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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин почтил память Брайанта, надев на разминку майку с номером 24

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин почтил память баскетболиста Коби Брайанта, надев на разминку перед матчем майку с номером 24.

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Вертолет с Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной на борту потерпел крушение в воскресенье в Калабасасе, штат Калифорния. Брайант начал играть в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером 8, но позднее сменил его на 24-й. Овечкин играет под номером 8.

Капитан «Вашингтона» надел майку с 24-м номером на разминку перед матчем с «Нэшвилл Предаторз». Как сообщается на сайте команды из столицы США, российский хоккеист подпишет эту майку и ее выставят на аукцион, а вырученные средства направят в фонд помощи семье погибшего баскетболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» на протяжении 20 сезонов, пять раз стал чемпионом, 18 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и дважды самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных игроков в истории НБА Брайант занимал третье место с 33 643 очками, пока в ночь на воскресенье его результат не превзошел Леброн Джеймс.

В составе сборной США Брайант побеждал на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах и выигрывал чемпионат Америки-2007.

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