Дубль Радулова не помог «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра в Далласе завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 1:2). Шайбы в составе «Торонто» забросили Остон Мэттьюс (13-я минута), Зак Хайман (25), Тайсон Бэрри (32), Вильям Нюландер (44) и Андреас Юнссон (60). У «Далласа» дубль на счету Александра Радулова (40, 47), еще одну шайбу забросил его соотечественник Денис Гурьянов (18).
После игры Радулов был признан третьей звездой матча.
|Рик Боунесс
|Шелдон Киф
|Бен Бишоп(Бен Бишоп)
|Фредерик Андерсен
|12:18
|Остон Мэттьюс(Митчелл Марнер, Тайсон Бэрри)
|17:21
|Денис Гурьянов(Йон Клингберг)
|24:40
|Зак Хаймэн(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
|24:54
|Коди Сиси
|28:14
|Миро Хейсканен
|31:58
|Тайсон Бэрри(Андреас Юнссон)
|39:02
|Александр Радулов(Радек Факса)
|43:28
|Вильям Нюландер(Александр Керфут, Джейк Маззин)
|46:26
|Александр Радулов(Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен)
|48:42
|Зак Хаймэн
|49:05
|Радек Факса
|52:55
|Джейсон Спецца
|59:57
|Андреас Юнссон
Митчелл Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Александр Радулов (Даллас Старз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0