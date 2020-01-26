Василевский зажег на Матче звезд. Единственный русский подрался с Гритти и свел с ума Макдэвида
Но в битве за миллион долларов его команда проиграла.
Но в битве за миллион долларов его команда проиграла.
Хоккейные Матчи Звезд — мероприятия специфические.
Согласитесь, трудно получать удовольствие, когда каждые две минуты тебе приходится вылавливать шайбы из своих ворот. Ты либо играешь всерьез, забывая, что все вокруг приехали на праздник, либо предстаешь клоуном. Кататься на прямых ногах и все равно выдавать шедевры, как иные нападающие, не получится.
Матч Звезд в
Турнир сборных дивизионов Василевский начал в непривычной для себя роли запасного. Пока Фредерик Андерсен пропускал одну шайбу за другой, его звездный сменщик на лавке не скучал. Развлекать Василевского пришел не
Мы знаем Андрея как достаточно спокойного и сдержанного парня. Ни разу не шоумена. Однако, увидев перед собой это рыжее чудовище, российский голкипер ему подыграл. Поединок на клюшках между лучшим маскотом НХЛ и лучшим вратарем НХЛ подарил нам кадр дня.
Когда Василевский закончил фехтование с Гритти, он напомнил, что и на льду чертовски хорош. Выйдя в середине полуфинала при счете 4:4, Андрей пропустил всего одну шайбу — от Нико Хишира. Тогда как его партнеры по Атлантическому дивизиону забили еще пять! Среди тех, кто отличился, был одноклубник нашего вратаря Виктор Хедман, а
В финале Атлантический дивизион Василевского сразился за миллион долларов с Тихоокеанским дивизионом. Трюк с выходом обладателя «Везины» на замену повторился и на этот раз, но уже не так успешно. При нашем вратаре счет из 3:1 превратился в 4:5. Андрей пропустил четыре шайбы от команды, ведомой Коннором Макдэвидом, но самого Макдэвида сумел остановить. Хм, где же мы это уже видели?
Буквально вчера такой же слепой сейв Василевский сделал на Мэтью Барзале во время суперскиллз.
А если отмотать пленку еще на год назад, то можно вспомнить, как точно в таком же стиле Василевский уже уделывал Макдэвида. Только не на Матче Звезд, а в официальной игре.
Единственный русский на Матче Звезд пусть и не стал его MVP, да и сыграл не идеально, но показал, что нужно сделать, чтобы тебя запомнили. Шуточный поединок с самым харизматичным талисманом и