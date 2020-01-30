«Более чем уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки». Большое интервью Андрея Василевского
Эксклюзивное интервью с действующим обладателем «Везина Трофи».
Эксклюзивное интервью с действующим обладателем «Везина Трофи».
Третий год подряд мы встречаемся с Андреем Василевским на Матчах звезд — в Тампе,
Для меня стала очень показательной наша получасовая беседа в прошлом апреле, через день после сенсационного вылета «Тампы» из
В Сент-Луисе-2020 действующий обладатель «Везина Трофи» чаще прежнего улыбался и шутил — а еще и на медиадне, и в нашей эксклюзивной беседе для «СЭ» общался с прессой в милой серой шапочке, которая многим понравилась.
— Что за шапочка, почему вы в ней даете сейчас все интервью? — спрашиваю для начала Василевского, когда мы устраиваемся в
— Ношу ее не
— Часто стрижетесь?
—
— Тут вспоминается чудесная история от вашего
— (Смеется.) Да, это было нечто! Сейчас смешно, а тогда — совсем не до смеха. Мне было лет 12. Не знаю, почему папа никогда не разрешал мне растить длинные волосы. Мы с «Трактором» были суперпринципиальными соперниками и в тот день проиграли. И он действительно прямо в раздевалке … Одного не понимаю — откуда у него там машинка взялась?! Неужели с собой принес?
Помню, парни после этого очень смеялись надо мной. Ладно — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Зато сейчас — отращиваю. Я уже большой, никто не сбреет.
— Обиделись тогда сильно?
— Может, сначала и да. Но быстро отошел. Нет волос — нет обид! Тем более что родители к нам с братом всегда относились с большой любовью и при достаточно умеренных финансовых возможностях ни в чем старались не отказывать. В разумных пределах, конечно. Столько подарков нам делали!
— Вашего папу очень растрогало, как вы в нежном возрасте привезли ему из того же Челябинска брелок с фигуркой вратаря «Вашингтон Кэпиталз». Потому что он давал вам небольшие деньги на карманные расходы, и почти все вы потратили на тот подарок.
— Когда мы ездили на
две-триигры на выезд, папа давал нам рублей по триста. А в Челябинске в то время был очень хороший хоккейный магазин. И такой брелок классный был, что мне страшно захотелось его купить. Стоил он рублей двести. Привез — вот, говорю, держи. Видимо, запало это ему в душу.
— Это уж точно, раз у него до сих пор в машине этот брелок висит в качестве талисмана. А несколько лет назад вы, начав хорошо заработать, сделали свой уже серьезный подарок — построили им круглогодичный дом, о котором ваши родители мечтали.
— Мы с братом скинулись. Раньше у нас было два деревенских дома, чуть ли не картонных, которые ногой пнешь, и они развалятся. Один такой стоит до сих пор, а второй снесли и построили нормальное современно жилище. Сейчас они там живут, им нравится.
— В Тампу переезжать не хотят?
— Нет, хотя я пару раз говорил. Думаю, в Тампе им было бы неплохо. Там спокойная жизнь, тепло — что еще надо? Посмотрим. Сегодня не хотят, завтра — захотят…
— Еще одна сильнейшая, на мой взгляд, история — как отец после окончания карьеры голкипера работал индивидуальным грузовым перевозчиком, и
— Да, был такой период — не шиковали. Мы с братом эти бутылки и мыли. Были специальные базы, которые их принимали, и можно было несколько сотен рублей на них заработать — в зависимости от количества.
Но мы неизбалованные были, поэтому нам с братом даже интересно было. Нормально восприняли. Всякие ситуации в жизни бывают, и пришлось тогда всем нам
— Отец ведь по первости отговаривал вас, совсем еще ребенка, становиться вратарем. А вы в ответ, по его рассказу, нашли и съели цветок сирени с шестью лепестками. Показав тем самым, чтобы от вас отстали, решение принято и обжалованию не подлежит.
