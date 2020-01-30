Дубль Радулова не помог «Далласу» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

Игра в Далласе завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 1:2). Шайбы в составе «Торонто» забросили Остон Мэттьюс (13-я минута), Зак Хайман (25), Тайсон Бэрри (32), Вильям Нюландер (44) и Андреас Юнссон (60). У «Далласа» дубль на счету Александра Радулова (40, 47), еще одну шайбу забросил его соотечественник Денис Гурьянов (18).