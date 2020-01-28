Русская машина никогда (почти) не ломается. За 15 лет Овечкин пропустил в НХЛ только 31 матч

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В ночь на вторник Александр Овечкин не сыграл с «Монреалем» из-за дисквалификации, назначенной НХЛ за отказ приехать Матча всех звезд, и пропустил 31-й матч регулярного чемпионата в карьере. С начала сезона-2005/06 только два хоккеиста приняли участие в большем количестве встреч. Лидерство принадлежит будущему рекордсмену лиги по проведенным матчам Патрику Марло, второе место занимает Эрик Стаал. Любопытно, что из восьми игроков, имеющих в активе более 1100 игр за 14 лет, только трое меняли команду, причем Марло после двух сезонов в «Торонто» вернулся в родной «Сан-Хосе».

Источник: Спорт-Экспресс

Самой популярной причиной пропуска Овечкиным матчей были травмы. На них пришлось 17 пропущенных встреч, в шести из которых Александр не принял участие из-за травмы. полученной в драке с Джейсоном Чимерой в сезоне-2008/09. 10 раз лидер «Вашингтона» не вышел на площадку из-за дисквалификации, которые назначались ему за опасные силовые приемы (суммарно семь матчей) и пропуски Матча звезд (три). Также в списке причин значатся отъезд в Россию в связи с болезнью отца, отдых в ничего не значащей игре регулярки и наказание за проспанную тренировку.

Источник: Спорт-Экспресс

Источник: Спорт-Экспресс

Без Овечкина «Вашингтона» выиграл 15 матчей из 31, еще дважды зацепив очки в овертайме. На своей площадке «Столичные» выиграли восемь из 14 встреч, хотя в последние шесть сезонов и уступили в двух случаях из семи, на выезде же успешно удалось завершить только семь из 17 матчей.