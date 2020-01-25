Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно

Источник: AP 2020

До Олимпиады в Пекине ещё целых два года, но главный вопрос, связанный с хоккейным турниром на Играх, беспокоит уже сейчас. Поедет в столицу Китая НХЛ, или нет? На примере Пхёнчхана-2018 мы имели возможность сравнить уровень хоккея на ОИ с лучшими игроками мира и без них, и теперь не нужно никого убеждать в том, что это небо и земля. Официального заявления от НХЛ относительно ОИ-2022 ещё не было (и вряд ли будет в ближайший год), но позиция комиссара лиги Гэри Беттмэна предельно ясна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не могу сказать с полной уверенностью, но не хочу давать людям напрасной надежды. Знаю, что профсоюз игроков по-прежнему склоняется к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Знаю, что ИИХФ сфокусирована на сотрудничестве с нами и даже, по-моему, хочет в ближайшем будущем провести встречу. Мы ездили на пять Олимпиад, потом не поехали в Пхёнчхан. По нашему опыту, поездка на Олимпиаду необычайно подрывает наш сезон. Знаю, что для профсоюза игроков Олимпиада остаётся приоритетной, но лиге удобно туда не ехать», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Да, бессменный комиссар НХЛ неумолим. Он открыто признаёт, что участие игроков лиги в хоккейном олимпийском турнире не просто интересно, а крайне желательно всем остальным сторонам, кроме руководства НХЛ, но не идёт на уступки.

И с этим никто ничего поделать не может. Болельщики могут сколько угодно освистывать Беттмэна на мероприятиях, но тот давно научился с юмором воспринимать такое отношение публики. Хоккеисты НХЛ могут бесконечно выражать недовольство отобранной возможностью побороться за олимпийское золото, но это всего лишь разговоры. Пока профсоюз игроков не выдвигает жёстких требований, чтобы участие в Играх было прописано в коллективном соглашении, и не грозит лиге локаутом на этой почве, то всё это не имеет смысла. Что касается ИИХФ, то самостоятельная НХЛ никогда не искала дружбы с этой организацией, и никакие встречи, аргументы и доводы не сдвинут дело с мёртвой точки. Стоит признать, что пока у руля НХЛ находится Гэри Бэттмен, путь сильнейшим хоккеистам мира на Олимпиаду закрыт. И это очень грустное и даже тревожное осознание.

Своим отказом отпускать игроков на главное соревнование четырёхлетия НХЛ ведь серьёзно тормозит популяризацию международного хоккея. Надо понимать, что рейтинги клубных соревнований (даже НХЛ) не идут ни в какое сравнение с теми цифрами просмотров, которые показывают крупнейшие турниры сборных. Чисто хоккейных фанатиков, помешанных на интересе к НХЛ, КХЛ и другим лигам, ничтожно мало по сравнению с теми, кто смотрит исключительно крупные турниры сборных, да и то их решающие стадии. Об этом говорит хотя бы число просмотров повтора финала МЧМ-2011, показанного параллельно со свежей битвой России и Канады на МЧМ-2020.

Абсолютное большинство людей не разбираются в хоккее досконально, но их цепляет градус противостояния «наши — не наши» на высоком уровне. И относится это вовсе не только к России.

Статусные международные соревнования интересны всем, но хоккей сейчас в такой ситуации, когда единственная возможность встретиться сильнейшим игрокам планеты в матчах за свои сборные — это юниорские и молодёжные чемпионаты мира. Эти турниры (особенно МЧМ) очень популярны, но это не взрослый, для многих «не настоящий» хоккей. Людям ведь нужны известные фамилии, а на молодёжном уровне для широкой аудитории всё-таки играют абсолютные ноунеймы.

Выявить сильнейшего на взрослом уровне сейчас не представляется возможным, и просвета пока не видно. Олимпиада осталась без НХЛ, про Кубок мира, видимо, тоже нужно забыть, хотя он даже в лучшем виде не мог сравниться с хоккеем на Играх. Чемпионаты мира проходят слишком часто, на них физически не могут попасть многие игроки НХЛ (хотя ИИХФ и сдвинула сроки мирового форума), да и далеко не всем игрокам после тяжелейшего сезона удаётся показать на этих турнирах свой высокий уровень. В хоккее сейчас просто нет такого международного соревнования, где могли бы сыграть все лучшие. И в этом, конечно, виновата НХЛ.

