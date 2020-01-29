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10:46 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» победила «Баффало» в матче НХЛ. Зайцев забросил шайбу

ТАСС, 29 января. «Оттава» обыграла «Баффало» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (4-я минута), Тайлер Эннис (25), Майк Райлли (49), Марк Боровицки (58) и российский защитник Никита Зайцев (60). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (14) и Джек Айкел (29).

Российские нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились. Зайцев забросил свою первую шайбу в сезоне, теперь в его активе 9 (1 гол + 8 передач) очков. Анисимов набрал в регулярном чемпионате 11 (8+3) очков, Наместников — 22 (11+11).

«Оттава» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 50 матчах. «Баффало» идет 11-м, имея в активе 51 очко после 50 встреч. В следующем матче «Оттава» дома примет «Вашингтон» 1 февраля. «Баффало» днем ранее на своей площадке сыграет с «Монреалем».

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Хоккей, НХЛ, Неделя 1929.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерДи Джей Смит
Вратари
Линус Улльмарк(Картер Хаттон, Картер Хаттон, Картер Хаттон)Крэйг Андерсон
1-й период
02:10Расмус Далин
03:59Жан-Габриэль Пажо(Тома Шабо, Брэди Ткачак)
08:29Скотт Сабурин
13:15Майк Райлли
13:42Сэм Райнхарт
2-й период
20:11Коннор Браун
24:03Джефф Скиннер
24:52Тайлер Эннис(Дрейк Батерсон, Майк Райлли)
28:48Джек Айкел(Брэндон Монтур, Земгус Гиргенсонс)
3-й период
48:00Михаэл Фролик
48:43Майк Райлли(Тайлер Эннис, Дрейк Батерсон)
50:54Кайл Окпосо
56:11Никита Зайцев
57:54Марк Боровицки
59:54Никита Зайцев(Рон Хэйнси)
Лучшие игроки матча
Брэди Ткачак (Оттава Сенаторз), Жан-Габриэль Пажо (Оттава Сенаторз), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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