— Историю с лепестками сирени помню плохо,
— Вы же даже этот шестилепестковый цветок на маске
— Только однажды. Когда второй раз в жизни шлем красил, еще в Уфе.
— У вас красивая маска в этом сезоне. Как, впрочем, и раньше.
— Она почти такая же, как была. Просто добавил больше синего, чтобы внести
— Бродер — ваш идол?
— Для меня он самый великий вратарь. Мне выпал шанс в этом сезоне с ним поговорить, когда мы были в
Нью-Джерси.Наш тренер вратарей давно знает Бродера и организовал нам встречу. Общались минут десять. Я смотрел на него так же, как полевые игроки смотрят на Гретцки и Овечкина.
Мартин дал мне пару напутствий, наставлений — каких, не скажу. Очень приятный и умный человек.
— Кстати, об Овечкине. На медиадне в
— Что такое для Овечкина 202 гола? Ну и что, что 34. Дай бог, здоровье позволит играть еще несколько лет. Я более чем уверен, что он побьет рекорд Гретцки.
— Насколько близко вы с Овечкиным общаетесь?
— По ходу сезона особого общения нет. Когда с ними играем, может, парой фраз перекинемся, не более того. А вот в сборной — да. Там мы партнеры, провели вместе уже несколько турниров.
— Ваш отец сказал мне, что Овечкин был одним из тех, чье слово на ЧМ-2014 сыграло довольно большую роль в том, что вы решили уезжать в НХЛ.
— Да там не только Саша — мне все говорили, что нужно уезжать. Если честно, никто не сказал, что надо оставаться. Кого бы ни встречал, с кем бы ни разговаривал, все твердили: есть шанс — надо попробовать. А там уже отталкиваться от того, что получится.
— Вы ведь, слышал, даже готовы были заплатить «Салавату Юлаеву» 180 тысяч долларов отступных, чтобы вас отпустили в Америку за два года до конца контракта.
— Да, хотел пораньше уехать и играть в канадских юниорских лигах. Но, насколько помню, не за два года, а за год. Тогда — точно. Только там все было очень запутанно, поэтому все же отложили отъезд.
— На медиадне Матча звезд вы рассказали, что вам понравился фильм «Русская пятерка». Представляете себя на месте того же Сергея Федорова, убежавшего в Детройт под покровом ночи с Игр доброй воли в Сиэтле?
— В те времена все было намного сложнее. Даже не представляю, через что этим людям пришлось проходить, какие хитрые планы строить, чтобы уехать сюда. Но, думаю, они правильно сделали. Потому что стали большими звездами хоккея.
До того, как я посмотрел фильм, кстати, даже особо ничего не знал про историю Русской пятерки. Фамилии игроков, конечно, были мне известны, но как они приехали, как их объединили — все это было мне неизвестно. Не представлял, что за ними следили, чтобы они не могли уехать. Поэтому фильм посмотрел с очень большим интересом. Все очень хорошо сделано, рассказано, смотреть интересно. Дэн (Мильштейн, исполнительный директор «Русской пятерки» и агент Василевского. — Прим. И. Р.) — молодец!
— С
— Нет.
— У вас все впереди.
— Дай бог. С такими людьми было бы очень приятно познакомиться.
— Вы уже три года подряд участвуете в Матче звезд. Какое самое яркое воспоминание?
— Конечно, больше всего запомнился первый матч. Потому что дома. Но не только. Как раз в дни
Во время Матча звезд я жил, естественно, не в отеле, а дома, в центре города. Так за мной пришлось приезжать полицейскому, чтобы отвезти меня на арену! Хотя езды там в обычное время — минут
— Сами на Гаспариллу ходили?
— Ни разу. Один раз попытался туда поехать продуктов купить. Магазин находится как раз в районе, где проводилась Гаспарилла. В итоге потратил часа полтора, чтобы просто доехать, убедиться, что к нему не проехать, и добраться обратно. С тех пор туда даже не суюсь.
