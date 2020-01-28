Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
10:18 (мск), источник: Sport24

Гусев помог «Нью-Джерси» спастись от эпичного провала. Крутой буллит чемпиона ОИ крутит вся Америка

«Девилз» дожали другого аутсайдера.

Наверх
Источник: Reuters

На каникулы, посвященные Матчу звезд, хоккеисты «Нью-Джерси» уходили в отвратительном состоянии. Три поражении подряд с общим счетом 6−17 — перезагрузка «Дьяволам» была крайне необходима. Поспособствовать ей мог и первый соперник после январского отпуска: встреча с соседом по дну турнирной таблице Восточной конференции — что может быть лучше, чтобы вернуть уверенность в себе?

Команда Никиты Гусева с таким планом, вроде бы, была согласна — в самом начале выездного матча против «Оттавы» получила 4 минуты численного большинства и разок его реализовала. В нехитрой голевой комбинации результативным ассистом поучастовал и олимпийский чемпион из России.

Официальный сайт НХЛ

В концовке первого периода гости вернули хозяевам должок — удалились и позволили разыграть лишнего, но в начале второй двадцатиминутки снова подтвердили свои планы по завершению неудачной серии. Партнеров завел Пи Кей Суббан, подравшийся с Брэйди Ткачаком. Темнокожий защитник бой проиграл, но эмоций своей команде добавил.

В гол эти эмоции преобразовал Кевин Руни — резкий вираж американца из-за ворот получился очень симпатичным.

Официальный сайт НХЛ

В итоге третий игровой отрезок «Нью-Джерси» открывал с минимальным преимуществом и обязан был его увеличивать. Поочередно удалились Артем Анисимов и неугомонный Ткачак, вот он — шанс сделать результат! Вместо этого «Дьяволы» поставили себя на край пропасти, умудрившись дважды в течение 35 секунд пропустить в большинстве. Владислав Наместников разобрался в эпизоде самостоятельно, а гол Криса Тирни с передачи Коннора Брауна вообще получился издевательским.

Официальный сайт НХЛ
Официальный сайт НХЛ

«Девилз» нужно было спасаться от позора — по-другому поражение с таким сценарием назвать было сложно. Первая часть миссии по спасению стала возможна, благодаря неуверенной игре вратаря «Сенаторз» Маркуса Хедберга и добиванию Кайлв Палмиери. А вторую на себя взвалили Никита Гусев и Джек Хьюз, реализовавшие попытки в серии буллитов. Особенно изящно это получилось у россиянина, финт которого добрался и до официального твиттера НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Джерси» победил прямого конкурента и догнал его в турнирной таблицы, прервав параллельно черную серию. Впрочем, все это не имеет особого значения — «Дьяволы» уже могут спокойно заниматься строительством команды на следующий сезон. В этом турнирных задач у Гусева и компании, увы, не остались.

Артём Гаев

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Как Овечкин фотографируется со звездами
Читайте также
Оттава Сенаторз
3:4Б
1:1, 0:1, 2:1, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1928.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитАлен Насреддин
Вратари
Маркус ХегбергМаккензи Блэквуд
1-й период
06:14Коннор Браун
06:14Коннор Браун
08:23Дэймон Сиверсон(Йеспер Братт, Никита Гусев)
12:40Кайл Палмиери
17:13Мирко Мюллер
18:42Тайлер Эннис(Брэди Ткачак, Дрейк Батерсон)
2-й период
23:57Брэди Ткачак
23:57Пи. Кей. Суббан
24:28Кевин Руни(Энди Грин, Мирко Мюллер)
30:00Майк Райлли
3-й период
45:21Артем Анисимов
48:28Брэди Ткачак
49:06Владислав Наместников(Рон Хэйнси)
49:41Крис Тирни(Коннор Браун, Дилан Демело)
56:39Кайл Палмиери(Йеспер Братт, Нико Хишир)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев(Нью-Джерси Дэвилз)
Лучшие игроки матча
Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз), Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз)
Статистика
15Штрафное время9
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
2Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
Дочь пресс-секретаря Путина жестко раскритиковала русских: «Живут в моральной нищете»
Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ
«Представьте, тонут Месси, Роналду и Тарасов». Слуцкий у Урганта
Нет Овечкина — нет проблем. Он ел, а «Монреаль» забивал себе сам
Первое большое интервью Кашшаи в России. Как будут судить в РПЛ
Российская биатлонистка выиграла индивидуальную гонку на ЮЧМ
Хет-трик Даугавиньша помог «Спартаку» одержать крупную победу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь