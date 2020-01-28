Хет-трик в овертайме и пятиминутная смена Ковалёва. Самые необычные рекорды НХЛ

Источник: РИА "Новости"

За океаном любят статистику и различные рекорды, подчас довольно необычные. Например, в НХЛ подсчитали, что после того, как Александр Овечкин дебютировал в лиге, он оформил больше хет-триков, чем четыре команды. Есть известные рекорды — лучшие бомбардиры, снайперы и ассистенты, но есть такие, о которых вы, наверное, никогда и не слышали. Собрали для вас самое необычное и интересное.

Рекорд по голам в меньшинстве за одно удаление

Голы в меньшинстве — штука в принципе редкая, ведь главное в таком формате — не пропустить самому. В XXI веке только однажды команда смогла забить не меньше 20 голов в меньшинстве за сезон («Оттава» в сезоне-2005/2006), но куда примечательнее достижение «Бостона» 10-летней давности, которое будет крайне сложно превзойти.

10 апреля 2010 года «мишки» встречались с «Каролиной», в первом периоде никто не забил, но в самой концовке защитник Мэтт Ханвик получил две минуты. «Бостон» забил три гола на старте второго периода за 64 секунды — все три в одном меньшинстве — столько же, сколько за 80 предыдущих игр сезона.

Самый быстрый хет-трик

В сезоне-1951/1952 нападающему «Чикаго» Биллу Мосиенко понадобилась всего 21 секунда, чтобы забить три гола в матче с «Рейнджерс». Безнадёжные 2:6 в третьем периоде в мгновение ока превратились в 5:6, и в итоге «Блэкхоукс» добились победы 7:6. Мало того, Мосиенко через полминуты ещё и попал в штангу.

Кстати, Мосиенко ещё в самом начале карьеры показывал поразительную скорострельность — свои первые два гола в НХЛ он забил также за 21 секунду.

Хет-трик в овертайме

Нападающий «Оттавы» Кен Дорати был ничем не примечательным, среднестатистическим хоккеистом — большую часть карьеры он провёл в низших лигах, а в НХЛ на его счету всего 15 голов в 103 матчах. Но три из этих голов вписали его имя в историю лиги.

16 января 1934 года он стал автором уникального хет-трика. Дело в том, что в то время овертаймы в регулярных чемпионатах НХЛ шли не до первой заброшенной шайбы, а полные 10 минут. Основное время матча «Оттавы» с «Торонто» завершилось со счётом 4:4, Дорати забил трижды в дополнительное время и помог своей команде победить.

В 1942 году НХЛ вообще отменила овертаймы и ввела их обратно только в 1983-м, но уже пятиминутные и до заброшенной шайбы.

Самая длинная голевая засуха

Защитник Кен Данейко всю карьеру провёл в «Нью-Джерси» и славился жёсткостью и надёжностью у собственных ворот. Забивал он крайне редко, к тому же в «Дэвилз» от него этого и не требовали. Под конец карьеры он побил рекорд НХЛ по продолжительности сухой серии — 255 матчей. «Кто-то представляет, как забрасывает шайбы, я представляю, как мешаю забивать сопернику. Да, я немного удивлён своей засухой, но это всё равно не моя игра. Мои голы не принесут большой пользы», — говорил Данейко.

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За время этой засухи, которая длилась больше трёх сезонов, Данейко всё-таки забил один гол, но в плей-офф, в финале с «Далласом». Защитник был важной частью «Дэвилз», которые выиграли три Кубка Стэнли в середине-1990х — начале 2000-х, после завершения карьеры клуб вывел его номер из обращения.

Самая длинная смена

Эта история настолько известна, что уже успела обрасти легендами. 23 февраля 1994 года нападающий «Рейнджерс» Алексей Ковалёв провёл самую длинную смену в истории лиги. Главного тренера команды Майка Кинэна бесило, что молодой русский постоянно переигрывает свои смены, и за пять минут до конца второго периода матча с «Бостоном» он просто перестал пускать Ковалёва на скамейку. Ковалёв за это время заработал на себе несколько удалений, реализовал большинство.

НХЛ тогда ещё не вела статистику игрового времени и смен, но Ковалёв не уходил со льда больше пяти минут игрового времени. «Грязными» получилось все 10. «Если посчитать со всеми перерывами, то Ковалёв провёл на льду минут 10.12. И больше не позволял себе переигрывать смены. Потом уже Алекс мне признавался, что это была самая тяжёлая смена в его карьере. Зато он понял свою ошибку и извинился не только передо мной, но и перед всей командой», — вспоминал потом Кинэн.

В сезоне-2017/2018 на этот рекорд покусился Здено Хара — одна из его смен в матче с «Монреалем» длилась четыре минуты 18 секунд. Но капитана «Бостона» никто не думал наказывать, он просто без остановки отпахал два меньшинства подряд.

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Поражение без пропущенных шайб

История о настоящем невезении. Вратарь Майк Мёрфи был звездой OHL, но в НХЛ его карьера не задалась с первых же минут. 5 декабря 2011 года, после пары сезонов за фарм-клуб «Каролины» его экстренно вызвали в основу, когда сменщик Кэма Уорда получил травму на тренировке.

Мёрфи дебютировал на следующий день, выйдя в третьем периоде матча с «Калгари» при счёте 3:6. Он не пропустил, «Харрикейнз» удалось сократить отставание до двух шайб, и за полторы минуты до сирены сменился на шестого полевого. Тут же «Калгари» забили в пустые ворота, и Мёрфи вернулся на лёд, но за последние 30 секунд игры его партнёры сделали счёт 6:7. Из-за того что седьмой гол «огоньки» забили после того, как Уорд покинул площадку, поражение записали на дебютанта, который не пропустил ни одного гола. В том сезоне Мёрфи ещё раз выходил на замену, на этом его карьера в НХЛ и закончилась. Он не пропустил ни одной шайбы и остаётся первым и единственным вратарём со 100% отражённых бросков и поражением.

Железный вратарь

Железными называют хоккеистов, которые играют без пропуска матчей сезон за сезоном. Всего 28 игрокам удалось провести не менее 500 матчей подряд, среди них есть только один вратарь — это Гленн Холл.

Сейчас вратари редко когда проводят больше 60−70 матчей в регулярке, а чтобы подряд, да ещё и несколько лет без замен — это вообще немыслимо. Во времена Холла в регулярном чемпионате было только 70 матчей, зато условия для вратарей были гораздо жёстче — например, у них не было масок. Он провёл больше семи сезонов без замен — серия началась 6 октября 1955 года и закончилась 7 ноября 1962-го. За свою великолепную игру и несгибаемость он получил прозвище Мистер Вратарь, за карьеру он выиграл два Кубка Стэнли, три «Везины» и один «Конн Смайт».

Почему-то во многих источниках, в том числе в официальном видео НХЛ, указано 502 игры. Но на сайте рекордов НХЛ число матчей правильное — Холл получил травму в 503-й игре.

Игрок забил гол в матче, в котором не играл

Эту историю многие наверняка помнят, она случилась каких-то шесть лет назад. 10 марта 2014 года матч «Далласа» и «Коламбуса» остановили после того, как у нападающего Рича Певерли случился сердечный приступ прямо на скамейке. Естественно, после такого продолжать матч было невозможно, и игру перенесли. Однако была одна сложность — нападающий «Коламбуса» Натан Хортон успел открыть счёт. В НХЛ решили, что новая игра должна продолжаться все 60 минут (не зря же зрители заплатили деньги за билеты), а гол Хортона должен значиться в протоколе на отметке 0 минут 0 секунд. Всю остальную статистику — сейвы, броски, игровое время — обнулили.

Матч состоялся через месяц, к тому времени Хортон получил травму и играть не мог. Так он стал единственным в истории НХЛ автором гола в матче, в котором не принимал участия, не значился в составе и не нанёс ни одного броска.