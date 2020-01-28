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10:53 (мск), источник: Sport24

Василевского спустили на землю после Матча звезд. К нему были беспощадны и соперники, и партнеры

Тяжелый матч для русского вратаря и его «Тампы».

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Источник: AP 2020

Если на прошедших выходных вы решили отключиться от хоккея и не знаете, что происходило на Матче звезд НХЛ в Сент-Луисе, спешим сообщить — одним из его главных героев стал российский вратарь Андрей Василевский, который два дня подряд удивлял Северную Америку своими фирменными «слепыми» спасениями. На мастер-шоу он зачехлил таким образом Мэттью Барзала, а в мини-турнире сборных дивизионов — самого Коннора Макдэвида. Наслаждайтесь!

Официальный сайт НХЛ

Но уже через пару суток после звездной тусовки Василевскому пришлось окунуть в реалии регулярного чемпионата и эти реалии ожидаемо оказались заметно суровее того, что происходило на звездном уикиенде. В выездном матче против «Далласа» российский вратарь пропустил 3 гола и все 3 — после выходов «1 в 0». Ни «слепых», ни каких-то других спасений поклонники «Лайтнинг» от него в этих эпизодах не дождались.

В концовке второго периода на ворота Андрея с левого края вывалился соотечественник Денис Гурьянов. Форвард до последнего тянул с броском, но в тот момент, когда поверилось, что он будет обыгрывать голкипера, Денис успел отправить шайбу между его щитков.

Официальный сайт НХЛ

В середине третьей двадцатиминутки чешский защитник «Лайтнинг» Ян Руута организовал для Василевского свидание с Джейми Бенном. Американец четко знал, что будет делать, и план свой осуществил идеально.

Официальный сайт НХЛ

Наконец, в овертайме жуткий обрез в своей зоне совершил Брэйден Поинт, а тот же Бенн дал еще один сеанс хоккейной красоты. Еще один издевательский финт и никаких шансов для российского голкипера!

Официальный сайт НХЛ

«Тампа» проиграла, несмотря на дубль Стивена Стэмкоса, которому дважды ассистировал Никита Кучеров. С такими кошмарными ошибками полевых игроков и без фантастических спасений от Василевского «Молнии» не справляются.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

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Фантастический сезон Никиты Кучерова
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