— Но живете
— В том же районе. Хотя и в другом здании.
— Что для вас самое крутое в этом городе?
— Погода. Ну, это все знают. Просто выходишь каждый день из дома с хорошим настроением, потому что видишь пальмы, залив, солнце. И понимаешь, что у тебя все хорошо.
— Летом вы подписали восьмилетний контракт и сказали, что хотели бы играть в «Тампе» до конца карьеры.
— Да. Ты хочешь быть похожим на таких людей, как Мартин Бродер, Кэри Прайс, Пекка Ринне. На вратарей, которые играют в одном клубе много лет. Это заслуживает уважения. Не так, чтобы по разным командам скакал, охотился за деньгами или еще
Хотя я прекрасно понимаю, что смена клубов, трейды
— Как на вас подействовало подписание первого
— Давления точно не было. Облегчение — в
какой-тостепени да. Все-такиуже точно знаешь, что в следующие восемь лет будешь финансово независимым.
Конечно, это дает тебе
— У вас в новом контракте есть пункт о запрете на обмены?
— Наверное, есть. Это все Дэн Мильштейн знает (агент подтвердил, что такой пункт в контракте Василевского с «Тампой» присутствует. — Прим. И. Р.). А я даже и не помню. В ход переговоров особо не вмешивался.
— Начало сезона для вас и «Тампы» можно назвать
— Нет. Лично я очень быстро это из головы выбросил. В конце концов, не выиграли Кубок ни мы, ни «Коламбус», ни
— Неужели вы сами не переживали?
— Вообще нет. У меня уже достаточно опыта, чтобы понимать: сегодня ты проиграл, завтра опять победил. Какой смысл переживать, лишними мыслями себя загонять? Все время выигрывать не будет получаться. Надо найти золотую середину и в оптимальной форме подойти к главным матчам сезона.
— Главное в такой ситуации — не начать копаться в себе слишком много.
— Да. Как говорится, не надо искать мозг в одном месте. Поэтому мы и внесли маленькие изменения, добавили буквально пару движений. А не так, чтобы перестроить все, поменять руки, ноги, клюшки, форму — об этом речи не шло.
Я знал, что надо просто спокойно играть, придерживаться системы — и все станет нормально.
— На медиадне вы как раз и упомянули про пару изменений, которые вам при содействии тренера вратарей пришлось внести в свою игру
— Ничего особенного. Во время телевизионных
— На медиадне разговаривал с
— На самом деле очень приятно такое слышать. Да, несмотря на свои размеры, пытаюсь оставаться гибким и уделять внимание технике и скорости движений. Конечно, в игре не всегда бывает, что получается отбить шайбу красиво, технично. Бывают и такие моменты, когда надо выбросить блин, ловушку — и ловить шайбу как получится. Но в основном рассчитываю на свою скорость, подвижность и растяжку.
— Даже в таких моментах, как фантастический сэйв во время конкурсов на Мэтью Барзале из «Айлендерс», когда вы завели ловушку за спину и отбили брошенную наверняка, верхом, шайбу?
— Нет, такое у меня получилось пару раз в играх и на тренировках. Эффектно, фанатам нравится — почему нет? Но я это не тренирую, потому что такой сэйв — не из тех, которые можно натренировать. Обычный вратарь, наверное, сделал бы
— Расчет не на габариты, а на скорость и технику у вас с детства?
— Нет. В детстве не особо уделял этому внимание. Ведь для этого надо приходить до и оставаться после тренировок, тянуться. Первый раз стал пробовать это еще в МХЛ. Особо делать нечего было, молодой, домой идти не хотелось…
Потом начал пораньше приезжать. В первой команде у нас пара игроков ездила на арену раньше остальных — я к ним присоединился, они начали готовить меня к НХЛ. Хорошие ребята, но кто — не скажу (смеется). А сейчас уже не могу представить себе такого, чтобы приехал на арену вместе со всеми в автобусе. Обязательно должен сделать это раньше, иначе некомфортно себя чувствую. Но такого давно уже не было.