От решения Беттмэна обесценить Олимпиаду страдают не только болельщики, но и сами игроки. Всё-таки защищать честь своей страны на крупнейшем турнире для многих из них действительно почётная миссия. Но теперь, кажется, нас ждёт целое поколение хоккеистов, которые будут лишены этой возможности, потому что «НХЛ удобно не ездить на Олимпиаду».

Мы не успеем оглянуться, как герои и неудачники Ванкувера и Сочи сойдут с большой сцены. Уже появляется новая категория топовых игроков, у которых не было (и, видимо, не будет) шанса сыграть за свою сборную, побороться за исторически почётное звание олимпийского чемпиона.

Конечно, нам особенно обидно за Россию, так и не сумевшую за 16 лет (НХЛ ездила на Олимпиады с 1998 по 2014 годы) одержать свою главную победу. В нашей стране сейчас растёт хорошая смена, меняется отношение к работе на детско-юношеском уровне, и таланты уже начинают пробиваться благодаря системе, а не вопреки, как раньше. Свежий безоговорочный успех на юношеских Олимпийских играх — одно из подтверждений этой приятной тенденции.

Но всё идёт к тому, что у молодых звёздочек (конечно, не только российских) нет будущего на большой международной арене. Либо они будут успешны в НХЛ, либо получат шанс стать олимпийскими чемпионами — другого не дано, и это отвратительно. Это как выбор между мамой и папой, перед которым человек никогда не должен вставать.

Но НХЛ на это плевать, и так будет, как минимум, пока лигой рулит Беттмэн. Он в своё время открыл лучшим игрокам мира путь на Олимпиаду, он же его и закрыл, проанализировав, как эта пауза отражается на чемпионате НХЛ. Так что совсем не верится, что после такого опыта, Беттмэн изменит решение.

Может быть, «оттепель» настанет, когда бессменный комиссар НХЛ передаст свои полномочия другому управленцу, но пока нет никакого повода рассуждать о такой возможности. Беттмэн возглавил заокеанскую хоккейную корпорацию 1 февраля 1993 года, так что на следующей неделе исполнится 27 лет, как Гэри рулит НХЛ. При Беттмэне лига претерпела ряд серьёзных изменений, пережила три локаута, но комиссар всё ещё на своём посту, а это значит, что его работа устраивает людей, имеющих влияние в НХЛ. Согласно Конституции лиги, выборы, срок полномочий и зарплата комиссара НХЛ определяются Советом управляющих. Избирается простым большинством голосов Совета управляющих. Юридически не прописано, с какой периодичностью должен подниматься вопрос о доверии к комиссару, но, как показывает практика, его полномочия выносятся на голосование при принятии нового коллективного соглашения Советом управляющих и могут быть вынесены на голосование на любом заседании этого Совета, которые обычно происходят 2−3 раза в год.

Очевидно, что главный исполнительный орган НХЛ всё это время оказывает Беттмэну полное доверие на всех заседаниях, хотя недовольство комиссаром в болельщицкой среде только нарастает.

Но при Беттмэне лига стала коммерческим гигантом с огромной прибылью, захватила телевизионный рынок, ввела жёсткий потолок зарплат, приросла новыми успешными клубами и изменила многие правила, оперативно реагируя на новые веяния в хоккее. Беттмэн превратил НХЛ в успешную и независимую империю, так что у Совета управляющих нет никаких поводов ставить вопрос о прекращении его полномочий. А его принципиальная позиция по Олимпиаде наверняка находит поддержку на внутренних заседаниях.

Так что ждать смены власти в НХЛ ближайшее время не стоит, если только сам Беттмэн не решит взять самоотвод. А это значит, что нам следует уже окончательно забыть про сильные международные турниры, и не дёргаться. Это просто бизнес, ничего личного.

Лев Лукин