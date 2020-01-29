«Оттава» победила «Баффало» в матче НХЛ. Зайцев забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (4-я минута), Тайлер Эннис (25), Майк Райлли (49), Марк Боровицки (58) и российский защитник Никита Зайцев (60). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (14) и Джек Айкел (29).

Российские нападающие «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились. Зайцев забросил свою первую шайбу в сезоне, теперь в его активе 9 (1 гол + 8 передач) очков. Анисимов набрал в регулярном чемпионате 11 (8+3) очков, Наместников — 22 (11+11).