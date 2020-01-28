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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русская машина никогда (почти) не ломается. За 15 лет Овечкин пропустил в НХЛ только 31 матч

Разбираем все пропущенные капитаном «Кэпс» игры за «Вашингтон».

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В ночь на вторник Александр Овечкин не сыграл с «Монреалем» из-за дисквалификации, назначенной НХЛ за отказ приехать Матча всех звезд, и пропустил 31-й матч регулярного чемпионата в карьере. С начала сезона-2005/06 только два хоккеиста приняли участие в большем количестве встреч. Лидерство принадлежит будущему рекордсмену лиги по проведенным матчам Патрику Марло, второе место занимает Эрик Стаал. Любопытно, что из восьми игроков, имеющих в активе более 1100 игр за 14 лет, только трое меняли команду, причем Марло после двух сезонов в «Торонто» вернулся в родной «Сан-Хосе».

Источник: Спорт-Экспресс

Самой популярной причиной пропуска Овечкиным матчей были травмы. На них пришлось 17 пропущенных встреч, в шести из которых Александр не принял участие из-за травмы. полученной в драке с Джейсоном Чимерой в сезоне-2008/09. 10 раз лидер «Вашингтона» не вышел на площадку из-за дисквалификации, которые назначались ему за опасные силовые приемы (суммарно семь матчей) и пропуски Матча звезд (три). Также в списке причин значатся отъезд в Россию в связи с болезнью отца, отдых в ничего не значащей игре регулярки и наказание за проспанную тренировку.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Без Овечкина «Вашингтона» выиграл 15 матчей из 31, еще дважды зацепив очки в овертайме. На своей площадке «Столичные» выиграли восемь из 14 встреч, хотя в последние шесть сезонов и уступили в двух случаях из семи, на выезде же успешно удалось завершить только семь из 17 матчей.

Источник: Спорт-Экспресс
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25 января© Ньюстюб
Монреаль Канадиенс
2:4
1:1, 0:2, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1928.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell, 21302 зрителя
Главные тренеры
Клод ЖюльенТодд Рирден
Вратари
Кэри Прайс(Кэри Прайс)Брэйден Холтби
1-й период
01:55Джефф Питри(Марко Сканделла, Томаш Татар)
03:29Виктор Мете
06:40Никлас II Бэкстрем
17:28Макс Доми
18:30Том Уилсон(Ти. Джей. Оши, Якуб Врана)
2-й период
20:00Филлип Дано
22:03Трэвис Бойд(Ларс Эллер, Брендан Лейпсик)
23:10Том Уилсон
26:42Ти. Джей. Оши
34:51Якуб Врана(Евгений Кузнецов, Ти. Джей. Оши)
3-й период
47:30Дэйл Уис(Ник Сузуки, Ник Казинс)
59:37Никлас II Бэкстрем(Карл Хагелин, Том Уилсон)
Лучшие игроки матча
Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дэйл Уис (Монреаль Канадиенс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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