Гусев помог «Нью-Джерси» спастись от эпичного провала. Крутой буллит чемпиона ОИ крутит вся Америка
«Девилз» дожали другого аутсайдера.
«Девилз» дожали другого аутсайдера.
На каникулы, посвященные Матчу звезд, хоккеисты «Нью-Джерси» уходили в отвратительном состоянии. Три поражении подряд с общим счетом 6−17 — перезагрузка «Дьяволам» была крайне необходима. Поспособствовать ей мог и первый соперник после январского отпуска: встреча с соседом по дну турнирной таблице Восточной конференции — что может быть лучше, чтобы вернуть уверенность в себе?
Команда Никиты Гусева с таким планом, вроде бы, была согласна — в самом начале выездного матча против «Оттавы» получила 4 минуты численного большинства и разок его реализовала. В нехитрой голевой комбинации результативным ассистом поучастовал и олимпийский чемпион из России.
В концовке первого периода гости вернули хозяевам должок — удалились и позволили разыграть лишнего, но в начале второй двадцатиминутки снова подтвердили свои планы по завершению неудачной серии. Партнеров завел Пи Кей Суббан, подравшийся с Брэйди Ткачаком. Темнокожий защитник бой проиграл, но эмоций своей команде добавил.
В гол эти эмоции преобразовал Кевин Руни — резкий вираж американца
В итоге третий игровой отрезок «Нью-Джерси» открывал с минимальным преимуществом и обязан был его увеличивать. Поочередно удалились Артем Анисимов и неугомонный Ткачак, вот он — шанс сделать результат! Вместо этого «Дьяволы» поставили себя на край пропасти, умудрившись дважды в течение 35 секунд пропустить в большинстве. Владислав Наместников разобрался в эпизоде самостоятельно, а гол Криса Тирни с передачи Коннора Брауна вообще получился издевательским.
«Девилз» нужно было спасаться от позора —
«Нью-Джерси» победил прямого конкурента и догнал его в турнирной таблицы, прервав параллельно черную серию. Впрочем, все это не имеет особого значения — «Дьяволы» уже могут спокойно заниматься строительством команды на следующий сезон. В этом турнирных задач у Гусева и компании, увы, не остались.
Артём Гаев
|Ди Джей Смит
|Ален Насреддин
|Маркус Хегберг
|Маккензи Блэквуд
|06:14
|Коннор Браун
|06:14
|Коннор Браун
|08:23
|Дэймон Сиверсон(Йеспер Братт, Никита Гусев)
|12:40
|Кайл Палмиери
|17:13
|Мирко Мюллер
|18:42
|Тайлер Эннис(Брэди Ткачак, Дрейк Батерсон)
|23:57
|Брэди Ткачак
|23:57
|Пи. Кей. Суббан
|24:28
|Кевин Руни(Энди Грин, Мирко Мюллер)
|30:00
|Майк Райлли
|45:21
|Артем Анисимов
|48:28
|Брэди Ткачак
|49:06
|Владислав Наместников(Рон Хэйнси)
|49:41
|Крис Тирни(Коннор Браун, Дилан Демело)
|56:39
|Кайл Палмиери(Йеспер Братт, Нико Хишир)
|победный бросок: Никита Гусев(Нью-Джерси Дэвилз)
Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз), Маркус Хегберг (Оттава Сенаторз)
|15
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|2
|Голы в меньшинстве
|0