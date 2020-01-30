Овечкин почтил память Брайанта, надев на разминку майку с номером 24

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Вертолет с Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной на борту потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Брайант начал играть в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером 8, но позднее сменил его на 24-й. Овечкин играет под номером 8.

Капитан «Вашингтона» надел майку с 24-м номером на разминку перед матчем с «Нэшвилл Предаторз». Как сообщается на сайте команды из столицы США, российский хоккеист подпишет эту майку и ее выставят на аукцион, а вырученные средства направят в фонд помощи семье погибшего баскетболиста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYSFIjmBdRo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.