—
— Мы постоянно
что-тоделаем с тренером вратарей. Можем повторять из занятия в занятие одно и то же движение кучу раз.
Со стороны, казалось бы, это не будет смотреться, люди скажут: «Как-то слишком просто, лучше бы над техникой поработал». Но мы делаем это движение в игре 50 процентов времени! Условно говоря, из тридцати сэйвов за игру пятнадцать получается с его помощью, потому что оно простое и эффективное. И вообще, работаем над теми вещами, которые буду повторять в игре.
— Никита Кучеров не переживает, что набирает меньше очков, чем в прошлом году?
— Нет. Да он и набирает, мне кажется, нормально. То, что это считают недостаточным — те же ожидания, связанные с прошлым сезоном. Все думают, что, если он в предыдущем году набрал 128 очков, то в это должен кровь из носу 150. Но так не бывает. Как он был одним из лучших игроков лиги, так и остался. И те же 150 он однажды обязательно наберет. Просто нужно время.
— Михаил Сергачев в этом сезоне здорово прибавил как в игровом времени, так и в качестве игры. Великий защитник Эл Маккинис мне сказал, что через
— Миша — красавец! Просто молодец. Еще с первого года, как он пришел в команду и начал играть, я понял, что это будущая звезда. А сейчас Сергачев еще больше прогрессирует, и, когда он на льду, я чувствую себя очень уверенно и спокойно.
—
— Да. Легко. У него все для этого есть, и сам Миша парень очень ответственный и умный. Не сомневаюсь, что так и произойдет.
— Сами вы уже вошли в историю «Лайтнинг» как лучший вратарь клуба по количеству побед — в этом сезоне обошли Бена Бишопа. При том что вам всего 25 лет. Есть ли
— Количество Кубков Стэнли — вот единственный статистический показатель, который я не отказался бы улучшить.
— Ваш отец рассказывал, что на традиционном для клубов НХЛ празднике — дне отцов — отлично нашел общий язык как раз с отцом Бишопа.
— Да, у Биша тоже классный батяня. Такого же телосложения, тоже интеллигентный, воспитанный. Как, кстати, и сам Биш. В общем, очень хороший человек.
Вообще, «день отцов» — классная традиция! Раз в сезон клуб собирает пап всех хоккеистов на паре выездных матчей. Они могут там поболтать, потусоваться, хорошо провести время и с нами, и друг с другом. Что может быть лучше?
Мой папа уже раза
— Пару лет вы играли с опытным Бишопом в «Тампе». Чему еще у него научились?
— Биш мог выдать суперматч, пропустить один гол, когда взять было невозможно. Но команда ни одного не забивала, и мы проигрывали. Думал — тут же вратарю можно в раздевалку приходить и орать на всех. Потому что он право на это своей игрой заслужил. А он — нет, спокойно приходил, нормально со всеми общаться. Думаю — блин, вот молодец! Для меня это был впечатляющий пример, и я стараюсь быть таким же. Вроде преуспеваю в этом.
— Отец говорил, что внутри у вас кипит вулкан. По вам не скажешь. Сейчас это уже неактуально?
— Может, по молодости все и кипело. Когда эмоции свои не можешь направить в нужное русло — да, внутри вулкан. Но с опытом я научился справляться с эмоциями — и внешними, и внутренними. Просто направляю их на нужные дела во время матча. На концентрацию. И мысли все только об игре.
Сейчас с этими эмоциями совладать мне вообще не сложно. На
— А как папа играл, помните?
