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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Радулова не помог «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Игра в Далласе завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 1:2). Шайбы в составе «Торонто» забросили Остон Мэттьюс (13-я минута), Зак Хайман (25), Тайсон Бэрри (32), Вильям Нюландер (44) и Андреас Юнссон (60). У «Далласа» дубль на счету Александра Радулова (40, 47), еще одну шайбу забросил его соотечественник Денис Гурьянов (18).

После игры Радулов был признан третьей звездой матча.

Официальный сайт НХЛ
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Даллас Старз
3:5
1:1, 1:2, 1:2
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1930.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Рик БоунессШелдон Киф
Вратари
Бен Бишоп(Бен Бишоп)Фредерик Андерсен
1-й период
12:18Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Тайсон Бэрри)
17:21Денис Гурьянов(Йон Клингберг)
2-й период
24:40Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
24:54Коди Сиси
28:14Миро Хейсканен
31:58Тайсон Бэрри(Андреас Юнссон)
39:02Александр Радулов(Радек Факса)
3-й период
43:28Вильям Нюландер(Александр Керфут, Джейк Маззин)
46:26Александр Радулов(Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен)
48:42Зак Хаймэн
49:05Радек Факса
52:55Джейсон Спецца
59:57Андреас Юнссон
Лучшие игроки матча
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Александр Радулов (Даллас Старз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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