-прежнему настойчиво отдает предпочтение поездке на Игры, а ИИХФ сосредоточена на взаимодействии с нами. Но наш опыт — пять Олимпиад, на которые мы ездили, и одна, которую пропустили — говорит о том, что перерывы в календаре разрушительны для сезона. Мы были очень довольны тем, что не поехали в Корею».

Также в Сент-Луисе глава НХЛ говорил о технологиях отслеживания шайбы и игроков, которые будут внедрены с плей-офф-2020, о возможных изменениях в правилах «Оффсайд» и «Удар соперника клюшкой», а также переговорах с профсоюзом игроков по новому коллективному соглашению — они стоят на паузе, но скоро должны возобновиться с «новой энергией». А еще об Александре Овечкине, точнее его погоне за рекордом Гретцки и пропуске Матча звезд:

«Это невероятно, это захватывающе. Во-первых, это подтверждение величия Уэйна, рекорд которого до сих пор казался неприступным, а во-вторых, свидетельство того, насколько потрясающей является карьера Алекса Овечкина — мы надеемся она будет продолжаться еще несколько лет. Сможет ли он в итоге догнать Гретцки, зависит от его долголетия, а он, кажется, находится в превосходной форме.

Пропуск Овечкиным Матча звезд? Мы скучаем по нему, хотели бы, чтобы он был здесь, но все понимаем. Хотя нет, не понимаем. Это я скучаю по нему.

Восхищения Беттмэном в адрес Овечкина — это, конечно, очень мило, вот только своими другими заявлениями босс НХЛ, по сути, крадет у русской звезды мечту. Не так давно стало известно, что капитан «Вашингтона» должен нынешним летом подписать новый контракт с клубом, это событие, вкупе с нежеланием лиги отпускать игроков в Пекин, делает невозможным завоевание Овечкиным олимпийского золота. Можно, конечно, вспомнить слова того же Фазеля, который предлагал Александру Великому бросить НХЛ ради возможности побороться за золото Игр, но форвард наверняка рассчитывал, что за 15 лет, отданных лучшей лиге планеты, он заслужил, чтобы к его мнению прислушивались.