— В подробностях не скажу. Но помню, как он нас с братом брал в Тюмени и после игр катал по льду. На руках. Классно было! Пока он еще ни разу не приезжал ко мне на Матчи звезд или на вручение индивидуальных призов. Конечно, хотел бы, чтобы хоть раз они с мамой
— Сам он невысокого мнения о своих способностях как голкипера. В 90-е, говорит, все разъехались по заграницам, потому он и попал в Суперлигу.
— Скромность украшает человека. Я тоже пытаюсь быть скромным.
Но дома он классный рассказчик. У него очень много смешных историй. А сколько он всего помнит! Очень интересно с ним поболтать. Когда они с мамой приезжают в Тампу, папа во всех подробностях отвечает на любой вопрос — а что с этим хоккеистом стало, а что с тем? И чувство юмора у него отменное. Такое выдает иногда, что мы с братом смеемся, остановиться не можем.
— Какое влияние оказал на вас брат Алексей, сейчас защитник «Автомобилиста» и кандидат в сборную России? Отец его называет — локомотив, первопроходец.
— Согласен. Точно — первопроходец! Он и на чемпионат регионов, и в юношескую сборную первым попал. Я смотрел на него, всегда гордился и сейчас горжусь. Брат для меня пример и большой молодец. Ему не дается все так легко ни в жизни, ни в хоккее. Он все это зарабатывает и заслуживает огромным трудом. Через работу пробивается к хорошим результатам.
— Самая большая мечта — сыграть с ним за сборную?
— Да. Было бы классно сыграть с ним вместе. Дай бог, получится.
— Дедушка Владимира Тарасенко, когда будущей звезде «Сент-Луиса» было лет восемь, записал видео со словами: «Мой внук будет капитаном сборной России!» На уровне чемпионской МЧМ-2011 уже сбылось. А от вас таких ожиданий со стороны родни не было?
— Не знаю, у нас денег не было на видеокамеру (смеется). На моей памяти — нет, ничего такого не слышал.
— Все думают, что вас назвали в честь отца, а он рассказал, что в честь акушера Андрея Иванова, друга вашей семьи и человека, принимавшего ваши роды. Часто с ним общаетесь?
— Сказать, что часто, нельзя. Но, поскольку у нас с ним день рождения совпадает, пишу, звоню, и мы поздравляем друг друга.
— В скольких городах вы помните себя в детстве, когда вы колесили за продолжавшим карьеру отцом? Тюмень, где он катал вас на руках после матчей, вы уже упомянули.
— Помню, где там жили, арена тоже в памяти осталась. Отлично помню и Томск. Мы туда к бабушке, царствие ей небесное, каждое лето ездили, и город мне очень нравился.
И сейчас, наверное, понравился бы. Но уже не так часто путешествую по России — приезжаю только в Москву и Уфу.
— Вы же этим летом подарили несколько комплектов вратарской формы на разные возрасты школе «Салавата Юлаева». Как это было?
— Мы сделали это совместно с Ассоциацией игроков НХЛ. И Дэн Мильштейн нам помогал, и отец сделал очень многое, чтобы форма прошла таможню и дети получили такие подарки. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» также помог в этом деле. В общем, все в Уфе были задействованы. Потому что там было очень много нюансов, связанных с таможней и другими вопросами.
— Отец рассказывал мне про турнир в Елабуге, чемпионат федеральных округов, когда тренер вашей команды ему сказал: «У тебя растет вратарь уровень Третьяка», и он начал смотреть на вас
— Да. Как раз недавно вспоминал — вот только забыл, как город называется. Елабуга! Мы тогда выиграли регионы, для нас это было крутое достижение. А вот о том, что
— Еще, по его словам, большой толчок в карьере вам дал Михаил Васильев, тренер, работавший в уфимском «Толпаре» и юниорской сборной России — и взявший вас на ЮЧМ-2010 в Минске с командой 1992 года, при том что вы — 94-го.
