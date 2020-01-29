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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сегодня исполняется 55 лет Доминику Гашеку

29 января празднует день рождения легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Сегодня ему исполняется 55 лет.

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Источник: Спорт-Экспресс

Гашек является трехкратным чемпионом Чехии (Чехословакии), шестикратным обладателем «Везина Трофи», трехкратным обладателем «Уильям Дженнингс Трофи», дважды подряд получал «Харт Трофи», имеет две награды «Лестер Пирсон Эворд». Хоккеист стал первым голкипером европейского происхождения, выигравшим Кубок Стэнли.

Вместе со сборной Чехии Гашек выиграл золотую и бронзовую медали Олимпийских игр, трижды поднимался на подиум молодежного чемпионата мира и четырежды — взрослого. 23 июня 2014 года Гашек был принят в Зал хоккейной славы.

В Чехии Доминик был выбран лучшим хоккеистом XX века. 13 января 2015 года «Баффало» вывел из обращения игровой номер Гашека.

Также он играл за такие команды Национальной хоккейной лиги как «Чикаго», «Детройт» и «Оттава». В сезоне-2010/11 защищал ворота московского «Спартака», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

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