Василевский зажег на Матче звезд. Единственный русский подрался с Гритти и свел с ума Макдэвида

Источник: AP 2020

Хоккейные Матчи Звезд — мероприятия специфические. Кому-то они по душе, другие брезгливо воротят нос. Причем два противоположных лагеря есть как среди болельщиков, так и среди самих хоккеистов. Но если полевые игроки еще могут подурачиться, то вратарям, как правило, приходится несладко.

Согласитесь, трудно получать удовольствие, когда каждые две минуты тебе приходится вылавливать шайбы из своих ворот. Ты либо играешь всерьез, забывая, что все вокруг приехали на праздник, либо предстаешь клоуном. Кататься на прямых ногах и все равно выдавать шедевры, как иные нападающие, не получится.

Матч Звезд в Сент-Луисе стал для Андрея Василевского уже третьим в его заокеанской карьере. Солидно для вратаря, которому всего 25 лет. На этот раз в компанию лучших игроков НХЛ он попал в статусе действующего обладателя «Везины» и единственного русского. Пока Артемий Панарин залечивал травму, а Александр Овечкин на всю катушку отдыхал в Мексике, вратарь «Тампы-Бей» трудился за троих.

Турнир сборных дивизионов Василевский начал в непривычной для себя роли запасного. Пока Фредерик Андерсен пропускал одну шайбу за другой, его звездный сменщик на лавке не скучал. Развлекать Василевского пришел не кто-нибудь, а Гритти. Маскот «Филадельфии», которого на днях обвинили в излишней жесткости по отношению к юному болельщику, как ни в чем не бывало разгуливает на свободе. Добравшись до Василевского, он вызвал его на дуэль.

Мы знаем Андрея как достаточно спокойного и сдержанного парня. Ни разу не шоумена. Однако, увидев перед собой это рыжее чудовище, российский голкипер ему подыграл. Поединок на клюшках между лучшим маскотом НХЛ и лучшим вратарем НХЛ подарил нам кадр дня.

Когда Василевский закончил фехтование с Гритти, он напомнил, что и на льду чертовски хорош. Выйдя в середине полуфинала при счете 4:4, Андрей пропустил всего одну шайбу — от Нико Хишира. Тогда как его партнеры по Атлантическому дивизиону забили еще пять! Среди тех, кто отличился, был одноклубник нашего вратаря Виктор Хедман, а хет-трик оформил Давид Пастрняк. Забегая вперед, скажем, что именно чеха признали MVP.

В финале Атлантический дивизион Василевского сразился за миллион долларов с Тихоокеанским дивизионом. Трюк с выходом обладателя «Везины» на замену повторился и на этот раз, но уже не так успешно. При нашем вратаре счет из 3:1 превратился в 4:5. Андрей пропустил четыре шайбы от команды, ведомой Коннором Макдэвидом, но самого Макдэвида сумел остановить. Хм, где же мы это уже видели?

Буквально вчера такой же слепой сейв Василевский сделал на Мэтью Барзале во время суперскиллз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3wUTde9tpiI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А если отмотать пленку еще на год назад, то можно вспомнить, как точно в таком же стиле Василевский уже уделывал Макдэвида. Только не на Матче Звезд, а в официальной игре.