— Согласен. Для меня было неожиданно вообще то, что я туда поеду. А тогда в команде было,
— А потом вас в 17 лет взяли на МЧМ, и вы, будучи на два года младше большинства, играли вплоть до полуфинала, когда во время победы 6:5 над Канадой вас заменили. Представьте, ваш папа молился, чтобы вас не поставили на финал, поскольку это могло, по его мнению, вас «убить»! Как вы сами к этому относились?
— Особо без разницы было. Мне сказали — молодец, работу свою сделал, но в финале отдохни. Без проблем! Главное — свою игровую практику получил, важные матчи выиграл.
— Смотрели ли нынешний МЧМ — и, глядя на 17-летнего Ярослава Аскарова, которого по таланту сравнивают с вами, не вспоминали себя?
— Особо не смотрел, если честно. За финалом следили в меру возможностей. У нас была игра в гостях с «Каролиной». Готовились к матчу, мельком смотрели. Уходим на разминку, нам говорят — 3:1 ведем за 10 минут. Молодцы! Через двадцать минут возвращаемся — 3:4 проиграли. В хоккее все бывает. Сам, честно, не смотрел ни на Аскарова, ни на
— По молодости у всех спортсменов бывают разные знакомые. Некоторые могут и в совсем неправильном направлении повести. Были
— Нет. Понимаю, о чем вы говорите, но таких случаев и персонажей вокруг меня особо не было. Конечно,
— О чем вы мечтали в детстве и мечтаете сейчас?
— Хоккейная мечта в детстве была — попасть в НХЛ, а сейчас — выиграть Кубок Стэнли. А жизненная с тех пор не изменилась, — чтобы все родные были здоровы. Просто с тех пор у меня появилась еще и своя семья. Но мечта — та же самая.
— Российская вратарская школа наступает. В этом сезоне Илья Самсонов уже проводит за «Вашингтон» почти столько же матчей и даже успешнее, чем Брэйден Холтби, а Игорь Шестеркин вместе с Александром Георгиевымвсе более успешно составляют конкуренциюХенрику Лундквисту.
— Так это же хорошо, я только рад! Показатель отличной работы нашей вратарской школы. Особенно выделю Самсонова, он играет очень хорошо. Но Илья еще как проспект котировался очень высоко, считался талантливым парнем. Мне кажется, никто особо не удивлен тому, что он показывает сейчас. Плюс Самсонов играет за хорошую команду, а это помогает.
— Самсонов с Шестеркиным только начинают свою энхаэловскую карьеру, а насколько сложно давалось привыкание к Америке вам?
— Первые
Я самокритичен и говорил: «Так не пойдет». Преодолеть то состояние удалось через работу, через игры. У нас была очень классная команда. Это был мой первый опыт в Северной Америке, и я помню всех ребят, с которыми там играл. С ними было весело и классно. А те мучения меня закалили.
— Ни разу не возникало мыслей о возвращении в Россию?
— Как раз в тот период, когда депрессняк накатывал, о
— Вы уехали в Америку совсем молодым, но уже с женой. Слышал, знакомство с Ксенией у вас произошло, как в знаменитой песне «Мое сердце остановилось» — в самолете?
— Да. Причем мы вообще не должны были вместе сидеть!
Я летел из Уфы в сборную, она навещала родителей и возвращалась домой в Москву. Получилось так, что я сидел с
какой-тотетенькой, а она летела с двумя подругами, которые получили места рядом с моей будущей женой. И эта тетенька подошла к ней и спросила: «Можно нам вместе сесть, а вы — вон туда?» Она согласилась, и мы сели вместе.
— Это была любовь с первого взгляда?
— Видимо, да. Но мне тогда 15 лет было, и я особо не понимал, что влюбился. Особо не разговаривали, несколькими фразами перекинулись. Потом списались в социальных сетях — у меня тогда был аккаунт в Вконтакте, который я потом закрыл и после долгого перерыва, спустя лет
Игорь Рабинер