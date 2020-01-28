Гусев помог «Нью-Джерси» спастись от эпичного провала. Крутой буллит чемпиона ОИ крутит вся Америка

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На каникулы, посвященные Матчу звезд, хоккеисты «Нью-Джерси» уходили в отвратительном состоянии. Три поражении подряд с общим счетом 6−17 — перезагрузка «Дьяволам» была крайне необходима. Поспособствовать ей мог и первый соперник после январского отпуска: встреча с соседом по дну турнирной таблице Восточной конференции — что может быть лучше, чтобы вернуть уверенность в себе?

Команда Никиты Гусева с таким планом, вроде бы, была согласна — в самом начале выездного матча против «Оттавы» получила 4 минуты численного большинства и разок его реализовала. В нехитрой голевой комбинации результативным ассистом поучастовал и олимпийский чемпион из России.

Официальный сайт НХЛ

В концовке первого периода гости вернули хозяевам должок — удалились и позволили разыграть лишнего, но в начале второй двадцатиминутки снова подтвердили свои планы по завершению неудачной серии. Партнеров завел Пи Кей Суббан, подравшийся с Брэйди Ткачаком. Темнокожий защитник бой проиграл, но эмоций своей команде добавил.

В гол эти эмоции преобразовал Кевин Руни — резкий вираж американца из-за ворот получился очень симпатичным.

Официальный сайт НХЛ

В итоге третий игровой отрезок «Нью-Джерси» открывал с минимальным преимуществом и обязан был его увеличивать. Поочередно удалились Артем Анисимов и неугомонный Ткачак, вот он — шанс сделать результат! Вместо этого «Дьяволы» поставили себя на край пропасти, умудрившись дважды в течение 35 секунд пропустить в большинстве. Владислав Наместников разобрался в эпизоде самостоятельно, а гол Криса Тирни с передачи Коннора Брауна вообще получился издевательским.

Официальный сайт НХЛ

Официальный сайт НХЛ

«Девилз» нужно было спасаться от позора — по-другому поражение с таким сценарием назвать было сложно. Первая часть миссии по спасению стала возможна, благодаря неуверенной игре вратаря «Сенаторз» Маркуса Хедберга и добиванию Кайлв Палмиери. А вторую на себя взвалили Никита Гусев и Джек Хьюз, реализовавшие попытки в серии буллитов. Особенно изящно это получилось у россиянина, финт которого добрался и до официального твиттера НХЛ.

«Нью-Джерси» победил прямого конкурента и догнал его в турнирной таблицы, прервав параллельно черную серию. Впрочем, все это не имеет особого значения — «Дьяволы» уже могут спокойно заниматься строительством команды на следующий сезон. В этом турнирных задач у Гусева и компании, увы, не остались.

Артём Гаев